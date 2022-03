Etter å ha steget til nye høyder i november i fjor, har VVS Finance (VVS) gått tilbake. DeFi-mynten er fast i bjørnemarkedet, og volatiliteten i det bredere markedet har bare gjort ting verre. Men begynner ting å snu snart? Sannsynligvis ikke, men her er noen fakta:

VVS har falt 85% fra november-høydene.

Mynten ble handlet til $0,00002232, opp med rundt 2% for dagen.

Den nedadgående trenden vil ikke snu på kort sikt med mindre sentimentet i krypto endres drastisk.

Datakilde: Tradingview

VVS Finance (VVS) – hva er det neste for mynten?

Prisfallet for VVS har kommet raskt og kraftig. Det virker lenge siden tokenet nådde all-time highs i november i fjor.

Ting har virkelig vært vanskelig for VVS-investorer. Faktisk har mynten gått ned nesten 50 % siden begynnelsen av februar. Momentumindikatorer peker alle nedover. For eksempel forblir VVS lavere enn flere viktige SMA-er, og RSI antyder også en risiko for salg.

Det vil selvsagt være dager hvor det kommer oppturer. Men på mellomlang sikt forventer vi ingen stor endring i prisen. Det beste akkurat nå for investorer vil være å vente til vi begynner å se noen tegn på priskonsolidering. Dette kan utløse et bullish løp som kan presse VVS over viktige indikatorer.

Bør du kjøpe VVS Finance (VVS)?

VVS står faktisk for Very Very Simple økonomi. Prosjektet prøver ganske enkelt å gjøre blokkjede og krypto mainstream. Det håper å tilby brukere en mer forenklet DeFi-protokoll der alle kan bruke krypto.

Dette er en edel gest, og den kan gi flotte resultater. Det faktum at VVS har en markedsverdi på rundt 230 millioner dollar betyr at vi ennå kan se flere gevinster i fremtiden.