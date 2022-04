10 najlepszych kryptowalut do kupienia w kwietniu

Kryptowaluty miały stosunkowo udany marzec, nawet po tym, jak Rezerwa Federalna przyjęła bardziej jastrzębi ton i doszło do eskalacji kryzysu na Ukrainie. Krzywa dochodowości również się odwróciła, sygnalizując, że recesja może być coraz bliżej. Oto niektóre z najlepszych kryptowalut, które warto kupić w kwietniu.

Ripple (XRP)

XRP ma za sobą kilka udanych ostatnich tygodni, kiedy to jego cena skoczyła z najniższego od roku poziomu 0,5482 USD do wielomiesięcznego maksimum 0,90 USD. Głównym katalizatorem dla monety była tocząca się sprawa między Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a Ripple Labs. W marcu obie strony odniosły nieznaczne zwycięstwa i nie ma pewności co do wyniku sprawy.

Analitycy spodziewają się, że sąd wyda wyrok w kwietniu. Niezależnie od tego, co się stanie, istnieje prawdopodobieństwo, że XRP poradzi sobie dobrze. W większości sytuacji takie sprawy kończą się ugodą lub karą. Tymczasem, patrząc na poniższy wykres, XRP pozostaje stabilny powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących i próbuje przekroczyć opór na poziomie 0,9153 USD. Jeśli tak się stanie, będzie to sygnał, że byki zwyciężyły.

Cardano (ADA)

Cardano była zagrożoną kryptowalutą, ponieważ inwestorzy obawiali się o jej ekosystem. Głównym powodem do niepokoju było to, że wielu deweloperów nie wykorzystywało sieci do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji.

Sytuacja zmieniła się w marcu, gdy wzrosła liczba aktywnych platform w ekosystemie. Największy sukces odniosła zdecentralizowana giełda MinSwap. Według DeFi Llama, jej całkowita wartość zablokowana (TVL) skoczyła do ponad 200 milionów dolarów. TVL ekosystemu Cardano również wzrósł do 338 milionów dolarów.

Zatem siła ekosystemu i fakt, że wielu inwestorów uważa Cardano za niedowartościowanego, pomogły mu w osiągnięciu dobrych wyników w marcu. Trend ten będzie prawdopodobnie kontynuowany w kwietniu, ponieważ 25-dniowa i 50-dniowa średnia krocząca przecięły się.

Ethereum (ETH)

Ethereum również miało udany marzec, ponieważ deweloperzy wypchnęli nową wersję systemu do sieci testowej w Kiln. Ponadto platforma otrzymała pochwały od banków centralnych w RPA i Australii.

W związku z tym cena Ethereum będzie w centrum uwagi w kwietniu tego roku, ponieważ inwestorzy czekają na połączenie obu wersji. Połączenie to zapoczątkuje nową erę, w której Ethereum będzie znacznie szybsze, a jego koszt znacznie tańszy.

Dane techniczne również przemawiają za ETH. Na wykresie dziennym monecie udało się wyjść ponad górną krawędź trójkąta, a 25-dniowa i 50-dniowa średnia EMA przecięły się. Przekroczyła również psychologiczny poziom 3,000 USD.

Avalanche (AVAX)

Avalanche, podobnie jak inne altcoiny, również miał udany marzec, gdy jego cena wzrosła do najwyższego poziomu od 16 lutego. Wyniki te były napędzane przez ogólną ekspansję sieci. Na przykład, całkowita wartość zablokowana (TVL) w ekosystemie DeFi wzrosła do ponad 10 miliardów dolarów, co czyni ją czwartą co do wielkości platformą na świecie.

Rozwój sieci Avalanche zawdzięcza przede wszystkim jakości sieci i wielomilionowemu programowi rush. W marcu deweloperzy ujawnili kolejny program o wartości 250 milionów dolarów, skierowany do branży metaverse. Ponieważ jest to największy tego typu fundusz, istnieje prawdopodobieństwo, że skorzysta z niego więcej deweloperów.

Token AVAX zbliża się do ważnego oporu na poziomie 99,01 USD, który był najwyższym poziomem w lutym. Ruch powyżej tej ceny spowoduje, że moneta wzrośnie powyżej kolejnego psychologicznego poziomu 100 USD.

