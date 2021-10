XRPs verdi har hentet seg inn igjen fra de lave nivåene ved $0,17 fra januar, opp til nye høyder nær $2 på tross av det negative sentimentet i forbindelse med SEC-saken

Amerikanske SEC saksøkte Ripple Labs og selskapets toppledere i desember 2020 for det de mener var ulovlig salg av XRP.

På tross av denne negative utviklingen for blokkjedeselskapet har nettverkets XRP-token i stor grad vært upåvirket av det pågående søksmålet.

Ifølge Mike Novogratz, administrerende direktør hos kryptoinvesteringsselskapet Galaxy Digital, så har XRPs verdi steget helt siden saken ble påbegynt. Kryptovalutaens resultater i løpet av de siste ti månedene har innebært en jevnt økning hvor den har nesten tredoblet seg i verdi, oppga Galaxy Digital-direktøren.

Bitcoin-investoren sa videre at XRPs resultater viser hvor motstandsdyktig kryptomiljøet kan være når de først bestemmer seg for å satse på en spesifikk kryptovaluta.

https://twitter.com/novogratz/status/1449735641781215239

Ifølge Novogratz nyter XRP godt av den samme typen motstandsdyktige miljø som vi så rundt GameStop (GME)-aksjen og memekryptoen Dogecoin (DOGE). Styremedlemmet fra SpaceX tror det tilhørende miljøet er det som gir prosjekter og kryptovalutaer sin verdi, noe han refererte til som et «ganske nytt fenomen».

XRP-prisen hadde et krasj like etter at SEC-søksmålet ble offentliggjort, hvor den tapte nesten 70% av verdien sin i løpet av de to ukene mellom 21. desember 2020 og 3. januar 2021. XRP/USD-paret stupte da fra $0.58 helt ned til $0,17 på samme tid som at de andre, store kryptovalutaene, med Bitcoin i førersetet, steg til nye høyder.

Krasjet kom i det kryptobørsene reagerte på SEC-søksmålet ved å fjerne tilgangen til XRP eller pause alle XRP-handler. Kryptovalutaen har likevel klart å hente seg inn igjen og steg opp til $2 før et kortvarig bear-market i mai.

Mens XRP-prisen nå er klar for videre oppgang og ligger stødig over $1 har den likevel ikke klart å holde tritt med de største altcoinene som Ethereum og Litecoin, som er på vei mot nye rekordhøyder. I skrivende stund ligger XRP-prisen omtrent 67% under rekorden på $3,40, som ble oppnådd 7. januar 2018.