Waves (WAVES/USD) er ned 81 % fra all-time high ($42,7)

Prisen på WAVES har spiral ned uten stopp.

WAVES ser liten motstand ved $10,3.

WAVES/USD handles for øyeblikket til $9,13.

Kilde – TradingView

Waves-prisingen viser en sterk bearish trend, med bjørner som dominerer prisdiagrammene i de fleste månedene siden oktober. Etter å ha blitt avvist på $10,3 den 27. januar, har prisnivåene falt kraftig, og myntverdien har sunket til $9-sonen. Kollapsen hadde effekt, og den bearish trenden har vedvart i dag.

WAVES/USD en-dags prisdiagram: okser avanserte til $12,8 motstandsnivå

Over helgen indikerte Waves prisevaluering en negativ trend, og prisen har falt til $8,55 i dag. Forrige ukes prisdiagram var preget av røde lysestaker, noe som indikerer at bjørner stadig presset prisen til å falle; Imidlertid oppnådde okser også sterke gevinster 26. januar, og tok prispunktet til $12,8. Siden den gang har bjørner hindret oppadgående pristrender, men i dag har bjørnene fått litt fortjeneste ettersom prisen for øyeblikket er låst i $9,15-regionen.

MA handles til $9,55, knapt under prispunktet, mens den også forblir under SMA50-kurven, noe som indikerer en negativ trend. Omvendt, hvis vi ser på 9-dagers Simple Moving Average-signaler, er motstanden på $16, noe som indikerer at det høyeste volumtrykket er på det nivået.

Den fire timer lange Waves prisutviklingen avslører at oksene dominerte priskomponenten i det meste av dagens handelsperiode, men bjørner utløste et kraftig prisfall i dag, etter en kontinuerlig bullish ledelse. Til tross for at det negative momentumet er lavt, har det overgått det bullish momentumet og gjort den daglige lysestaken bearish. Likevel har verdien blitt sett å øke i løpet av de siste åtte timene.