Cronos (CRO)

Cronos, wcześniej znany jako Crypto.com Coin, jest jedną z najszybciej rozwijających się kryptowalut na świecie. Podczas gdy token CRO istnieje już od jakiegoś czasu, mainnet sieci został uruchomiony w lutym i odniósł niewiarygodny sukces.

Według DeFi Llama, sieć ma całkowitą wartość zablokowaną (TVL) w wysokości ponad 3,6 miliarda dolarów, co czyni ją 9. największą platformą w branży. Jednymi z najbardziej aktywnych aplikacji DeFi w jej ekosystemie są między innymi VVS Finance, MM Finance i Tectonic. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w kwietniu sieć będzie się nadal rozwijać.

Z technicznego punktu widzenia, kurs przesunął się powyżej chmury Ichimoku, a 25-dniowa i 50-dniowa średnia EMA przecięły się, co jest czynnikiem sprzyjającym bykom.

VeChain (VET)

VeChain był kiedyś jedną z najpopularniejszych kryptowalut na świecie. Zmieniło się to po tym, jak Chiny rozpoczęły walkę z walutami cyfrowymi. Nie było też jasności co do tego, czym zajmuje się VeChain i jaki jest jego ekosystem.

VET odbił się w marcu, gdy inwestorzy rzucili się do tzw. upadłych aniołów. Wzrosła również po tym, jak twórcy uruchomili stablecoin VEUSD i inne instrumenty. Ze względu na jego dawną popularność i fakt, że dane techniczne są wspierające, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie nadal wzrastać. Znalazł już silne wsparcie na poziomie 0,042 USD, porusza się powyżej średnich kroczących oraz 23,6% poziomu korekty Fibonacciego.

Monero (XMR)

Monero jest wiodącą kryptowalutą skupiającą się na prywatności, wycenianą na ponad 3,987 mld USD. Moneta ta również dobrze radziła sobie w marcu, ponieważ inwestorzy wyceniali większy popyt z powodu cyberprzestępczości. Chociaż w marcu nie doszło do żadnego poważnego włamania, administracja Bidena ostrzegała, że Rosja planuje poważne ataki.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że taki atak nastąpi w kwietniu, a hakerzy zażądają Monero, które jest bezpieczniejszą alternatywą dla Bitcoina. Również fakt, że XMR jest niedowartościowany, jest dobrym katalizatorem.

Z technicznego punktu widzenia znajduje się on powyżej poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, a średnie kroczące również stanowią wsparcie.

Velas (VLX)

Velas to projekt warstwy 1, który ma stać się lepszą alternatywą dla Ethereum. Jest to stosunkowo niewielka platforma, ale analitycy uważają, że w najbliższych miesiącach zyska na popularności. W marcu token VLX miał stosunkowo pozytywny miesiąc, ponieważ rozpoczął się nowy sezon Formuły 1. Było to godne uwagi, ponieważ Velas jest jednym z największych sponsorów Ferrari, a zespół ten jest obecnie liderem. Dlatego VLX może zyskać na popularności w miarę trwania sezonu.

Velas wydaje się być niedowartościowany, a jego cena przecięła 25-dniową i 50-dniową średnią kroczącą, co jest byczym katalizatorem.

Near Protocol (NEAR)

Near Protocol to projekt blockchain, który zdobywa silny udział w rynku inteligentnych kontraktów. Według DeFi Llama, sieć ma TVL w wysokości ponad 203 milionów dolarów, co jest rekordem wszech czasów. Niektóre z projektów w tej sieci to między innymi Ref Finance i Meta Pool.

Near jest dobrą kryptowalutą do inwestowania w kwietniu ze względu na wzrost jej ekosystemu i fakt, że deweloperzy przekształcają ją w sieć w pełni sharded. W kwietniu spodziewane są dalsze postępy. Kurs przesunął się również powyżej średnich kroczących i zbliża się do kluczowego oporu na poziomie 13,97 USD. Ruch powyżej tego poziomu doprowadzi do większych wzrostów.

Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network to australijska sieć blockchain działająca w branży DeFi. Pomaga ona każdemu budować swoje syntetyczne aktywa znane jako syntetyki. Cena monety dobrze sobie radziła, ponieważ inwestorzy kupowali poprzednio popularne monety. Przesunęła się ona powyżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej i zbliża się do kluczowego poziomu oporu na 6,08 USD. Uformowała się również odwrócona formacja głowy i ramion. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w kwietniu nadal będzie sobie dobrze radzić.