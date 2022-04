Zilliqa (ZIL) er uten tvil årets krypto så langt. Mynten har nylig steget til ufattelige høyder. Til tross for at analytikere forutsier tilbaketrekking, har ZIL fortsatt å vise en utrolig motstandsdyktighet oppover. Det ser ut til å være mer oppside for vekst også. Her er det du trenger å vite:

ZIL har steget over 200 % bare de siste 7 dagene.

Mynten har imidlertid avtatt med en tilbaketrekking på 10 % de siste 24 timene.

Det er sannsynlig at oppgangen vil fortsette til tross for nedgang de siste dagene.

Datakilde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Er $0,5 mulig?

Å øke mot $0,5 vil være enormt for ZIL. Dette vil bety at mynten må legge til ytterligere omtrent 100 % fra dagens pris. Selv om det kan virke usannsynlig, for en mynt som har økt med 200 % på syv dager, er alt mulig med ZIL.

Dessuten viser diagramindikatorer en bullish trend. Det faktum at ZIL har trosset alle bearish spådommer de siste dagene gjør det til en bullish ressurs. I hovedsak kan selv folk som ikke er optimistiske bli tvunget til å kjøpe for å sikre at de ikke går glipp av disse gevinstene.

På grunn av dette er det sannsynlig at flere gevinster vil komme. Utfordringen for okser akkurat nå er muligheten for at et flertall av folk begynner å låse profitt. Hvis dette skjer, kan vi se redusert oppovergående momentum etterfulgt av en avgjørende tilbaketrekking på minst 35 %.

Hvordan spiller jeg Zilliqa (ZIL)-oppsettet?

Det er to måter å spille ut gjeldende ZIL-oppsett på. For det første er det fornuftig å kjøpe seg inn og kjøre mot en mulig økning mot $0,5. Men dette vil avhenge av hvordan mynten presterer i løpet av dagen.

I løpet av de siste 24 timene har ZIL tapt 10 %. Hvis slike tosifrede tap kommer to påfølgende dager, blir handelen veldig risikabel. For det andre kan du vente til tilbaketrekkingen kommer og kjøpe da.