Zilliqa (ZIL) er en av de beste utøverne i kryptomarkedet i dag. Den har steget med over 20 % i dag.

I skrivende stund handlet ZIL for $0,08889, opp 25,67% etter å ha nådd en daglig topp på $0,09776 før den trakk seg tilbake.

I følge rapporter fra LunarCrush, en markeds- og aktivitetsovervåker for sosiale medier for kryptovalutaer, var ZIL-tokenet blant de mest diskuterte kryptovalutaene.

Disse markeds- og sosiale medier sentimentene anses som hovedårsaken til at token-rallyet hjelper mynten til å gjeninnhente noe av det siste 30-dagens fall på 37 %.

I tillegg har token-rallyet også til en viss grad blitt påvirket av administrerende direktør Ben Livshits sitt grep om å avsløre prosjektets veikart. Administrerende direktør sa at prosjektet vil konsentrere seg om å bygge og integrere Metaverse-, spill- og DeFi-applikasjoner.

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022