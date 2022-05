Początek roku w branży kryptowalut był trudny ze względu na liczne obawy. Największym z nich jest Rezerwa Federalna, która zobowiązała się do bardziej agresywnej walki z inflacją. Kryptowaluty załamały się również z powodu rosnących obaw związanych z wycenami w branży kryptowalut.

Kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum, Ripple i Cardano spadły o ponad 50% w stosunku do swoich rekordowych poziomów. W tym artykule przedstawimy dziesięć najlepszych kryptowalut, w które warto zainwestować, aby osiągnąć długoterminowe zyski.

Bitcoin

Bitcoin to wiodąca kryptowaluta, która została zapoczątkowana w 2009 roku przez Satoshiego Nakamoto. Moneta ta została stworzona jako alternatywa dla walut fiat, takich jak dolar amerykański i euro. Różnica polega na tym, że ma ona charakter zdecentralizowany, co oznacza, że żaden pojedynczy podmiot nie będzie miał nad nią dużej władzy.

W szczytowym momencie Bitcoin był notowany za prawie 70,000 USD. Obecnie, wraz z rosnącymi obawami o Rezerwę Federalną, spadł do około 25,000 USD. Mimo to istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości cena tej monety będzie się dobrze trzymać. W przeciwieństwie do innych monet, jest ona w znacznym stopniu bezpieczna, a jej podaż znacznie spada.

Co więcej, Bitcoin został przyjęty przez niektóre z największych podmiotów na świecie. Na przykład Tesla posiada Bitcoiny o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Podobnie, firmy takie jak MicroStrategy i Square mają Bitcoin w swoim bilansie. Dlatego też cena Bitcoina będzie prawdopodobnie dobrą inwestycją długoterminową.

Ethereum

Ethereum jest tokenem natywnym dla ekosystemu o tej samej nazwie. Ethereum jest wiodącym blockchainem, który umożliwia deweloperom tworzenie wysokiej jakości zdecentralizowanych aplikacji we wszystkich branżach. Możliwe jest budowanie aplikacji w takich dziedzinach jak zdecentralizowane finanse (DeFi), tokeny niewymienialne (NFT) i metaverse.

Ethereum stało się ważnym graczem w tych branżach. Na przykład, zostało wykorzystane do stworzenia takich aplikacji jak Axie Infinity, Aave, Curve Finance i Decentraland. Dlatego też, ponieważ oczekuje się, że branża blockchain będzie się stale rozwijać, istnieje prawdopodobieństwo, że Ethereum nadal będzie odgrywać ważną rolę.

Ethereum jest również dobrą inwestycją ze względu na przejście z sieci typu proof-of-work na sieć typu proof-of-stake. Ten ruch, w połączeniu z przyjęciem technologii shardingu, doprowadzi do zwiększenia popytu. Dlatego też prawdopodobnie cena Ethereum będzie nadal dobrze rosła.

XRP

XRP to kryptowaluta dla ekosystemu Ripple. Jest to stosunkowo „stara” i bardzo kontrowersyjna moneta ze względu na władzę, jaką ma nad nią Ripple Labs. Moneta ta jest również kontrowersyjna z powodu toczącego się postępowania sądowego, które zostało wszczęte przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

W pozwie zarzuca się, że jej twórcy zebrali pieniądze bez zachowania należytego procesu. Wciąż nie wiadomo, kto wygra tę sprawę. Mimo to, istnieje prawdopodobieństwo, że cena Ripple będzie dobrze radzić sobie w dłuższej perspektywie. Po pierwsze, analitycy uważają, że wynik sprawy sądowej nie będzie miał większego wpływu na cenę monety.

DOGE

Dogecoin to kolejna dobra kryptowaluta do inwestowania w celu osiągnięcia długoterminowych zysków. Jest to jedna z największych monet na świecie, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 10 miliardów dolarów. Dogecoin jest dobrą inwestycją ze względu na jego dużą popularność wśród młodych inwestorów oraz fakt, że zostanie on zintegrowany z Twitterem, gdy Elon Musk sfinalizuje jego przejęcie. Jest on już akceptowany w branży akcesoriów Tesli.

Monero

Monero jest największą na świecie kryptowalutą skupiającą się na prywatności. Twórcy wprowadzili ważną koncepcję, która uniemożliwia komukolwiek śledzenie transakcji. Proces ten działa w stosunkowo prosty sposób.

Po pierwsze, chociaż każdy posiadacz ma adres publiczny, środki, które posiada, nie są powiązane z tym adresem. Jednocześnie, gdy wysyłasz komuś środki, zostaną one wysłane na losowo utworzony adres. Dlatego też cena Monero będzie w przyszłości dobrze rosła wraz ze wzrostem popytu na tokeny prywatności.

Litecoin

Litecoin jest kolejną dobrą kryptowalutą do inwestowania w celu osiągnięcia długoterminowych zysków. Moneta ta została stworzona z myślą o tym, by stać się dobrą alternatywą dla Bitcoina. Jest to kryptowaluta typu proof-of-work, która działa w taki sam sposób jak Bitcoin.

Na przykład, jest ona znacznie szybsza niż Bitcoin, a jej transakcje są zdecydowanie tańsze. W przeciwieństwie do Bitcoina, którego limit podaży wynosi 21 milionów, Litecoin ma limit 84 milionów. Chociaż Litecoin nie osiągnął dobrych wyników w ciągu ostatnich kilku miesięcy, istnieje prawdopodobieństwo, że w dłuższej perspektywie będzie radził sobie dobrze.

ATOM

ATOM jest tokenem natywnym dla ekosystemu Cosmos. Jest ona wiodącą platformą blockchain, która pomaga łączyć wiele monet. Zgodnie z informacjami na jej stronie internetowej, posiada ona setki monet, których łączna wartość wynosi miliardy dolarów. Jednocześnie jej SDK jest wykorzystywane do budowy jednych z najważniejszych platform blockchain w branży, takich jak ThorChain i Osmosis. Cena ATOM będzie się dobrze trzymać w miarę dalszego rozwoju ekosystemu.

SAND

Sandbox jest jednym z największych projektów w branży metaverse. Jest to platforma, która umożliwia ludziom i firmom kupowanie wirtualnych nieruchomości online. Stała się również jedną z wiodących platform do handlu wirtualnymi tokenami niewymienialnymi (NFT). Ponadto, jest to wiodący ekosystem gier, który umożliwia ludziom granie w wirtualne gry w turniejach zwanych Alpha. W dłuższej perspektywie token SAND będzie prawdopodobnie nadal rósł.

MKR

MKR jest tokenem natywnym dla ekosystemu Maker. Maker jest wiodącą platformą DeFi, która umożliwia ludziom pożyczanie i oszczędzanie w sieci. Różni się ona od innych platform DeFi przede wszystkim tym, że posiada własny stablecoin znany jako Dai. Ponadto, w przeciwieństwie do innych platform, korzysta z własnego systemu wyroczni. Dlatego też istnieje możliwość, że cena MKR wzrośnie w dłuższej perspektywie, zwłaszcza po upadku Anchor Protocol.

LINK

LINK to kolejna popularna kryptowaluta, która jest dobrą inwestycją długoterminową. Jest to wiodąca platforma, która umożliwia twórcom blockchain uproszczenie procesu rozwoju. Robi to, pomagając im we włączaniu danych spoza łańcucha do łańcucha wewnętrznego.

Ma największy udział w rynku w branży i jest wykorzystywana przez wiodące platformy DeFi, takie jak Aave i Uniswap. Ze względu na swój udział w rynku i silny wzrost, istnieje możliwość, że w dłuższej perspektywie będzie dobrze prosperować.