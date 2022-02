Wells Fargo sier at krypto er på vei mot hyperadopsjon

Bitcoins adopsjon er på et tidlig stadium, ifølge Wells Fargo

Som på 1990-tallet, da internett så en eksplosjon i masseadopsjon,har krypto en lignende utvikling

Marcus Sotiriou, en analytiker ved den London-baserte handelsplattformen GlobalBlock, sier at "det er bare et tidsspørsmål" før store banker og selskaper som fortsatt er på sidelinjen, slutter seg til kryptobølgen.

Det multinasjonale finanstjenestefirmaet Wells Fargo publiserte denne uken en rapport som er svært bullish på kryptovalutaer, og antydet at det bare er et spørsmål om tid før vi ser en eksplosjon i kryptoadopsjon.

Bankgiganten har sett på adopsjonen av internett på 1990-tallet og den nåværende trenden for Bitcoin og andre digitale eiendeler for å konkludere med at krypto er på vei mot eksponentiell vekst og adopsjon.

Ifølge selskapet gjenspeiler kryptos "adopsjonsprosenter" i dag de som ble registrert under de begynnende årene av internett. Med brukstilfeller i det digitale ressursområdet som får den anerkjennelsen de fortjener over hele verden, spådde Wells Fargo at folk raskt omfavner teknologien.

Med bare 3% av den globale befolkningen, eller rundt 221 millioner mennesker, er fremtiden lys for krypto dersom trenden holder seg og reflekterer den som er sett med internett, la rapporten til.

Diagram som viser internettbruk sammenlignet med kryptobrukervekst. Kilde: Wells Fargo

Mens Wells Fargo forventer at krypto "treffer et hyperinfliction-punkt" i nær fremtid, inkluderer oppfordringen også en advarsel om at mange prosjekter sannsynligvis også vil mislykkes.

Sotiriou: Bare et spørsmål om tid

Noen av verdens største banker har fortsatt negative utsikter for Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Men Marcus Sotiriou, en analytiker hos det britiske GlobalBlock-firmaet GlobalBlock, mener at dette ikke vil være tilfellet over lang tid.

Ifølge ham vil slike som Bank of America snart innta en annen holdning til krypto, som JPMorgan, ledet av administrerende direktør Jamie Dimon.

Institusjonelle investorer er allerede stadig mer interessert, påpeker analytikeren. Denne uken avslørte KPMG Canada at de hadde lagt til Bitcoin og Ethereum til sin beholdning.

Bitcoin pris

Bitcoin kan være en hovedmottaker av den massive adopsjonen, bemerket GlobalBlocks Sotiriou fredag.

Bitcoins retrett fra topper på $45 500 denne uken betyr at okser står overfor utsikter til ytterligere svakhet. Utsiktene, ifølge Sotiriou, vil sannsynligvis bli forverret av det bredere sentimentet på tvers av markedene etter gårsdagens amerikanske inflasjonsdata som var høyere enn forventet.

Han bemerker også at avvisningen etter at BTC/USD hoppet nesten 40 % siden laveste nivåer i januar antyder at okser trenger vilje til å hoppe over denne ukens intradag-høyder og holde selgere unna for å bekrefte en bullish fortsettelse.