Wanchain jobber med å forbedre Cardanos interoperabilitet og å gjøre det lettere å overføre eiendeler mellom blokkjeden og andre.

Wanchain kunngjorde tidligere i dag at de hadde inngått samarbeid med Input Output, utviklingsteamet bak Cardano-økosystemet. Partnerskapet fokuserer på å muliggjøre interoperabilitet mellom Cardano-nettverket, Cardano-sidekjedene og andre blokkjedenettverk.

I følge pressemeldingen som ble delt med Coinjournal, vil de to teamene distribuere desentraliserte, ikke-forvarende, toveis krysskjedebroer som kobler Cardano til andre Layer 1 blokkjeder for å øke Cardanos interoperabilitetsfunksjoner.

I tillegg til dette vil Wanchain-bronoder bli oppgradert for å koble Wanchain- og Cardano-nettverkene for ytterligere å sikre Cardanos krysskjedebroer og transaksjoner. Dette innebærer at Wanchain nå vil bli en Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatibel sidekjede til Cardano.

Li Ni, VP of Business Development and Operations i Wanchain, sa at denne siste utviklingen er viktig for Wanchain. Ni sa;

«Vi er glade for å støtte Input Outputs arbeid med å bygge denne interoperabilitetsløsningen fra Cardano. Vi tror på viktigheten av desentralisering og har en klar visjon om en fremtid der det globale blokkjedelandskapet oppfører seg som et vakkert, enestående, interoperabelt nettverk. Dette er nok et viktig skritt i den retningen.»

Når Wanchain blir en EVM-kompatibel sidekjede til Cardano, vil Cardano dApp-utviklere gi brukere tilgang til flere kodespråk, rammeverk og integrerte utviklermiljøer.

Tilnærmingen forventes også å forbedre Cardanos sikkerhet og gi skalerbarhetsløsninger til blokkjeden. Dynal Patel, Chief Product Officer for Input Output Global sa;

«Wanchain vil gi ekstra nytte til Cardano-fellesskapet, slik at brukere kan samhandle med DeFi-applikasjoner på en rekke nettverk og dra nytte av det ekspanderende økosystemet.»

Wanchain-broer kobler sammen mer enn 15 lag-1- og lag-2-nettverk. Derfor kobler partnerskapet Cardano-nettverket til andre desentraliserte finans (DeFi) og Web3-økosystemer. Dermed øker brukstilfellene for ADA-innehavere og muliggjør bruk av BTC, ETH, DOT, WAN, XRP og andre mynter i Cardanos dApp-økosystem.