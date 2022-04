Kryptowaluty nie mają za sobą dobrego początku roku. Z danych zebranych przez CoinGecko wynika, że całkowita kapitalizacja rynkowa cyfrowych monet spadła z 2,04 bln USD w styczniu do około 1,9 bln USD w kwietniu. Wszystkie próby odbudowy rynku utknęły w martwym punkcie. W tym artykule przyjrzymy się najbardziej obiecującym kryptowalutom, które warto kupić i zachować w 2022 roku.

Ethereum

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta , jest jedną z najlepszych do opcji w tym zestawieniu. Platforma przechodzi obecnie znaczące zmiany, które przyciągną do niej więcej deweloperów i inwestorów. Programiści wdrażają przejście z sieci typu proof-of-work na sieć typu proof-of-stake.

Zostanie również wprowadzona koncepcja shardingu, która znacznie przyspieszy działanie platformy. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że więcej deweloperów wybierze ją do budowy swoich aplikacji. Zresztą większość z nich już z niej korzysta, mimo jej wad. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że cena Ethereum będzie nadal rosła w 2022 roku.

Near Protocol

Near Protocol to kolejna obiecująca kryptowaluta, w którą warto zainwestować w 2022 roku. Jest to kryptowaluta typu proof-of-stake, która zyskuje znaczną popularność wśród deweloperów. Jej twórcy wdrażają obecnie ulepszenie nightshade sharding, które ma sprawić, że będzie ona szybsza i bardziej skalowalna.

Aby zrealizować to zadanie, Near Protocol zebrał w kwietniu tego roku prawie 350 milionów dolarów. Zbiórka ta nastąpiła kilka miesięcy po tym, jak twórcy pozyskali od inwestorów ponad 100 milionów dolarów. Środki te zostaną przeznaczone na budowę ekosystemu i motywowanie jego twórców. Co więcej, całkowita wartość firmy w DeFi wzrosła do prawie 1 miliarda dolarów i istnieje prawdopodobieństwo, że w tym roku będzie nadal rosła.

Mina Protocol

Mina Protocol to mało znana kryptowaluta, która ma przed sobą dobry rok. Jej cena skoczyła już o około 61% od najniższego poziomu w ciągu ostatnich dwóch lat. Mina Protocol to projekt blockchain, który wykorzystuje rollupy o zerowej wiedzy (zk), aby pomóc programistom w tworzeniu szybkich aplikacji. Łączna kapitalizacja rynkowa tokena wynosi ponad 1,1 miliarda dolarów.

Twórcy Mina Protocol zebrali ponad 92 miliony dolarów od firm venture capital. Ponieważ SDK ma zostać uruchomiony w 2022 roku, istnieje prawdopodobieństwo, że platforma zyska na popularności. Jeśli tak się stanie, cena Mina będzie prawdopodobnie rosła w miarę jak coraz więcej osób będzie wchodziło w interakcję z platformą.

Lido DAO

Lido DAO to wiodący projekt blockchain w branży zdecentralizowanych finansów (DeFi). Platforma jest zbudowana w oparciu o Terra, Ethereum, Solana, Kusama i Polygon. Jej sieci Ethereum i Terra są największe. Działalność Lido polega na zapewnianiu płynności dla aktywów objętych stakami.

Dla przykładu, Lido Staked Ether ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 9 miliardów dolarów. Łączna wartość zablokowanych aktywów Lido wynosi ponad 17 miliardów dolarów. Lido DAO token ma kapitalizację rynkową ponad 878 milionów dolarów. Istnieje prawdopodobieństwo, że w 2022 roku kurs odbije się od dna, ponieważ coraz więcej osób będzie korzystać z sieci.

Anchor Protocol

Anchor Protocol to kolejna bezpieczna kryptowaluta do kupienia i posiadania w 2022 roku. Jest to jedna z wiodących platform DeFi na świecie, której wartość TVL wynosi ponad 25 miliardów dolarów. Jest to druga co do wielkości sieć DeFi po Curve i największa w ekosystemie Terra.

Anchor Protocol pozwala ludziom deponować pieniądze na swojej platformie, a następnie zacząć zarabiać premie, gdy inni zaciągają pożyczki. Na początku 2022 roku cena Anchor Protocol spadła po tym, jak twórcy ogłosili, że będą zmieniać wysokość miesięcznych odsetek. Stopy procentowe będą rosły lub malały o 1,5% miesięcznie. Mimo to Anchor jest bezpieczną kryptowalutą, ponieważ jej ekosystem wciąż się rozwija.

Bitcoin

Bitcoin jest bezpieczną kryptowalutą do kupowania i przechowywania ze względu na jej ważną rolę w branży blockchain. Jest to największa moneta na świecie i ma tendencję do nadawania tonu innym monetom. W większości przypadków inne kryptowaluty mają tendencję do wzrostu, gdy Bitcoin rośnie i odwrotnie. Jest to również jedna z najczęściej posiadanych monet cyfrowych na świecie.

Dlatego też, jeśli ceny kryptowalut będą miały pozytywny 2022 rok, istnieje prawdopodobieństwo, że Bitcoin również wzrośnie. BTC zyskuje również na popularności wśród inwestorów instytucjonalnych.

Avalanche

Avalanche to wiodąca platforma blockchain, której celem jest pomoc programistom w szybkim tworzeniu zdecentralizowanych aplikacji. Podczas gdy Ethereum obsługuje mniej niż 20 transakcji na sekundę, Avalanche może obsłużyć nawet 4000 transakcji. Jest to również stosunkowo tania sieć, w której średnia cena transakcji wynosi kilka centów.

Podczas gdy sieć Avalanche odnotowuje silny wzrost, jej twórcy ogłosili inwestycje o wartości ponad 400 milionów dolarów w celu wzmocnienia jej ekosystemu. Pierwszą z nich był Avalanche Rush, a druga to 290 milionów dolarów na metaverse. Dlatego też cena Avalanche będzie prawdopodobnie nadal rosła w 2022 roku.

Terra

Terra jest jednym z najszybciej rozwijających się projektów blockchain w branży. Sieć jest dobrze znana ze swoich stablecoinów, takich jak Terra USD, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 16 miliardów dolarów. Stała się ona również wiodącym graczem w branży DeFi. Niektóre z najważniejszych aplikacji DeFi w tym ekosystemie to Anchor Protocol, Lido i Astroport. Jako jedna z najszybciej rozwijających się kryptowalut na świecie, co sprawia, ze LUNA jest dobrą inwestycją w 2022 roku.

Chainlink

Chainlink to największa platforma inteligentnych wyroczni w branży. Jej działanie polega głównie na łączeniu danych spoza łańcucha z danymi on-chain. Jej zastosowanie jest bardzo ważne w różnych branżach, takich jak DeFi i NFT, które wymagają użytecznych danych zewnętrznych. Całkowita wartość zabezpieczona Chainlink (TVS) wynosi ponad 55 miliardów dolarów. Dlatego istnieje możliwość, że cena Chainlink będzie dalej rosła.

Cronos