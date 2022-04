Zilliqa (ZIL) har vært en stor utøver de siste tre ukene. Mynten har fått rekordstore gevinster selv om andre mynter har sunket i verdi. Men en korreksjon som fulgte den fascinerende bølgen satte noen stoppere for ZILs oppgang. Mynten har imidlertid fortsatt mye potensiale:

Økt kjøpspress kan presse ZIL opp i dagene fremover.

Mynten er nå innenfor en avgjørende etterspørselssone på mellom $0,097 og $0,121.

ZIL har en potensiell oppgang på rundt 30 %

Datakilde: Tradingview

Hvordan Zilliqa kan gjenvinne farten

ZIL har avtatt ganske raskt omtrent den siste uken. Faktisk, etter å ha nådd toppen i løpet av den siste uken i mars, har tokenet mistet nesten 56 % av verdien. Men etter en periode med konsolidering har mynten nå begynt å stige igjen.

ZIL befinner seg for tiden mellom en svært viktig etterspørselsone som varierer fra $0,097 til $0,121. Tidligere har denne sonen gitt mye kjøpspress, og så langt begynner vi å se noe oppgang i bullish aktivitet. ZIL har steget med minst 7 % i løpet av de siste 24 timene. Vi forventer at okser fortsetter å kjøpe innenfor denne sonen.

Som et resultat vil ZIL eksplodere, og gi gevinster på minst 30 % i prosessen. Det er imidlertid lite sannsynlig at ZIL vil gjenvinne sin all-time high på $0,237. Selv om dette er mulig i år, forventer vi på kort sikt at mynten vil møte store motstandssoner før den i det hele tatt nærmer seg $0,2.

Hva er ZILs langsiktige utsikter?

Etter et eksponentielt rally forrige måned som ga gevinster på rundt 540 %, er det klart at ZIL har gått tom for damp. På kort og mellomlang sikt forventer vi at mynten vil slite med etterspørselen. Men på lang sikt har ZIL fortsatt et enormt potensial, og 2022 kan fortsatt bli et svært vellykket år for tokenet.