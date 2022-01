Woo Network er en stor vinner i dag: Her kan du kjøpe WOO

Live WOO Network-prisen i dag er $1,19 med et 24-timers handelsvolum på $136,5 millioner. Det opprinnelige tokenet WOO har steget nesten 10 % i løpet av de siste 24 timene. I denne guiden vil du lære hva WOO er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å gjøre det nå hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe WOO nå

Siden WOO er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe WOO ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe WOO akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din WOO

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert WOO.

Hva er WOO?

WOO Network er et dypt likviditetsnettverk som forbinder tradere, børser, institusjoner og DeFi-plattformer med demokratisert tilgang til klassens beste likviditet og handelsutførelse til lavere eller null kostnad. WOO Token brukes i nettverkets CeFi- og DeFi-produkter for innsats og gebyrrabatter.

WOO X er en gratis handelsplattform som gir profesjonelle og institusjonelle handelsmenn den beste likviditeten og gjennomføringen. Den har fullt tilpassbare moduler for tilpasning av arbeidsområdet. Wootrade er en inngangsport for institusjonelle kunder som børser for å få tilgang til WOO Networks likviditet for å oppgradere sine ordrebøker til en dybde dypere enn toppbørser og stramme inn bud/spread. WooFi Pools er distribuert på tvers av utvalgte DeFi-protokoller og applikasjoner for å gi brukere forbedret likviditet og utførelse i kjeden. For å oppnå dette, bygges en kombinasjon av verktøy utenfor kjeden som prisorakler, kvantitativ handel og sikringsstrategier med likviditetspooler i kjeden.

Bør jeg kjøpe WOO i dag?

WOO-prisprediksjon

Gov Capital spår at WOO vil være verdt 4,22 dollar et år fra nå og 37 dollar om fem år. Wallet Investor er også bullish på WOO, som er en flott ettårsinvestering i henhold til deres prognosesystem. Deres prisprognose for 2027 er $5,32. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt 344. Hvis du legger inn $100 i WOO i dag, kan dette komme opp i $444 i 2027.

