Spill for å tjene penger er veldig populært i kryptovaluta-økosystemet og kommer til å få adopsjon utenfor bransjen.

Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA) kunngjorde tidligere i dag at de hadde samlet inn 15 millioner dollar i to forskjellige private finansieringsrunder. Midlene vil bli brukt til å øke bruken av spill for å tjene penger i Sørøst-asiatiske land.

YGG SEA er en sub-desentralisert autonom organisasjon (subDAO) av den filippinske-baserte blokkjede-spillstartupen Yield Guild Games (YGG).

I følge pressemeldingen som ble delt med Coinjournal, ble den første runden ledet av YGG og Infinity Ventures Crypto (IVC).

Den andre finansieringsrunden ble ledet av noen ledende investorer i bransjen, inkludert Crypto.com Capital, Animoca Brands, MindWorks Ventures, Poloniex, Jump Capital, Sembrani Kiqani (et fond av BRI Ventures), Circle, Digital Currency Group, Hashed, Polygon , Bukalapak, United Overseas Bank (UOB) Venture Management og Arca Funds.

Andre investorer i denne finansieringsrunden inkluderer Evernew Capital, OKEx Blockdream Ventures, Yolo Ventures, SevenX Ventures, LongHash Ventures, Hashkey Group, Morningstar Ventures, Rise Capital, Dialectic, SweeperDAO, PetRock Capital, DNC Ventures, FBG Capital og Emfarsis.

Animoca Brands CEO Robby Yung sa at selskapet hans tror på det YGG SEA har til hensikt å oppnå. Han sa;

«Som investor i YGG er Animoca Brands en støttespiller for YGG SEA-teamet, dets forretningsmodell og dets regionale fokus. Vi tror YGG SEA vil bidra sterkt til å inkludere spillere til blokkjeder over hele Sørøst-Asia.»

YGG SEA er den første regionale subDAO av Yield Guild Games og vil fokusere på å fremme spill for å tjene penger i Malaysia, Indonesia, Vietnam og Thailand.

Crypto.com Capitals administrerende direktør Bobby Bao uttrykte også sin glede over YGG SEAs mål. Han sa;

“Crypto.com Capital er glade for å støtte lanseringen av YGGs første subDAO – YGG SEA – i sin private finansieringsrunde. Vi tror at Sørøst-Asia vil fortsette å være det største markedet globalt for play-to-earn-operatører, og at YGG SEA – med sin operasjonelle ekspertise som strekker seg fra YGG og landets team – vil fortsette å ha brorparten av høy kvalitet i regionen.»

YGG SEA sa at de er forpliktet til å støtte lokalt utviklede spill for å tjene penger i regionen. Det vil også fokusere på å anskaffe NFT-er som er unikt tilpasset behovene og interessene til SEAs spillerbase.

Videre vil YGG SEA hjelpe lokalt utviklede spill for å tjene penger med å bli globale. YGG SEA, i likhet med den overordnede enheten, ønsker å bringe Web2-fellesskapet inn i Web3-området gjennom GameFi.