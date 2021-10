Prosjektet, som er et samarbeid mellom Visas forsknings- og produktutviklingsteam har vært gående siden 2018, da konseptet først ble unnfanget

Visa kunngjorde på torsdag at de har utviklet en konseptuell protokoll for interoperabilitet for digitale verdier. De siste utviklingene bekrefter at selskapet er godt på vei mot å skape et interoperabilitetsnettverk for blokkjedetransaksjoner. Forskningsteamet fra Visa som har jobbet på prosjektet består av forskere og ingeniører med stor interesse for ny teknologi, og de har jobbet på prosjektet siden 2018.

«Se for deg å kunne splitte regningen med vennene dine, selv om alle ved bordet bruker ulike valutaer […] Hva med å sende USDC verdt $500 til en venn i London, og at disse automatisk veksles til britiske pund før de ankommer CBDC-walleten hennes,» sa Visa da de forklarte hvordan interoperabiliteten kommer til å virke for brukerne i den nye tjenesten, kalt Universal Payment Channels (UPC)

Visa forklarte i et blogginnlegg hvor viktig interoperabilitet er, særlig med tanke på at mange av brukerne for øyeblikket bruker konvensjonelle betalingsmetoder. Den globale betalingsgiganten bemerket at digitale valutaer vil spille en mye større rolle i vår økonomi i nær fremtid. Særlig når det kommer til CBDC-er mener Visa at mange sentralbanker kommer til å skape en form for digital ledger som en del av deres integrering av digitale valutaer.

Selskapet var også raske til å påpeke at for at CBDC-er skal virke er de nødt til å tilby en fantastisk brukeropplevelse, i tillegg er det nødt til å skje en omfattende adopsjon blant ulike utsalgssteder. I deres publiserte white paper forklarte Visa at deres UPC vil kunne knytte sammen ulike blokkjedenettverk på en sikker måte for å tilrettelegge for transaksjoner i sanntid mellom ulike digitale wallets. Denne funksjonaliteten virker ved at dedikerte betalingskanaler etableres mellom mange ulike blokkjedenettverk.

Videre avslørte Visa at de også har lansert sin første smartkontrakt på Ethereums Ropsten testnet i forbindelse med utviklingen av UPC-en, dermed aksepterer den nå både ETH og stablecoin USDC. Visa mener også at transaksjoner vil skje raskere takket være de spesialiserte betalingskanalene.

«UPCs spesialiserte betalingskanaler kommer til å etableres utenfor blokkjeden og vil bruke smartkontrakter for å kommunisere med de ulike blokkjedenettverkene, dermed vil det være kapasitet for et høyt transaksjonsvolum på en sikker og pålitelig måte, med forbedrede transaksjonshastigheter.»

Visa fortsetter sin vekst innen blokkjede- og kryptoindustrien etter at de i juli avslørte at de har inngått samarbeid med over 50 kryptoplattformer og børser for å implementere kryptobaserte betalingskort for sine kunder. Tidligere i år inngikk betalingsselskapet et samarbeid med Circle for å utvikle et bedriftskort som bedrifter kan bruke for å sende og motta betalinger i USDC.