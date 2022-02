Den største Ethereum-begivenheten i verden, EthDenver, ble avsluttet i går. I ti dager samlet noen av de smarteste hodene på planeten seg i Denver, og presenterte og diskuterte alle slags emner relatert til Ethereum.

Fortsatt bare seks år gammel, men allerede med en markedsverdi på 328 billioner dollar, tilbyr verdens nest største krypto teknologi som har tilrettelagt alle slags spennende applikasjoner som NFT-er, DAO-er og lansering av andre kryptovalutaer, for å nevne noe. Så naturlig nok, dagen etter at arrangementet er avsluttet, vil jeg diskutere en pysjamas.

Husk at vi lever i en verden der Elon Musk kan flytte markeder ved et innfall. Så du vil bli tilgitt for å tro at synet av Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin som ruller gjennom EthDenver iført pyjamas utsmykket med små Shiba Inu-valper kan ha en effekt på doggy token-markedet.

Overraskende nok sank ikke Shiba. Faktisk fortsatte den å stige

Hmmm. I sannhet er jeg litt stolt av kryptomarkedene. Kanskje vi modnes litt! Så igjen, en tweet har sannsynligvis mer effekt enn et par PJ-er. Det var ingen eksplisitt støtte, ingen oppfordring til handling fra Vitalik. Likevel er jeg nysgjerrig på hvorfor han valgte antrekket. Trollet han bare? Ville han bare underholde seg selv?

Historien

Du husker at i fjor ble det et lite hysteri i markedene da Vitalik så ut til å "dumpe" de 50 % av Shiba-tokenene som ble sendt til ham av den anonyme grunnleggeren, Ryoshi, da Shiba ble lansert tilbake i august 2020 .

Shiba ble startet som et spøk-token inspirert av Dogecoin, og halvparten av forsyningen ble sendt til Vitalik, sannsynligvis ved et innfall; en hyllest til en av de største hjernene innen krypto, og en morsom måte å "brenne" (fjerne fra forsyningen) halvparten av forsyningen. Og en stund, ettersom Shiba vokste jevnt og trutt, var det slik det fungerte – som en proxy-forbrenningslommebok. Vitalik hadde sannsynligvis ingen anelse om at myntene var i lommeboken hans, eller hva Siba i det hele tatt var.

Selvfølgelig vet vi alle hva som skjedde videre. Shiba steg til en markedsverdi på 14 milliarder dollar, og plutselig sto Vitalik overfor et veldig reelt moralsk dilemma om hva han skulle gjøre med de omtrentlige 7 milliarder dollarene han nå satt på. Hvis han solgte, ville det utvilsomt holde markedsprisen tilbake. Men kunne han virkelig sitte der på milliarder og milliarder av dollar mens så mange rundt om i verden slet med å få endene til å møtes?

Han bestemte seg for at han ikke kunne, før han donerte SHIBA verdt en milliard dollar til det indiske COVID-hjelpefondet. Sendt direkte på blokkjeden, sendte Vitaliks transaksjon Shiba-prisen i fritt fall da markedet fryktet at Vitalik var i ferd med å donere hele beholdningen hans.

Dilemmaet

Jeg følte virkelig med Vitalik på en måte. Det er en forbløffende mengde makt for én person å sitte på; han ba aldri om det enorme ansvaret – symbolene ble sendt til ham uten samtykke, da ingen engang visste hva Shiba var. Det var en kolossal sum penger som kunne hjelpe mange mennesker, uansett om myntens grunnlegger sendte ham beløpet med forventning om at han bare skulle brenne brikkene.

"Jeg vil ikke være et maktsted av den typen" – Vitalik Buterin

Shiba-samfunnet var opprørt. Men Vitalik brente deretter de gjenværende symbolene som han holdt. Markedet stabiliserte seg og prisen kom seg (den raket til og med til en ny all time high fem måneder senere, med en markedsverdi på 40 milliarder dollar).

Så…Hva betyr egentlig pyjamasen?

Det er en sprø fortelling, men med Vitalik med Shiba-pyjamas på konferansen, ser det ut som om han har sluttet fred med den kaotiske memmynten. Det ser ikke ut til å være noen dypere mening, bortsett fra at Vitalik bare tuller rundt. Markedet ser også ut til å være enig, ser på den dempede prisresponsen. Så kanskje det bare bør sees på som en letthjertet konklusjon på hvordan en 27 år gammel computer-nerd ble den motvillige hovedpersonen i en surrealistisk fortelling som binder sammen doggy memes, tusenvis av millionærinvestorer over natten og et land som sliter under vekten av en covid-krise.