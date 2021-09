Zimbabwes finansminister ønsker kryptoløsninger

Finansministeren i Zimbabwe har vært svært tydelig på at kryptovaluta kan være fordelaktige for landets betalingsindustri

Mthuli Ncube, Zimbabwes finansminister, har vært positivt innstilt til kryptovaluta etter at han besøkte DMCC Crypto Centre i Dubai. Han anerkjente de mange bruksområdene kryptovaluta har, og la til at kryptobaserte løsninger kan bidra til å senke kostnadene for pengeoverføringer fra utlandet.

«Jeg besøkte DMCC CRYPTO CENTRE i Dubai, en fascinerende inkubator for kryptovaluta og betalingsløsninger. Støtte på noen løsninger som kan bidra til å senke kostnadene for pengeoverføringer fra emigranter,» fortalte ministeren i en tweet.

Mange har kanskje bare sett de potensielle fordelene en eventuell kryptoadopsjon kan bidra med for Zimbabwe, men mange brukere på sosiale medier advarer. En bruker hevdet at landets banker er notorisk manipulerende ovenfor valutamarkedet, og en adopsjon av kryptovaluta kan føre til at den Zimbabwiske dollaren krasjer.

«Når bankene slutter å manipulere de utenlandske valutakursene, så kan RBZ kanskje begynne å vurdere kryptovaluta. Om ikke kommer det til å skape et massivt krasj for ZWL.»

Det virket heller ikke som at finansminister Ncube hadde en god forståelse av hva som foregår blant befolkningen i Zimbabwe. Medlemmer av kryptomiljøet var raske til å påpeke at det allerede finnes startups som jobber med de kryptoløsningene ministeren snakker om. Administrerende direktør hos Flexfintx, Victor Mapunga, påpekte ovenfor ministeren at disse løsningene allerede finnes.

«Vi har allerede selskaper basert på blokkjedeteknologi og kryptovaluta i Zimbabwe, for eksempel @Flex_Tx, som samarbeider med lokale aktører.»

En rapport fra Techzim antyder også at ministeren er uinformert når det kommer til kryptoindustrien i Zimbabwe. Rapporten stilte spørsmål om hvorvidt det er nødvendig å se etter løsninger i De forente arabiske emirater, når det allerede finnes startups i landet, som Zimbo Cash, Uhuru Wallet og Dystater, som tilbyr raskere og rimeligere kryptoløsninger for å fasilitere pengeoverføringer på tvers av landegrensene.

Rundt samme tidspunkt som Ncubes avtale i 2018 ble han en åpenbar tilhenger av kryptovaluta, og ønsket å bruke digitale verdier for å hjelpe Zimbabwes sviktende finanssystem. På det tidspunktet hadde finansministeren foreslått at Zimbabwe er nødt til å følge i Sveits sine fotspor når det gjaldt adopsjon av kryptoløsninger.

Han pekte på hvor viktig innovasjon er, og snakket ofte om at sentralbankene fortsatt hang etter disse teknologiske fremskrittene. Han lovte å bidra til at Reserve Bank of Zimbabwe ville etablere en egen kryptoavdeling som skulle investere i og forstå Bitcoin. Dette, forklarte han, ville hjelpe landets største banker med å få en forståelse av digitale verdier.

En adopsjon av kryptovaluta kan potensielt bidra til å gjøre Zimbabwes økonomi mer stabil, blant annet ved å motvirke den voldsomme inflasjonen og det økonomiske kaoset i landet.