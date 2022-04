10 najlepszych kryptowalut do daytradingu w 2022 roku

Handel kryptowalutami jest w dzisiejszych czasach bardzo popularnym zajęciem. Szacuje się, że każdego dnia handluje się kryptowalutami o wartości ponad 100 miliardów dolarów. Liczba ta jest znacznie wyższa na rynku instrumentów pochodnych i kontraktów terminowych. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym kryptowalutom do daytradingu w 2022 roku. Kryteriami będą monety, które mają rozsądny wolumen i te, które są oferowane przez większość brokerów.

Cardano (ADA)

Cardano to projekt blockchain, który został zapoczątkowany przez Charlesa Hoskinsona w 2015 roku. Hoskinson był współzałożycielem Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie. Jego celem było stworzenie projektu blockchain, który byłby szybszy, bardziej niezawodny i opłacalny niż Ethereum.

Cardano wdrożył funkcje inteligentnych kontraktów w 2021 roku i od tego czasu obserwuje rozwój swojego ekosystemu. Obecnie istnieje wiele aplikacji zbudowanych przy użyciu technologii Cardano, w tym SundaeSwap i MinSwap. Łącznie mają one całkowitą wartość zablokowaną (TVL) wynoszącą ponad 300 milionów dolarów. Cardano jest dobrą kryptowalutą do daytradingu ze względu na niską cenę i zmienność.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu jest wiodącą kryptowalutą, która została uruchomiona w 2021 roku. W tym czasie zaczęto ją traktować jako alternatywę dla Dogecoina, który wówczas zyskiwał na popularności. Obecnie cena Shiba Inu wzrosła od miejsca, gdzie była notowana, zwiększając swoją kapitalizację rynkową do ponad 13 miliardów dolarów.

Rozwinął się również ekosystem, ponieważ twórcy uruchomili ShibaSwap, ekosystem o łącznej wartości zablokowanej (TVL) ponad 130 milionów dolarów. Uruchomili również rynek NFT oraz platformę metaverse. Shiba Inu jest dobrą kryptowalutą do handlu ze względu na jej niską wartość nominalną i fakt, że charakteryzuje się pewną zmiennością.

Ripple (XRP)

Ripple jest jedną z najstarszych i najbardziej popularnych kryptowalut na świecie. Została opracowana przez Ripple Labs, firmę z branży fintech, która pomaga firmom w obrocie pieniędzmi. Stanowi ona ważną część tzw. sieci płynności na żądanie (ODL).

Ripple jest popularną kryptowalutą zarówno wśród inwestorów, jak i traderów. Pojedynczy token XRP kosztuje 0,64 USD, co czyni go bardzo atrakcyjną kryptowalutą. Pojawia się również wiele nagłówków dotyczących Ripple, takich jak sprawa tocząca się między firmą a Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Ponadto, Ripple stale zawiera umowy z firmami i istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce wejdzie na giełdę. Wszystko to sprawia, że XRP jest bardzo atrakcyjną monetą do handlu dziennego.

ApeCoin (APE)

ApeCoin jest stosunkowo nową kryptowalutą, która została uruchomiona w 2022 roku. Wkrótce po wprowadzeniu na rynek, cena monety gwałtownie wzrosła, a jej kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 6 miliardów dolarów. Obecnie jest to 25. największa kryptowaluta na świecie z kapitalizacją rynkową wynoszącą ponad 6,15 miliarda dolarów.

ApeCoin został uruchomiony przez Yuga Labs, założyciela Bored Ape Yacht Club, jednej z największych firm w branży NFT. Celem tej monety jest ułatwienie płatności w sieci. Jest ona również częścią rozwoju ekosystemu platformy. Na przykład, już ogłoszono plany dotyczące metaverse, które będzie zasilane przez APE. ApeCoin jest bardzo płynną kryptowalutą, która świetnie nadaje się dla traderów.

Chainlink (LINK)

Chainlink to projekt blockchain, o którym wiele osób nie wie, ale z którego większość osób korzystała pośrednio. Nie jest on dobrze znany, ponieważ nie posiada produktu skierowanego do konsumentów. Zamiast tego jest on wykorzystywany przez większość twórców DeFi do przenoszenia danych spoza łańcucha na blockchain.

Dlatego też, jeśli używasz produktów takich jak AAVE, Abracadabra, Anchor i Uniswap, używasz Chainlink. Jest to największa sieć wyroczni o łącznej wartości zabezpieczonej (TVS) wynoszącej ponad 55 miliardów dolarów. Chainlink jest dobrą kryptowalutą do handlu ze względu na swoją zmienność i fakt, że jest oferowany przez większość giełd.

Stellar Lumens (XLM)

Stellar to projekt blockchain, który pomaga firmom w branży transferów pieniężnych. Jest on zarządzany przez Stellar Foundation, na czele której stoi jeden z założycieli Ripple Labs. Jego podstawowa platforma umożliwia ludziom tworzenie cyfrowych reprezentacji pieniędzy. Dzięki temu można je szybciej przenosić. Stellar jest dobrze znany z partnerstwa z Circle.

Partnerstwo to pomogło Circle w stworzeniu USD Coin, drugiego co do wielkości stablecoina na świecie. Stellar nawiązał również współpracę z innymi firmami, takimi jak MoneyGram i Flutterwave.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin to największa na świecie moneta meme, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 18 miliardów dolarów. Moneta, która została uruchomiona w 2014 roku, stała się niezwykle popularna wśród inwestorów ze względu na bliskie powiązania z Elonem Muskiem. Dane on-chain pokazują, że DOGE jest w posiadaniu tysięcy osób z całego świata. Jest również oferowany przez większość giełd, między innymi Coinbase i Binance. Fakt, że pojedynczy DOGE sprzedaje się za 0,13 USD i że jest on bardzo zmienny, czyni go dobrą kryptowalutą do handlu.

Litecoin (LTC)

Litecoin jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut na świecie. Jest to kryptowaluta typu proof-of-work, która została stworzona w oparciu o te same koncepcje co Bitcoin. Moneta ta jest często postrzegana jako lepsza wersja BTC ze względu na niskie koszty transakcji oraz fakt, że jest szybka. Litecoin jest popularny wśród traderów dziennych, którzy obawiają się wysokich kosztów Bitcoina. Jest on również bardzo zmienny i dostępny u większości brokerów.

Ethereum (ETH)

Ethereum jest często postrzegane jako najważniejszy projekt blockchain na świecie. Niektórzy analitycy uważają, że jest on bardziej użyteczny niż Bitcoin. Wynika to głównie z jego funkcji inteligentnych kontraktów, które umożliwiają tworzenie zdecentralizowanych aplikacji. Na przykład, został on wykorzystany do stworzenia takich aplikacji jak Uniswap, Curve, a nawet Decentraland. ETH jest dobrą kryptowalutą do handlu w 2022 roku ze względu na zbliżające się przejście z proof-of-work na proof-of-stake.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash to kryptowaluta, która powstała w wyniku hard forka Bitcoina. Obecnie kapitalizacja rynkowa tej monety wynosi ponad 5,7 miliarda dolarów. Podobnie jak Litecoin, BCH jest często postrzegana jako lepsza alternatywa dla Bitcoina. Jest również nieco szybsza, a jej sieć nie jest tak przeciążona. Jest również bardzo zmienna, ponieważ ma tendencję do śledzenia ruchu Bitcoina. Bitcoin Cash jest świetną monetą do handlu w 2022 roku.