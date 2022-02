Vitalik Buterin: krypto vil «ønske velkommen» nok en vinter

Vitalik Buterin sier at kryptovintre hjelper utviklere med å fokusere på prosjekter og ikke spekulasjonene som dominerer under oksemarkeder.

Svake prosjekter forsvinner i bjørnemarkedene, la han til.

Bitcoin og Ethereum har hatt store tap siden de nådde sine all-time highs i 2021.





Ethereum-medgründer Vitalik Buterin har kommentert de nåværende utsiktene for kryptomarkedet, og bemerket i et intervju med Bloomberg at en kryptovinter sannsynligvis vil være "velkommen" i det digitale aktivaområdet.

" Folkene som er dypt inne i krypto, og spesielt å bygge ting, mange av dem ønsker et bjørnemarked velkommen ," sa han.

Ifølge ham "ønsker" mange av disse utviklerne en kryptovinter – en periode der markedene opplever en langvarig bearish run med kryptoaktiva som handles lavere eller sidelengs.

Svake prosjekter forsvinner i bjørnemarkeder

I et oksemarked blir mange begeistret over de "lange periodene hvor prisene øker med enorme mengder," bemerket han. Men selv om mange mennesker liker de skyhøye markedene, har det en tendens til å "invitere mye spekulativ oppmerksomhet på veldig kort sikt."

I en kommentar til hvorfor et utvidet bjørnemarked kan være til nytte for det digitale rommet, sa Buterin til Bloomberg:

" Vinteren er tiden da mange av disse søknadene faller bort, og du kan se hvilke prosjekter som faktisk er langsiktig bærekraftige, som både i modellene deres og i teamene og folkene deres ."

Ethereum-medgründerens kommentarer om prosjekter som forsvinner, gjenspeiler lignende observasjoner over hele kryptoindustrien. Etter oksemarkedet i 2017 og det første mynttilbudet (ICO), fulgte et bjørnemarked i løpet av 2018 som humpet fram til et nytt oksemarked kom i 2020.

Av de hundrevis av prosjektene som ble lansert for å dra nytte av hypen og som fikk prisene til å skyte i været, har flertallet siden bleknet.

Buterin var ikke kategorisk hvorvidt kryptomarkedet faktisk allerede er inne i en kryptovinter. Imidlertid kommer observasjonene hans ettersom Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) har ledet det bredere kryptomarkedet i å kjempe mot en brutal nedtur siden slutten av fjoråret.

Krypto-guruen kom med kommentarene under den årlige ETHDenver-konferansen.