10 najlepszych altcoinów do zainwestowania w kwietniu

Altcoiny odnotowały dobre wyniki w marcu, ponieważ cała branża kryptowalutowa odzyskała siły. Wyniki te miały miejsce nawet wtedy, gdy kryzys na Ukrainie eskalował, a Fed rozpoczął swoją politykę podwyżek po raz pierwszy od 2018 roku. Oto niektóre z najlepszych monet do inwestowania w kwietniu.

Ethereum (ETH)

Ethereum dobrze radziło sobie w marcu, ponieważ doszło do połączenia z siecią Kiln. Jest to ważny krok, ponieważ sieć przechodzi na platformę proof-of-stake. Ethereum radziło sobie świetnie również dlatego, że aktywność w jej sieci wzrosła, o czym świadczy rosnąca całkowita wartość zablokowana (TVL) w branży DeFi i NFT.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena Ethereum będzie nadal dobrze prosperować w kwietniu, ponieważ inwestorzy nadal koncentrują się na procesie fuzji. Niektórzy analitycy oczekują, że opuści on sieć testową w kwietniu, podczas gdy inni widzą, że zajmie to trochę czasu.

Na wykresie 4H wygląda na to, że ETH uformował szczyt w okolicach 3,488 USD w marcu. To sygnał, że prawdopodobnie spadnie on do wsparcia na poziomie 3,046 USD, a następnie wznowi wzrost.

Terra (LUNA)

LUNA miała silny miesiąc w marcu, a jej cena skoczyła do najwyższego poziomu w historii. Analitycy jako przyczynę takiego wyniku podają dobre wyniki monety Terra USD i jej czołowych platform DeFi, takich jak Anchor Protocol i Lido.

Terra jest dobrą kryptowalutą do inwestowania w kwietniu po tym, jak twórcy pozyskali miliardy od inwestorów i jak coraz więcej deweloperów zaczyna korzystać z sieci. Ogłosili oni również, że wydadzą 10 miliardów dolarów na zakup Bitcoina. Jednocześnie na wykresie dziennym widać, że w marcu udało się przekroczyć kluczowy opór na poziomie 106 USD. Było to jego poprzednie maksimum wszech czasów. Dlatego też, ponowny test tego maksimum doprowadzi do większych zwyżek.

Cardano (ADA)

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Cardano znajdowało się w silnym trendzie niedźwiedzim. Na najniższym poziomie w tym roku, długoterminowi inwestorzy stracili ponad 65 miliardów dolarów w stosunku do najwyższego poziomu w historii. W marcu udało mu się mocno odreagować, gdy całkowita wartość zablokowana (TVL) jego sieci gwałtownie wzrosła do ponad 300 milionów dolarów. Odbicie nastąpiło głównie dzięki MinSwap. Moneta wzrosła również, gdy inwestorzy zaczęli polować na okazje.

W marcu cena ADA znalazła silne wsparcie na poziomie 0,7320 USD. Przesunęła się również powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, sygnalizując, że moneta prawdopodobnie będzie nadal rosła w kwietniu. Kluczowym poziomem odniesienia, który należy obserwować będzie 1,50 USD.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin był zapomnianą kryptowalutą w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jego kurs spadł do poziomu 0,1084 USD, czyli o 81% poniżej najwyższego poziomu z 2021 roku i o 61% poniżej najwyższego poziomu z października. Spadek wynika z ogólnego braku byczego katalizatora.

Chociaż dane techniczne wydają się niedźwiedzie, istnieje możliwość, że moneta odbije się w kwietniu, gdy inwestorzy będą polować na okazje. Ponadto, ostatnio większość memicznych akcji osiągnęła paraboliczne wzrosty, co oznacza, że memiczne monety również mogą wzrosnąć. Co najważniejsze, utworzyła ona silne wsparcie na poziomie 0,8400 USD.

Waves (WAVES)

Waves to projekt blockchain, który ma na celu stać się lepszą platformą niż Ethereum. Został on wykorzystany do budowy jednych z najbardziej popularnych platform, takich jak Neutrino i Waves Exchange. W marcu cena Waves osiągnęła paraboliczny wzrost z poziomu poniżej 15 USD do ponad 60 USD.

