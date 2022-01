Visa behandlet 2,5 milliarder dollar i kryptobetalinger i tremånedersperioden som ble avsluttet 31. desember

65 plattformer og børser har slått seg sammen med Visa, inkludert Coinbase og BlockFi

Administrerende direktør Al Kelly sa at betalingsgiganten "vil fortsette å lene seg inn i kryptoområdet."

Visa-kunder brukte deres krypto-tilknyttede kort til å foreta betalinger på til sammen 2,5 milliarder dollar i løpet av det globale betalingsfirmaets regnskapsmessige første kvartal 2022 som ble avsluttet 31. desember.

Selskapet behandlet transaksjoner verdt 46,7 milliarder dollar i løpet av kvartalet, en økning på 21 % i forhold til volumet rapportert i samme kvartal for ett år siden.

Beløpene presset korttselskapets kryptovolum til 70 % av det som ble registrert i regnskapsåret 2021, sa administrerende direktør Al Kelly i en inntektssamtale.

I følge Visa-sjefen kom det massive hoppet i betalinger gjort via selskapets kryptokoblede kort ettersom antallet plattformer og børser som meldte seg på med dem steg fra 54 til 65.

Noen av de store kandidatene på nettverket inkluderer kryptobørsen Coinbase og BlockFi – en USA-basert leverandør av kryptoformueforvaltning.

Selgere som aksepterer Visa-tilknyttede kryptobetalinger har også økt betydelig, og nådde 100 millioner i løpet av kvartalet, sa selskapet i resultatregnskapet .

Kelly bemerket at giganten for kredittkortbetalinger " vil fortsette å lene seg inn i kryptorommet ", ettersom de ser ut til å hjelpe sektoren å vokse. En del av Visas strategi for dette, forklarte han, er å forbedre partnerskap som bidrar til å sikre tilkobling, pålitelighet og sikkerhet, med tanke på skalering av tjenester og verditilbud til kundene.

Visas finansdirektør Vasant Prabhu sa at veksten i kryptotilknyttede kortbetalinger er et signal om at brukere ser nytten i tilbudet, rapporterte CNBC.

Han påpekte at kundene i økende grad finner verdi gjennom tilgang til likviditet og umiddelbare, sømløse kjøp.

Visa CFO bemerket også at volumene fortsatte å stige til tross for nedgangen i kryptomarkedene. Han la også til at betalingene var spredt over ulike handelsvertikaler, inkludert hos forhandlere, restauranter og reiser.

Selskapet har ingen kryptobeholdning, men har i økende grad sett etter å støtte selgere og plattformer. I desember ble en kryptorådgivningstjeneste kunngjort som retter seg mot å hjelpe institusjoner og selgere.

Ifølge selskapet skyldes dette den økende bruken av krypto på tvers av betalinger. Tjenesten tar også sikte på å hjelpe kunder som ønsker å utforske rom med ikke-fungible tokens (NFTs) og sentralbanks digitale valutaer (CBDCs).