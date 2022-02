Volt Inu (VOLT) har kunngjort at de vil notere sin token på kryptobørsen Hotbit. Det er et stort trekk for meme-mynten, men dette førte ikke til gevinster i prishandlingen. Her er noen høydepunkter:

Da nyhetene om oppføringen begynte å komme ut, falt Volt Inu (VOLT) nesten 35 % på mindre enn 24 timer.

På pressetidspunktet hadde mynten gjeninnhentet noen av disse tapene, men var fortsatt ned med hele 15 %.

Volt Inu (VOLT) planlegger også å oppføres på store CEX-er inkludert Bitmart og Singapore-baserte XT.

Datakilde: Coinmarket.com

Volt Inu (VOLT) – Prishandling og analyse

I de fleste tilfeller, når mynter listes på store børser, skyter de ofte i været. Men det ser ut til at Volt Inu ikke følger manuset. Så snart nyheten kom, hadde tokenet allerede sunket med 35%.

Det var imidlertid noe bedring etter hvert som dagen gikk. I skrivende stund var mynten ned rundt 16%. VOLT har også sett en økning i handelsvolum de siste 24 timene, og har steget med rundt 30 %.

Vi hører også at det er planer om å liste meme-mynten på andre store CEX-er, inkludert Bitmart og Singapore-baserte børs Xt.

Er Volt Inu (VOLT) god å investere i nå?

Når meme-mynter noteres på noen av de ledende børsene, har de ofte en tendens til å stige kraftig. Selv om den siste oppføringen på Hotbit ikke hadde store effekter på prishandlingen, vil vi uten tvil se noen fremskritt når tokenet kommer på plattformer som Bitmart.

Men som med alle meme-mynter, er det alltid en stor risiko med slike tokens. Det er ikke den typen krypto du vil ha når markedet er nede. Så for kortsiktige spill er VOLT en anstendig krypto.