Zilliqa-prisprediksjon: pause og retestformasjon pågår

Zilliqa-prisen gikk vertikalt på onsdag da investorer skyndte seg å kjøpe på myntens dip. Mynten steg til et høydepunkt på $0,08, som er betydelig høyere enn denne ukens laveste på $0,066, som også var det laveste punktet siden mars. Markedsverdien har flyttet seg tilbake til over en milliard dollar.

Kjøper dippen

Zilliqa er et ledende blokkjedeprosjekt som er kjent for å finne opp shardingteknologi. Dette er en teknologi som øker en blokkjedes gjennomstrømning ved å bryte blokkene i mindre biter kjent som shards. Ved å gjøre det blir det mye raskere å håndtere transaksjoner. Teknologien har allerede blitt omfavnet av noen av de største blokkjedene som Ethereum og Near Protocol.

Zilliqa har gjort mye fremskritt de siste månedene ettersom utviklerne søker å bli en ledende aktør i den bredere desentraliserte industrien. For eksempel, i april, avduket plattformens skaper sin visjon for 2022 og utover. I den utdypet han hvordan nettverket snart vil være EVM-kompatibelt, noe som betyr at appene vil være kompatible med de som er bygget i Ethereum.

Les mer Zilliqa prisprediksjon .

Zilliqa vil også begynne å støtte Scilla og deretter forbedre ZilBridge-funksjonene. En annen viktig begivenhet var lanseringen av Metapolis, en ledende metaverse-plattform som søker å bli en ledende aktør i bransjen. Den bruker en modell kjent som Metaverse-as-a-Service (MaaS) som bringer et XR-drevet lag med engasjement til merkevarer og andre organisasjoner.

Videre ble Zilliqa medlem av Blockchain Game Alliance (BGA), som forsøker å transformere spillindustrien.

Zilliqa-prisen gikk vertikalt da investorer kjøpte på dippen siden mynten har falt dramatisk de siste ukene. Den økte også ettersom etterspørselen etter mynten økte, selv om data på kjeden viser at aktiviteten i nettverket avtok.

Zilliqa-prisprediksjon

ZIL-tokenet fikk et sterkt tilbakeslag etter bunnen på rundt $0,065. På firetimersdiagrammet klarte mynten å bevege seg litt over 25-dagers og 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt. Samtidig nærmer MACD seg den nøytrale linjen.

Mynten ser ut til å danne noe som virker som et brudd og testmønster. I den mistenker jeg at den vil rykke opp og teste motstanden på nytt på $0,1010, som var det laveste nivået 18. og 13. april. Hvis dette skjer, vil mynten gjenoppta den nedadgående trenden.