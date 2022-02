XYO (XYO) kan komme tilbake fra de lave nivåene i januar

Mens kryptokrasj i januar var hardt for mange mynter, ble XYO (XYO) hardt rammet. Faktisk, under krasjet, falt mynten under lanseringsprisen. Men vi har sett litt bedring de siste to ukene. Kan XYO (XYO) komme sterkere tilbake i 2022? Her er noen høydepunkter så langt:

På publiseringstidspunktet handlet XYO for $0,02176, opp rundt 2,5 % i 24-timers intradaghandel.

Mynten handles under den opprinnelige lanseringsprisen på $0,0225, noe som indikerer et massivt fall.

XYO handles også veldig lavt sammenlignet med ATH på $0,0834 som ble rapportert i november 2021.

Datakilde: Tradingview

XYO (XYO) – kan den komme seg i 2022?

Det er ingen tvil om at XYO (XYO) har potensialet til å komme seg fullt ut i år. Vi forventer at sentimentet vil bli bedre utover året, med flere oppganger. Dessuten har vi også sett noen livstegn for XYO.

Etter at den falt til 0,0193 dollar i januar, har den tatt seg kraftig opp igjen. I skrivende stund handlet mynten til $0,02176. Det er imidlertid viktig å merke seg at de bearish utsiktene fortsatt gjenstår for mynten.

Prisen er fortsatt mye lavere sammenlignet med 25- og 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt. Hvis mynten faktisk kan oppnå gevinster over sin 50-dagers EMA på $0,0264, kan et avgjørende utbrudd faktisk følge etterpå.

Er XYO (XYO) et godt kjøp?

Det faktum at XYO har falt massivt er et tegn på at den kan bli klargjort for kjøp. Dessuten har mynten falt under lanseringsprisen. Dette betyr at den selges med rabatt. Hvis du ønsket å komme inn, ville dette vært et perfekt tidspunkt.

Dessuten annonserte XYO nylig et økosystemfond på rundt 20 millioner dollar som håper å stimulere utviklere og få inn nye apper. Dette vil bidra til å øke verdien i det lange løp.