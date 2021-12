Live Yearn Finance-prisen i dag er $26 107 med et 24-timers handelsvolum på $466,5 millioner. Yearn Finance har økt med 24 % de siste 24 timene. Hvis du er interessert i unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Yearn Finance, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Yearn Finance nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp YFI med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp YFI med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er Yearn Finance?

Yearn Finance er en aggregatortjeneste for investorer i desentralisert finans (DeFi), som bruker automatisering for å maksimere fortjenesten fra avkastningsoppdrett. Målet er å forenkle den stadig voksende DeFi-plassen for investorer som ikke er teknisk anlagt eller som ønsker å samhandle på en mindre forpliktende måte enn seriøse handelsmenn.

Tjenesten, tidligere kjent som iEarn, ble lansert i februar 2020, og har sett en enorm vekst de siste månedene ettersom nye produkter har debutert og utviklere har gitt ut internt token YFI.

Bør jeg kjøpe Yearn Finance i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Yearn Finance prisprediksjon

I følge Coin Price Forecast vil Yearn.finance-prisen falle til $25 202 i første halvår neste år. Imidlertid vil det legges til $3,380 i andre halvår, og prisen vil ligge på $28,582 ved slutten av året, som er +16% fra dagens pris. Yearn Finance vil starte 2023 på $28.582, deretter stige til $30.792 i løpet av de første seks månedene av året og avslutte på $36.335. Dette er en økning på +47 % fra i dag.

Yaer Finance på sosiale medier