Prisen på Wing Finance-tokenet har vært på vei opp de siste dagene, spesielt siden torsdag 28. juli. Prisen skjøt i været og nådde et høydepunkt på over $53 fredag 29. juli før den tok et stort dykk til den nåværende prisen på $16,69. WING-tokenet har økt med rundt 167.8% de siste 7 dagene, og det er fortsatt bullish.

Ikke desto mindre tror investorer at forrige ukes prisøkning er en pekepinn på at WING-tokenet kan hoppe til høyere høyder i de kommende dagene. Tross alt handles det for øyeblikket til mer enn tredobbel pris den 27. juli, som er omtrent fem dager siden.

For å hjelpe investorer og tradere som ønsker å dra nytte av Wing Finance-tokenet, spesielt nå som det har falt fra fredagens topp, har Coinjournal laget denne korte artikkelen for å hjelpe med å identifisere de beste stedene å kjøpe WING-tokens.

For å finne ut mer, fortsett å lese.

Beste steder å kjøpe Wing Finance-token

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp WING med Binance idag

Swapzone

Swapzone er en Crypto Exchange Aggregator som opererer som en gateway mellom Cryptocurrency Community and Exchange Services. Swapzone tar sikte på å gi et praktisk grensesnitt, sikker brukerflyt og krystallklare data for brukere å finne de beste valutakursene blant hele kryptokurrency-markedet.

Kjøp WING med Swapzone idag

Hva er Wing Finance?

Wing Finance, vanligvis bare referert til som Wing, er en kredittbasert, desentralisert plattform som er designet for utlån av kryptoaktiva og tverrkjedekommunikasjon mellom Decentralized Finance-prosjekter (DeFi).

Den tar sikte på å gjøre kryptoutlånstjenester mer inkluderende via en kredittvurderingsmodul som eliminerer behovet for bruk av sikkerhet ved lån. Det gir også mulighet for å lage nye blokkjedeprosjekter.

Wing bruker desentralisert styring (DAO) kombinert med en risikokontrollmekanisme for å utvikle et forhold mellom kreditorer, låntakere og garantister. Dette har økt antall prosjekter som bruker plattformen og også økt tilgjengeligheten til kryptoutlån og lånetjenester til brukerne

Wing har klart å takle problemet med oversikkerhet som plager DeFi-industrien ved å bruke Wing DAO. DAO har bygget en kredittbasert DeFi-protokoll som kjører på Ontology (ONT) blockchain, og den lar brukere også ta del i beslutningsprosesser, operasjoner og produktdesignprosesser.

Bør jeg kjøpe WING-mynten i dag?

Hvis du leter etter en kryptovaluta som har vist tegn til å ta av de kommende dagene, spesielt i kjølvannet av den nylige nedsmeltningen av kryptomarkedet, kan Wing Finance være et godt valg.

Likevel bør du være forsiktig siden kryptomarkedet er ekstremt ustabilt, som vi nettopp ble vitne til med WING i helgen hvor prisen steg til over $53 og stupte under $20 i løpet av fem dager.

Wing Finance prisprediksjon

Et flertall mener at Wing Finance-oppturen på fredag bare var en oppvarming, og at den kan ligge an til en stor oppgang, spesielt etter den økende aktiviteten på Wing-plattformen.

Wing-plattformen lanserte nylig Wing NFT Pool og annonserte Wing x Flamingo Joint Event og Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Alle øyne er rettet mot en målpris på $60 før slutten av denne uken.

Wing Finance dekning i sosiale medier

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌 Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0 — Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022