Wzrost ten nastąpił, gdy coraz więcej deweloperów przenosiło się do sieci, a jej łączna wartość zablokowana wzrosła do rekordowego poziomu ponad 4,6 miliarda dolarów. Główną siłą napędową były Neutrino, Vires Finance i Waves Exchange.

Prawdopodobnie w kwietniu Waves zanotuje spadek, ponieważ przechodzi do fazy dystrybucji. Podczas gdy ten spadek będzie miał miejsce, byczy trend będzie prawdopodobnie kontynuowany w dalszej części miesiąca.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph to platforma inteligentnych kontraktów, która jest co najmniej 10 razy szybsza niż alternatywne rozwiązania. Jest ona również szeroko wykorzystywana do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji przez takie firmy jak Avery Dennison i ServiceNow.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy kurs HBAR znajdował się w silnym trendzie spadkowym. Kurs poruszał się od maksimum na poziomie 0,58 USD do minimum na poziomie 0,188 USD. W marcu znalazł silne wsparcie przy 0,188 USD, a następnie zdołał wyjść ponad 50-dniową średnią kroczącą, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) wzrósł.

HBAR pozostaje w tyle za innymi monetami, takimi jak Near Protocol i Algorand, i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie nadal rosnąć, ponieważ inwestorzy będą kontynuować polowanie na okazje.

Chiliz (CHZ)

Chiliz to kolejna kryptowaluta, w którą warto zainwestować w kwietniu. Jest to wiodący projekt blockchain, który koncentruje się na stosunkowo nowej branży znanej jako oferty tokenów kibica (FTO). W ciągu ostatnich kilku miesięcy podpisał on kilka największych umów z największymi drużynami, takimi jak Manchester City i Manchester United.

Podobnie jak wszystkie inne kryptowaluty, jej cena spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ wartość tokenów kibiców gwałtownie spadła. Są jednak oznaki, że sektor ten zyskuje na popularności, ponieważ jego kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 3 miliardów dolarów. Chiliz ogłosił również nowe partnerstwo z Lionelem Messim.

CHZ znalazł silne wsparcie na poziomie 0,1584 USD w marcu i porusza się powyżej 25-dniowej średniej kroczącej. Prawdopodobnie w kwietniu kurs będzie nadal rósł.

STEPN (GMT)

STEPN był jedną z najsilniejszych gwiazd marca, kiedy to osiągnął paraboliczny wzrost i wszedł do pierwszej setki największych kryptowalut na świecie. Jest to platforma, która ma na celu zakłócenie branży fitness poprzez płacenie ludziom za bieganie, chodzenie i jogging. Aby wziąć w niej udział, trzeba najpierw kupić sneakersy NFT i zainstalować aplikację z funkcjami śledzenia. Następnie otrzymają token GMT za każdym razem, gdy będą ćwiczyć. Podczas gdy cena GMT skoczyła w meczu, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie nadal rosła w kwietniu, ponieważ pojawia się strach przed spadkiem.

Enjin Coin (ENJ)

Enjin jest projektem blockchain, który istnieje już od ponad dekady. Stworzył on platformę, która pozwala ludziom tworzyć i sprzedawać swoje niewymienialne tokeny (NFT). Enjin znalazł dno na poziomie około 1,27 USD w marcu, a następnie rozpoczął byczy trend. Przesunął się powyżej 25-dniowej średniej kroczącej i wzrósł powyżej opadającej linii trendu. Moneta prawdopodobnie będzie sobie dobrze radzić, gdy jej sieć Efinity zostanie bardziej zintegrowana z Enjin.

VeChain (VET)

VeChain był kiedyś jedną z najgorętszych kryptowalut. W szczytowym momencie moneta znajdowała się w pierwszej piętnastce największych kryptowalut na świecie. Następnie zanotowała silny spadek i przesunęła się na pozycję 45. Sytuacja zmieniła się w marcu, gdy popyt na VeChain zaczął rosnąć. Kurs wybił się ponad poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego i 50-dniową średnią kroczącą. Dlatego istnieje możliwość, że w kwietniu nadal będzie znajdował nabywców.