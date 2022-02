Selskapet ønsker å utvide blokkjede-teamet til 100 og ansetter for tiden personell i ledende stillinger.

NFT-spillområdet opplever økt interesse over hele verden, og eksplosjonen i det bredere NFT-økosystemet i 2021 vil sannsynligvis fortsette i år.

Mobilspillgiganten Zynga ser etter sigende på en enorm inngang til blokkjede-området og NFT-plassen, ifølge en ny rapport publisert onsdag.

Nettspillplattformen forventes å lansere et NFT-basert spill i tillegg til å inngå noen spennende partnerskap, blant andre utvidelsesplaner, rapporterte Axios.

Zynga ser også på å utvide antall ansatte som jobber med blokkjede, som for tiden er 15, til rundt 100 innen utgangen av året. På dette tidspunktet forventes spillselskapet å lansere et NFT-basert spill – mest sannsynlig et tilbud med fokus på avkastning.

Spillprosjektet vil ikke inneholde kjente Zynga-merker som Farmville, sa kilder.

I forbindelse med utvidelsen sa Matt Wolf, Zyngas sjef for blockchain, at firmaet ønsker å rekruttere seniorpersonell til å fylle stillinger relatert til det kommende prosjektet.

Selv om utsiktene ikke er veldig klare for øyeblikket, utforsker selskapet plassen og er sikre på å hoppe inn i plassen, la Wolf til i kommentarer sitert av Axios.

NFT-markedet så mer enn 20 milliarder dollar i salg det siste året, og inntoget av store spillleverandører som Zynga kan katalysere flere investeringer i sektoren.