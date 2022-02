Buffets Hathaway Berkshire kjøpte aksjer verdt 1 milliard dollar i et selskap som har en forretningsmodell som støtter Bitcoin.

Veteraninvestorens firma solgte også 1,8 milliarder dollar og 1,3 milliarder dollar i henholdsvis Visa- og Mastercard-aksjer.





Warren Buffetts Berkshire Hathaway har investert i en Bitcoin-relatert virksomhet, og har kastet ut 1 milliard dollar i investeringer for å kjøpe aksjer i brasilianske fintech Nubank.

Detaljer avslørt i et verdipapirarkiv 14. februar viser at Buffets selskap kjøpte aksjer i Brasils digitale bank i fjerde kvartal, og la ned 1 milliard dollar for å få fintechs klasse A-aksje.

Innleveringen viste også at Berkshires firma solgte over en milliard dollar av hver av Visa og Mastercards aksjer. I henhold til detaljer i firmaets arkiv for fjerde kvartal 2021, dumpet investeringsgiganten 1,8 milliarder dollar av sin beholdning i Visa-aksjer og 1,3 milliarder dollar i Mastercard-aksjer.

Nubank er et børsnotert selskap i New York (NYSE), som debuterte på den amerikanske børsen 9. desember 2021. Ved børsintroduksjonen hadde selskapet 45 milliarder dollar og blir rangert som den største digitale neobanken etter markedsvurdering.

NU-aksjene utgjør omtrent 0,3 % av Berkshire Hathaway-porteføljen.

« Oracle of Omaha », som investeringsguruen er kjent for, har tidligere kritisert Bitcoin og den bredere kryptosektoren, og har tidligere kalt Bitcoin «rottegift i kvadrat».

Han har ennå ikke investert direkte i Bitcoin, men han har aksjer verdt milliarder i selskaper som i økende grad lener seg inn i kryptovaluta-området.

Disse inkluderer amerikanske banker som Bank of America, US Bancorp og BNY Mellon. Berkshire kjøpte også aksjer for nesten 1 milliard dollar i Activision Blizzard, et selskap nylig kjøpt opp av Microsoft Corp.