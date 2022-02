En slutt på saken med SEC kan være en gamechanger

Viktige punkter:

XLM og XRP retter seg begge mot markedet for grenseoverskridende betalinger verdt flere milliarder dollar.

XRP har underprestert XLM på grunn av problemer med SEC.

En god avslutning på Ripple/SEC-saken kan føre til at XRP blir parabolsk i 2022.

XRP Ledger er en offentlig blokkjede som gir utviklere et åpent kildekode-grunnlag for å utføre de mest krevende prosjektene. Den har funksjoner som et enkelt utviklingsmiljø for å redusere tid brukt på koding, noe som til slutt gjør det mer effektivt enn andre alternativer der ute i dag! Det er også miljøvennlig.

Stellar er et nettverk for valutaer og betalinger som lar brukere lage, sende eller handle digitale representasjoner av alle former for penger. Det er designet slik at verdens finansielle systemer kan jobbe sammen på ett enkelt system – den tilbyr raskere hastigheter enn typiske blokkjedebaserte nettverk samtidig som den er billigere når det gjelder både tid og energiforbruk!

Hvilken er et bedre kjøp?

Både Stellar og XRP er ganske gode kjøp til gjeldende priser. Deres grunnleggende fundamenter er også ganske sterke. De retter seg begge mot et av de største markedene innen finans, og det er markedet for flere milliarder dollar for betalinger over landegrensene.

I løpet av det siste året har XLM gått bedre enn XRP, og med god grunn. Siden 2020 har XRP kjempet en juridisk kamp med SEC. Dette har holdt det tilbake hele veien, mens XLM har steget sammen med resten av kryptovalutamarkedet.

Ting kan imidlertid endre seg i 2022. De fleste analytikere er enige om at saken kanskje ikke vil trekke lenger enn til 2022. Det er også spekulasjoner om at Ripple kan vinne saken.

Hvis dette skjer, kan ting gå ganske bra for XRP. Faktisk kan det være jokertegnet som kan føre til et rally i XRP og en gjenvinning av sin posisjon som den tredje største kryptovalutaen, en som den holdt i mange år.

Når det er sagt, har også Stellar stort potensiale, spesielt når det gjelder økosystemveksten. Som sådan er det fornuftig å ha begge i en kryptoportefølje.