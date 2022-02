Dagens ringprisanalyse er positiv.

XRP/USD konsoliderer over $0,60.

Tidligere i uken ble et høyere høydepunkt nådd på $0,65.

Dagens ringvirkningsprising er positiv, med ytterligere oppside forventet etter at en høyere bunn ble etablert på torsdag på $0,60. Som et resultat bør den nåværende tilbaketrekkingen kulminere i et nytt forsøk på oppsiden for XRP/USD i løpet av helgen.

I løpet av de siste 24 timene har markedet gradvis gjenvunnet positivt momentum. I mellomtiden har Ripple (XRP) sett et beskjedent fall på omtrent 1 %.

Ripple jevnt over $0,60

I løpet av de siste 24 timene har XRP/USD beveget seg i et område på $0,5934 – $0,6189, noe som viser betydelig volatilitet. Hele handelsvolumet har gått ned med 21,49 prosent til 1,15 milliarder dollar. Imidlertid handler den totale markedsverdien for rundt 29,34 milliarder dollar, noe som plasserer valutaen på åttende plass totalt.

På 4-timersdiagrammet kan vi se krusningskursen øke i styrke for å gå høyere denne morgenen, noe som mest sannsynlig vil føre til $0,65 senere denne helgen.

Denne ukens effektprisaktivitet har vært veldig rolig. Etter en flere dager lang økning, oppnådde XRP/USD en betydelig høyere topp på $0,65 den 26. januar, noe som signaliserer at bullish momentum har returnert til den bredere markedsstrukturen.

Kilde – TradingView

Den påfølgende tilbaketrekkingen etablerte en høyere bunn på $0,60, noe som signaliserte ytterligere positiv markedsaktivitet. Siden den gang har XRP gått sidelengs over støtten, og etablert et solid grunnlag for å reise seg igjen.

Som et resultat bør et nytt forsøk på å øke XRP/USD begynne snart. Ripple-prisbevegelsen har allerede steget beskjedent, noe som antagelig indikerer at mer oppside er på vei i løpet av de kommende timene.

Ringeprisingen er positiv, ettersom vi har sett en definitivt høyere bunn skapt rundt $0,60 de siste dagene. Ettersom et solid konsolideringsgrunnlag har blitt bygget, er XRP/USD sannsynligvis nå klar til å gå oppover.