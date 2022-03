Waves (WAVES) øker over 240 % bare den siste måneden

Kryptomarkedet har hatt svært høy volatilitet i løpet av årets første kvartal. I mars har vi sett noen anstendige oppganger, selv om markedene fortsatt er svært risikovillige. Til tross for dette er det ett symbol som har oppnådd utrolige gevinster. Waves (WAVES) har vært stjernen i mars, og her er grunnen.

Mynten har steget over 240 % de siste 30 dagene.

Waves har også utkonkurrert hele kryptomarkedet med en enorm margin.

Mynten er nå rangert blant de 50 største kryptoaktiva.

Datakilde: Tradingview

Waves (WAVES) – Hvor vil det gå videre?

Det har vært flere faktorer som har presset Waves de siste ukene. Den første er verdi låst. For eksempel har The Neutrino Protocol, et innovativt DeFi-verktøysett bygget på Wavesnettverket, sett TVL-en øke med nesten 350 % bare den siste måneden.

Det var også en kunngjøring om at Waves planla å lansere Waves 2.0, et mye forbedret og effektivt nettverk. Kunngjøringen ble gjort 11. februar, og selv om mynten har hatt volatilitet siden den gang, har dens generelle trend vært oppadgående.

Waves ser på å legge til EVM-kompatibilitet med Waves 2.0, noe som vil bringe interoperabilitet på tvers av kjeder inn i plattformen. Mynten forventes å fortsette denne anstendige oppgangen på kort sikt. Det kan stige over markedsverdien på 3,3 milliarder dollar ganske betydelig.

Er det på tide å kjøpe Waves (WAVES)

Waves (WAVES) har gjort det veldig bra for å forbedre økosystemets appell til utviklere. Det lar også mange innovative DeFi-produkter komme til protokollen. Fremtiden er virkelig lys, og det er sannsynlig at vi kommer til å se enestående langsiktig verdi. Som et resultat vil det være veldig fornuftig å kjøpe mynten.