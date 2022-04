10 najlepszych kryptowalut dla początkujących inwestorów

Dla przykładu, podczas gdy indeks S&P 500 w ciągu ostatnich pięciu lat podskoczył o około 90%, Bitcoin w tym samym okresie wzrósł o ponad 3400%. Inne monety osiągnęły jeszcze lepsze wyniki. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym kryptowalutom, w które powinni inwestować początkujący.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin jest najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Była to pierwsza moneta w historii, a jej całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 800 miliardów dolarów. BTC jest dobrą kryptowalutą dla początkujących ze względu na ilość dostępnych materiałów na jej temat.

Co najważniejsze, BTC jest zazwyczaj główną siłą napędową dla innych monet cyfrowych. Mają one tendencję do wzrostu, gdy Bitcoin rośnie i odwrotnie. Co więcej, Bitcoin jest oferowany przez większość giełd i brokerów online. Na przestrzeni lat odniósł również wiele sukcesów, ponieważ jego cena wzrosła z mniej niż 1 USD do szczytu wynoszącego prawie 70,000 USD.

Ethereum (ETH)

Ethereum jest gigantem w branży blockchain. Jest to platforma drugiej generacji, która posiada funkcje inteligentnych kontraktów. Narzędzia te umożliwiają ludziom tworzenie innych zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Obecnie 80% wszystkich projektów blockchain zostało zbudowanych przy użyciu platformy Ethereum.

Na przykład w DeFi popularne platformy, takie jak AAVE, Curve, Maker i Compound, zostały zbudowane przy użyciu Ethereum. Podobnie w branży tokenów niewymienialnych (NFT), Ethereum zostało wykorzystane do budowy popularnych platform, takich jak OpenSea i Axie Infinity. To samo dotyczy metaverse, gdzie wykorzystano go do budowy Decentraland.

Wszystko to wydarzyło się w czasie, gdy Ethereum musi stawić czoła silnej konkurencji ze strony takich platform, jak Solana, Avalanche i Terra. Ponieważ Ethereum przechodzi do sieci typu proof-of-stake, istnieje możliwość, że popyt na niego będzie nadal rósł.

Terra (LUNA)

Terra to kolejna kryptowaluta, w którą powinni inwestować początkujący. Została ona zbudowana przy użyciu Cosmos SDK i jest wykorzystywana na wiele sposobów. Na przykład, deweloperzy wykorzystali Terra do stworzenia jednych z największych aplikacji DeFi, takich jak Lido, Astroport i Anchor Protocol.

Jednocześnie Terra została wykorzystana do stworzenia jednych z najlepszych stablecoinów na świecie, takich jak Terra USD, której wartość rynkowa wynosi 16 miliardów dolarów. W Korei Południowej Terra została wykorzystana do stworzenia Chai, wiodącej firmy zajmującej się transferem pieniędzy. W związku z tym Terra będzie prawdopodobnie nadal rosła na znaczeniu w ciągu najbliższych kilku lat.

Cosmos (ATOM)

Cosmos to platforma, która odgrywa ważną rolę w branży blockchain. Jej głównym celem jest wykorzystanie protokołu Inter-Blockchain Communication (IBC) do promowania komunikacji między kryptowalutami. Rozwiązuje on problem, w którym większość kryptowalut nie komunikuje się ze sobą.

Cosmos posiada również pakiet SDK, który został wykorzystany do budowy popularnych projektów blockchain, takich jak Terra, ThorChain i Osmosis. Posiada również duży udział w Gravity DEX, który wkrótce ma się usamodzielnić. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że Cosmos będzie się stale rozwijał w nadchodzących dekadach. To sprawia, że jest to dobra kryptowaluta do kupienia dla początkujących.

Chainlink (LINK)

Chainlink to wyjątkowa kryptowaluta, która jest dobra zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów. Jest to projekt blockchain w branży inteligentnych wyroczni. Jego zadaniem jest umożliwienie działania blockchain poprzez umożliwienie programistom łączenia danych off-chain z platformami on-chain.

W związku z tym jego praca jest tak ważna, ponieważ większość deweloperów zawsze będzie korzystać z jego usług. Chainlink stał się również wiodącym graczem w dziedzinie weryfikowalnego generatora liczb losowych (VRF). Rozwiązanie to pomaga promować bezpieczeństwo platform blockchain. Ze względu na swoją ważną rolę w branży, Chainlink jest zatem dobrą kryptowalutą dla początkujących.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin to kolejna kryptowaluta polecana początkującym. Jest to moneta, której cel jest podobny do Bitcoina, ponieważ pomaga ludziom przesyłać pieniądze. Chociaż DOGE został zapoczątkowany jako dowcip, jego rola w branży stała się integralna.

Jego popularność zawdzięcza Elonowi Muskowi, najbogatszej osobie na świecie, który promuje tę monetę. Wiele osób używa obecnie Dogecoina do przeprowadzania transakcji, a nawet do płacenia napiwków w hotelach.

Dogecoin jest dobrą kryptowalutą dla początkujących ze względu na niską cenę i fakt, że ma długą perspektywę rozwoju. Pojedynczy DOGE kosztuje 0,144 USD, co oznacza, że za jedyne 100 USD można kupić 694 monety.

Cardano (ADA)

Cardano to dobrze znana kryptowaluta, która jest powszechnie postrzegana jako dobra alternatywa dla Ethereum. Jest to platforma proof-of-stake, która ma nadzieję stać się domyślnym miejscem dla deweloperów do budowania swoich zdecentralizowanych aplikacji.

Choć Cardano powstało w 2016 roku, jego funkcje inteligentnych kontraktów pojawiły się dopiero w 2021 roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy liczba deweloperów korzystających z sieci wzrosła i istnieje możliwość, że ten trend będzie się utrzymywał. To sprawia, że jest to dobry zakup dla początkujących.

Cronos (CRO)

Cronos to stosunkowo nowy projekt blockchain, który dąży do tego, aby stać się ulubionym wśród deweloperów. Jego wersja beta sieci głównej została uruchomiona w listopadzie 2021 roku i w ciągu kilku miesięcy zwiększyła się ilość aktywności. Według DeFi Llama, sieć ma całkowitą wartość zablokowaną w wysokości ponad 4 miliardów dolarów. Jest to znacząca liczba, biorąc pod uwagę, że jest to obecnie największa platforma w swojej branży. Ze względu na silny wzrost Cronos jest więc dobrą inwestycją.

Filecoin (FIL)

Filecoin to platforma web3, która chce zmienić branżę przechowywania plików. Korzystając z decentralizacji, ułatwia ona ludziom i firmom zwiększenie ich potrzeb w zakresie przechowywania danych. Platforma angażuje ludzi z całego świata do udostępniania darmowej pamięci masowej. Następnie nagradza ich tokenami FIL, które są obecnie wyceniane na ponad 4 miliardy dolarów. Filecoin jest dobrą kryptowalutą dla początkujących, ponieważ rozwiązuje rzeczywiste problemy.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol to wiodąca platforma DeFi zbudowana w oparciu o technologię firmy Terra. Umożliwia ona ludziom wpłacanie zabezpieczeń, a następnie zaciąganie pożyczek. Ponadto pozwala ludziom zarabiać pieniądze poprzez dostarczanie płynności. W ciągu kilku miesięcy Anchor zgromadził aktywa o wartości ponad 18 miliardów dolarów i liczba ta stale rośnie. ANC jest wykorzystywany głównie do zarządzania i istnieje prawdopodobieństwo, że jego wartość będzie stale się zwiększać.