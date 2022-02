Live WOO Network-prisen i dag er $0,77 med et 24-timers handelsvolum på nesten $151,5 millioner. Tokenet har steget 15,77 % i løpet av de siste 24 timene fordi Binance noterte det i dag. Handelen åpnet kl. 06:30 UTC. WOO-uttak åpner kl. 06:30 UTC 9. februar.

Hvis du vil vite mer om Woo Network, om du bør kjøpe nå, og de beste stedene å kjøpe WOO i dag, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe WOO nå

Siden WOO er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe WOO ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe WOO akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din WOO

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert WOO.

Hva er WOO?

WOO Network er et dypt likviditetsnettverk som forbinder tradere, børser, institusjoner og DeFi-plattformer med demokratisert tilgang til klassens beste likviditet og handelsutførelse til lavere eller null kostnad. Tokenet brukes i nettverkets CeFi- og DeFi-produkter for innsats og gebyrrabatter.

WOO-økosystemet består av WOO X, en gratis handelsplattform med fullt tilpassbare moduler for tilpasning av arbeidsområdet, og Wootrade, en inngangsport for institusjonelle kunder til å oppgradere ordrebøkene sine.

Nettverket distribuerer WooFi Pools på tvers av utvalgte DeFi-protokoller og applikasjoner for å gi brukere forbedret likviditet og utførelse i kjeden. Den bygger bro utenfor kjedeverktøy som sikringsstrategier, prisorakler og kvantitativ handel med likviditet i kjeden for å oppnå dette.

Bør jeg kjøpe WOO i dag?

Les minst flere prisspådommer og utforsk markedet før du forplikter deg til en investering i WOO. Prisbanen kan endre seg i en annen retning etter den mye hypede noteringen.

WOO-prisprediksjon

Wallet Investor anser WOO som en middels god investering. De spår at den vil handles for 1,07 dollar i februar 2027. Dette er opp litt over en tredjedel fra dagens pris. Hvis du investerer $100 i WOO nå, kan det være opptil $135 i 2027.

WOO på sosiale medier