Waves (WAVES) har nådd rekordhøyder i et nylig bullish løp som ser ut til å være sterkere enn noen gang. Mynten har gått forbi flere nøkkelindikatorer og det ser ut som okser fortsatt har mye plass for å løpe. Så hva kan du forvente den neste tiden? Mer om dette følger, men først, her er noen bemerkelsesverdige fakta:

Waves steg seg nesten 50 % på 24 timer, selv om den trakk seg litt tilbake.

24-timers økningen er en del av en ukentlig opptrend som vi så forrige uke.

Mynten har nå knust sine rekorder gjennom tidene.

Datakilde: Tradingview

Waves (WAVES) – Hva blir det neste?

Rallyet i dag kom på store nyheter fra plattformen. Waves vil nå starte sin virksomhet i USA og setter av mye penger for å hente utviklere til økosystemet. Men dette er ikke det eneste. I løpet av de siste 2 ukene har mynten steget og steget.

Den har gått forbi flere motstandssoner og har utløst et bullish momentum som har tatt den godt over ATH. Selv om det er sannsynlig at Waves vil trekke seg tilbake, ser vi ikke at dette skjer de kommende dagene.

Faktisk vil Waves sannsynligvis teste $60 i dagene som kommer før noe salg i det hele tatt kommer inn i bildet. Mynten har foreløpig paret alle tapene rapportert i år og ser frem til Q2 med hevn.

Bør du kjøpe Waves (WAVES) nå?

Det er ingen tvil om at WAVES er på en bølge. Hver indikator er bullish akkurat nå, så det er den beste tiden å kjøpe for enhver kortsiktig trader. Q2 lover også veldig godt for dette tokenet.

$60 er godt i sikte på kort sikt, og som sådan gir dette investorer en veldig god mulighet til å oppnå anstendig avkastning ved å dra nytte av dette bullish sentimentet.