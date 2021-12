YFI stiger 45 % på mindre enn en uke

Yearn Finance (YFI) kommer til å avslutte uken som en av de beste aktørene innen krypto. I skrivende stund blir mynten handlet til rundt $29.100, dens to ukers all-time high. Prisen kom også etter et rally på nesten 46 %, hovedsakelig forårsaket av et Yearn Finance-tilbakekjøp som ble verdsatt til rundt USD 7,5 millioner. Her er det vi vet:

YFI har vært på et 4-dagers rally den siste uken og kan fortsatt vokse ytterligere

Yearn Finance har kjøpt tilbake YFI i hopetall siden november

Yearn Finance sa også at de har 45 millioner dollar tilgjengelig for å kjøpe tilbake YFI i fremtiden

Datakilde: Tradingview.com

YFI Prisanalyse: Hvor langt kan den gå

Det er ingen tvil om at oppsiden for vekst når det gjelder YFI er enorm. Dette er allerede en svært vellykket mynt med en anstendig merittliste i markedet. Men et aggressivt tilbakekjøpsprogram fra Yearn Finance kan lett sette mynten i enorme verdier.

Faktisk bemerker analytikere at Yearn Finance i gjennomsnitt tjener 100 millioner USD i året i honorar alene. Protokollen har også nesten 5 milliarder dollar i total verdi låst mot en markedsverdi på rundt 781 millioner dollar. Med alle disse tallene er det klart at Yearn Finance har nok likviditet på bok til å finansiere et "aggressivt" YFI-tilbakekjøpsprogram.

Er det på tide å kjøpe YFI?

Ja, selvfølgelig er det det. Det faktum at Yearn Finance ønsker å kjøpe tilbake så mye YFI som mulig er grunn nok til å tro at mynten vil stige. Dessuten, et 4-dagers rally presset mynten godt over 30 % i gevinst. Tenk deg hva et vedvarende tilbakekjøpsprogram kan gjøre? Og dessuten er grunnprinsippene i Yearn som protokoll fortsatt veldig positive.