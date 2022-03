Wave Financial lanserer $100M ADA Yield Fund for Cardano

ADA Yield Fund starter med $100 millioner og vil komme Cardanos voksende desentraliserte finansøkosystem (DeFi) til gode via likviditet og andre ressurser.

Wave Financial har annonsert lanseringen av Wave ADA Yield Fund, et fond på 100 millioner dollar som tar sikte på å støtte Cardano (ADA) sitt blokkjede-økosystem.

Ifølge Wave Financial-sjef David Siemer, er fondet utelukkende ment for å tilby likviditet og er rettet mot desentraliserte børser (DEX), utlånsprotokoller og utstedere av stabile mynter. Fondet vil også støtte innsatspooler i Cardano DeFi-økosystemet.

" Hver av disse desentraliserte applikasjonene legges til det sterke grunnlaget for Cardano-blokkjeden ettersom den realiserer et fullt funksjonelt og mangfoldig økosystem ," sa Siemer i en pressemelding delt med CoinJournal onsdag.

Wave er en Los Angeles-basert digital aktivainvesteringsforvalter regulert av US Securities and Exchanges Commission (SEC). Selskapet sier at fondet er en refleksjon av dets mål i kryptoøkosystemet, inkludert støtte til lovende gründere.

Cardanos voksende økosystem tiltrekker seg institusjonelle investorer

Cardano lanserte funksjonen for smarte kontrakter i 2021 og har i løpet av de siste månedene sett en eksplosjon av utvikleraktivitet. Hundrevis har lansert via samfunnsfinansieringsinitiativer, ifølge Charles Hoskinson, grunnleggeren av Input Output (IOHK)

Men flere er på forskjellige stadier av utviklingen, og ADA-fondet vil sannsynligvis vise seg å være en lansering som kommer på et godt tidspunkt. Hoskinson er enig i følelsen, og bemerker i en uttalelse at Cardano-økosystemet vil lykkes hvis prosjekter bygget på blokkjeden trives.

" Så vi er glade for at ADA Yield Fund forplikter seg til betydelige økonomiske ressurser for å legge til rette for fortsatt vekst og markedsaksept ," la han til.

Cardano fortsetter å se stor interesse fra institusjonelle investorer, med etterspørsel som driver store transaksjonsvolumer i kjeden enda høyere. Data viser at hittil i år har transaksjoner som involverer 100 000 USD eller mer i ADA økt med nesten 50 ganger.