Zuckerbergs metaverssatsing begynner å bli sur

Da Facebook i fjor kunngjorde at de rebranded til «Meta», i et signal om intensjon om hvor de trodde bransjen for øvrig var på vei, skuffet det noen.

«Hvordan våger de å ta det metaverse navnet», ropte mange. Men med det tåkelige konseptet metaverse som nå omtales mer som Web3 , har denne skravlingen stilnet litt.

Men hva er det egentlig som skjer med Meta, og deres push for å sparke i gang den nye tidsalderen for sosiale medier?

Zuckerburgs kunngjøring gjorde ingenting for å stanse mengden av salg, siden Facebooks aksjekurs i dag handles til 129 dollar, et ekkelt fall på 59 % siden kunngjøringen om ny merkevare.

Nesten et år etter på dagen for Meta-rebranden, har Zuckerburgs utopiske visjon om en eller annen Ready Player One-type virtual reality-verden aldri virket så langt unna.

Tusenvis av ansatte jobber med dette målet, men resultatene så langt har vært underveldende, for å si det mildt. Denne uken ble interne notater lekket, som Verge rapporterte om.

De var, jeg er sikker på at du er enig, dystre i tonen.

«Hvorfor elsker vi ikke produktet vi har bygget så mye at vi bruker det hele tiden»? Metas VP for Metaverse, Vishal Shah, spurte.

«Den enkle sannheten er, hvis vi ikke elsker det, hvordan kan vi forvente at brukerne våre skal elske det?» han la til.

«Den samlede vekten av stabilitetsproblemer og feil gjør det for vanskelig for samfunnet vårt å oppleve magien til Horizon» et annet sitat som refererte til Metas virtuelle virkelighetsspill.

Fallet til metaverse-tokens i løpet av året etter er kraftig. Selvfølgelig har kryptovaluta-tokens over hele markedet falt som en stein, men omfanget av fallet til metaverse-relaterte tokens er likevel bekymringsfullt.

Ser vi på de ni tokenene i CoinMarketCap topp 100 som er klassifisert som «metaverse» relatert, er den gjennomsnittlige nedgangen siden Metas merkevareendring skremmende. Jeg plottet dem i grafen nedenfor:

Enda mer bekymringsfull er frafallet blant brukere av disse spillene. Selv om det så ut til å være feilrapportering rundt de aktive brukerne på Decentraland – med alarmerende data som tyder på at 38 daglige aktive brukere viser seg å være overdrevne – er det faktum at engasjementet i disse metaverse-spillene har kollapset i tråd med tokenpriser.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022