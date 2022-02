En stor del av kryptomarkedet har vist noen anstendig rally de siste dagene. Zilliqa (ZIL) er ikke noe unntak. Selv med dette kortsiktige bullish momentumet, er imidlertid de langsiktige utsiktene for dette tokenet under pari sammenlignet med lignende aktører. Her er noen høydepunkter:

Zilliqa (ZIL) har stort sett vist enorm volatilitet de siste 12 månedene, og vi forventer at dette vil fortsette i 2022.

I skrivende stund har tokenet økt med nesten 11% på 24 timer, og handles til $0,05708.

ZIL har fortsatt en markedsverdi på 705 millioner dollar, så det er fortsatt rom for å klatre.

Datakilde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Prisprediksjon og analyse

Zilliqa (ZIL) har vært på en konsekvent nedadgående trend siden november i fjor. Selv om vi har sett perioder hvor mynten har tatt seg opp, har den generelle trenden ofte vært bearish. Men vi begynner å se noen tegn på at Zilliqa (ZIL) faktisk i begynnelsen av 2022 kan begynne å gjeninnhente noen av tapene.

Tokenet har økt med over 11 % i løpet av de siste 24 timene og har også hatt en økning på rundt 30 % forrige uke. Det er imidlertid svært usannsynlig at ZIL vil gjenvinne sine all-time highs i nær fremtid. Selv om vi forventer at tokenet faktisk vil vokse i år, kommer det sannsynligvis til å underprestere.

Er Zilliqa (ZIL) fortsatt et anstendig kjøp?

På grunn av den ville volatiliteten er det forståelig at mange investorer vil styre unna Zilliqa (ZIL). Men ikke la dette lure deg. Dette er fortsatt en veldig anstendig ressurs og har gitt verdi for investorer før.

Du trenger rett og slett tålmodighet. Akkurat nå er ZIL litt utenfor de 100 beste kryptoene. Men med en markedsverdi på rundt 700 millioner dollar kan du argumentere for at vekstpotensialet fortsatt er der på lang sikt.