Voyager Digital Ltd., en av de mest dynamisk voksende amerikanske kryptovalutaplattformene, annonserte foreløpige inntekter og brukertall for siste regnskapskvartal, som ble avsluttet 31. mars 2022.

Steve Ehrlich, Voyagers administrerende direktør og medgründer, kunngjorde:

Voyager fortsatte sin kontovekst i kvartalet som ble avsluttet 31. mars 2022 ved å legge til 115 000 finansierte kontoer, noe som var litt over 10 % vekst fra 31. desember 2021 og ble oppnådd i et ekstremt utfordrende kvartal basert på spotmarkedsvolum. I kvartalet leverte Voyager sitt mål om å utvide produktene våre ved å levere den første batchen av Voyager-debetkortet og legge til Voyager-skrivebordet til en betydelig betagruppe. Vi er fortsatt fokusert på å posisjonere plattformen vår som en av de ledende aktørene innen digitale eiendeler for forbrukere og forventer fortsatt kundevekst i 2022.

3,5 millioner verifiserte brukere, $400 millioner nye innskudd

Voyager annonserte nøkkeltall for siste regnskapskvartal. De anslår den foreløpige totale omsetningen for kvartalet til rundt 100-105 millioner dollar. Dette er ned fra 164,8 millioner dollar for kvartalet som ble avsluttet 31. desember i fjor, men opp fra 60,4 millioner dollar i år.

Kryptoplattformens totale finansierte kontoer var rundt 1,2 millioner, opp fra 1,075 millioner 31. desember og 274 000 år/år.

De hadde rundt 3,5 millioner totalt verifiserte brukere per 31. mars 2022, opp fra 3,2 millioner 31. desember i fjor og en million år/år.

Nettobeløpet av nye innskudd for siste kvartal var omtrent 395 millioner dollar, ned fra 1,04 milliarder dollar 31. desember.

Steve Ehrlich la til:

Som diskutert ved vår siste inntjeningssamtale, skalerte vi i 2021 teknologien vår for å imøtekomme rask vekst ettersom mainstream-kryptoadopsjon akselererte, og nå i 2022 har vi begynt å levere på utvidelsen av produktserien vår og vil fortsette å rulle ut nye og forbedrede produkter og tjenester samt geografisk ekspansjon.