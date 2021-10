Dommeren avslo forespørselen om å inkludere XRP-holdere som saksøkte

En dommer i saken mellom Ripple og SEC har latt seks XRP-holdere delta i søksmålet med amicusstatus.

På mandag oppga dommer Analisa Torres at seks individuelle XRP-holdere kan inkluderes i saken som «amicus curia», dermed får de lov til å oppgi sine meninger, ekspertise og innsikt relevant til saken.

«Retten har bestemt at amicusstatus gir en tilstrekkelig balanse mellom det å la involverte individer uttrykke sine meninger, samtidig som at hovedpartene fortsatt er i kontroll over tvistesaken,» skrev dommeren.

Gruppen på seks tokenholdere vil nå kunne uttrykke sin mening om saken, hvor det amerikanske reguleringsorganet har anklaget Ripple Labs og to av selskapets toppledere om ulovlig salg av tokens verdt $1,3 milliarder.

En advokat som representerer XRP-holderene har fortalt at «listen [over seks individer] ikke er offentlig,» og at navn og kontaktinformasjon kun oppgis dersom den aktuelle personen samtykker til dette.

Dommer avviser XRP-holdernes forespørsel om å ha rolle som saksøkte i saken

Dommerens avgjørelse kommer mange måneder etter at XRP-holderene søkte om å bli inkludert i saken. Forespørselen som ble levert i mars oppga at SECs søksmål mot Ripple også påvirker de som investerer i kryptovalutaen, og at de derfor burde inkluderes som saksøkte.

Deres argumentasjon innebar at XRP-holdere har uttrykt at SECs søksmål mot Ripple har påvirket XRPs markedsverdi. Dette skjedde i forbindelse med at flere kryptobørser og plattformer stanset handel med tokenen som følge av at søksmålet ble begjært i desember.

Dommeren vedtok altså at tokenholderene skal inkluderes som amicus curiae, men avviste forespørselen om å inkludere de som saksøkte.

Ifølge dommer Torres vil det å inkludere XRP-holdere som saksøkte tvinge SEC til å åpne en sak mot de. Dette vil også påvirke sakens fremgang og sannsynligvis forsinke den ytterligere, til skade for både Ripple og XRP-investorer som ønsker at saken skal avsluttes så snart som mulig.

XRP-prisen har økt med over 14% i løpet av den siste uken, og ligger for øyeblikket rundt $1,05.