Yearn Finance (YFI) så en veldig anstendig oppgang i desember, selv om det bredere kryptomarkedet rapporterte fall. Men det ser ut til at mynten har mistet noe av det oppadgående momentumet. Selv om det fortsatt er en oppside for vekst, ser den svært ubegrenset ut. YFI kan stupe mot $25 000 i de kommende dagene som et resultat. Her er noen av høydepunktene så langt:

Til tross for en bullish økning, har YFI kommet inn i en nedadgående spiral, og har tapt nesten 17 % i løpet av de siste 7 dagene.

I skrivende stund handles YFI for $29 919, ned over 10 % i intradag 24-timers handel.

Det ser ut til å være et betydelig bjørnepress på mynten, og estimater viser et fall på kort sikt.

Yearn Finance (YFI) – prisutvikling og analyse

Analytikere blir stadig mer bearish når det gjelder YFI. Det er flere grunner til dette. For det første, etter å ha registrert betydelige gevinster i desember, har den oppadgående banen stagnert noe. Vi var ute etter å se hvor lenge YFI kunne teste overhead-motstanden på $33.750, men mynten har siden falt kraftig derfra og handles til under $30.000.

En titt på diagrammet viser også at YFI er betydelig overkjøpt, noe som gir svært lite rom for en bullish oppside. Faktisk er RSI godt i bjørnemarkedsforhold. Av denne grunn forventer vi at YFI vil vise en viss svakhet når det gjelder prisutvikling de kommende dagene, og presse den godt mot $25 000.

Bør du kjøpe Yearn Finance (YFI)

Akkurat nå er det best å vente litt. Den forventede nedadgående trenden kan gi investorer sjansen til å kjøpe YFI med rabatt. Og siden dette er et lovende DeFi-prosjekt som har enestående langsiktig potensial, er det alltid sterkt anbefalt å komme inn mens prisen er lav. Bare gi det noen dager og se hvordan prisutviklingen utspiller seg.