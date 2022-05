Ceny kryptowalut mają przed sobą trudny rok 2022, ponieważ inwestorzy nadal obawiają się wielu czynników. Najważniejszym wyzwaniem dla branży jest Rezerwa Federalna, która zobowiązała się do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu obniżenia inflacji. Podniosła już stopy procentowe o 0,75% i zapowiedziała, że w tym roku będzie je nadal podnosić. Co najważniejsze, Fed zapowiedział, że rozpocznie zacieśnianie ilościowe.

W branży kryptowalutowej pojawiły się też inne wyzwania, takie jak regulacje prawne oraz krach Terra LUNA, Terra USD i powiązanych platform, takich jak Anchor Protocol. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najlepszych kryptowalut, w które można inwestować w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków.

ApeCoin (APE)

ApeCoin to stosunkowo nowa kryptowaluta, która została uruchomiona w 2022 roku przez Yuga Labs. Jest to moneta cyfrowa, która ma na celu zasilenie ekosystemu Bored Ape Yacht Club, który jest największą platformą NFT na świecie. Yuga ma również nadzieję, że ApeCoin będzie zasilał inne produkty firmy, takie jak metaverse i gry.

W chwili pisania tego tekstu cena ApeCoina wynosi 8,50 USD, co daje mu kapitalizację rynkową w wysokości ponad 2,4 mld USD. Chociaż jego cena gwałtownie spadła, istnieje możliwość, że odbije się od dna w miarę wprowadzania przez twórców nowych produktów. To sprawia, że jest to dobra kryptowaluta do inwestowania w krótkim terminie.

Kyber Network Crystal (KNC)

Kyber Network jest stosunkowo małą kryptowalutą, która może dobrze sobie radzić w krótkim okresie czasu. Jest to platforma, która pozwala inwestorom handlować lub inwestować w kryptowaluty z całego łańcucha. Oznacza to, że można wymieniać tokeny między innymi w łańcuchach takich jak Ethereum, Polygon, Avalanche i Cronos. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej firmy, jej obroty przekroczyły już 7 miliardów dolarów.

Cena Kyber Network gwałtownie spadła po upadku Terra. Jednak od tego czasu radzi sobie stosunkowo dobrze i spodziewam się, że trend ten będzie kontynuowany, ponieważ inwestorzy kupują dipy. Kapitalizacja rynkowa KNC wynosi ponad 217 mln USD.

Synthetix Network (SNX)

Synthetic Network to kolejna kryptowaluta, w którą można inwestować w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Jest to platforma blockchain, która znajduje się w branży DeFi dzięki swoim funkcjom związanym z instrumentami pochodnymi. Jej koncepcja polega na tym, że pozwala ona deweloperom tworzyć produkty pochodne na wielu aktywach, takich jak kryptowaluty, akcje, indeksy i towary.

W rezultacie, instrument pochodny Apple umożliwia handel akcjami Apple w formacie pochodnym. Synthetix ma całkowitą wartość zablokowaną (TVL) ponad 538 milionów dolarów. W najbliższym czasie cena SNX będzie prawdopodobnie dobrze się kształtować, ponieważ branża instrumentów pochodnych nadal dobrze sobie radzi.

STEPN (GMT)

STEPN to stosunkowo nowy projekt blockchain, który działa w branży move-to-earn. Jego koncepcja jest stosunkowo prosta. Użytkownicy instalują aplikację w swoich smartfonach, a następnie są nagradzani za pomocą GMT za bieganie i chodzenie. Oprócz tego sieć posiada element NFT.

Rynek STEPN stale rośnie, ponieważ coraz więcej osób korzysta z tej platformy. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że cena GMT będzie rosła w najbliższych miesiącach. Kluczowym wyzwaniem dla STEPN jest konkurencja ze strony takich firm jak Step App i Sweat Coin.

Theta Network (THETA)

Cena Theta Network spadła o ponad 88% od rekordowego poziomu, który osiągnęła w 2021 roku. Jej kapitalizacja rynkowa spadła do ponad 1,2 miliarda dolarów, co czyni ją 56. największą kryptowalutą na świecie. Dla wyjaśnienia, Theta to platforma, która zmienia branżę dystrybucji wideo.

Wykorzystuje ona zdecentralizowaną metodę, dzięki której każdy może umieszczać filmy w swoim darmowym magazynie, a następnie na nich zarabiać. Platforma uruchomiła TDROP, platformę, która pozwala ludziom wybijać i kupować NFT. W związku z tym, mimo że kurs tokena gwałtownie spadł, istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie odbije się od dna.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox jest jedną z największych platform w branży gier, metaverse i NFT. Platforma pozwala ludziom kupować wirtualną ziemię, organizować wirtualne wydarzenia, grać w gry i handlować NFT. Udało jej się przyciągnąć wiodące firmy, takie jak HSBC i Standard Chartered, które są jednymi z największych banków w branży.

Cena SAND spadła o ponad 85% od swojego najwyższego poziomu. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że w 2022 roku cena Sandbox odbije w górę.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph jest jedną z najlepszych kryptowalut do kupienia w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Na początek Hedera to projekt blockchain, który ma stać się lepszą alternatywą dla Ethereum i Solany. Twierdzi, że ma szybsze prędkości i że jego blockchain jest negatywny pod względem emisji dwutlenku węgla. Hedera jest również własnością niektórych wiodących firm, takich jak IBM, Google, LG, Ubisoft i Boeing.

Cena Hedera Hashgraph spadła o 83% w stosunku do swojego rekordowego poziomu, podczas gdy jej całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła do 2 miliardów dolarów. Wraz z rozwojem ekosystemu istnieje możliwość, że cena HBAR odbije się od dna.

Cosmos (ATOM)

Kurs Cosmos miał w tym roku trudne wyniki. Najnowszym katalizatorem wyprzedaży było załamanie się ekosystemu Terra. Było to o tyle istotne wydarzenie, że Terra została zbudowana przy użyciu SDK firmy Cosmos. W związku z tym cena ATOM-u spadła, ponieważ inwestorzy przewidywali zmniejszenie aktywności.

Obawy te są jednak prawdopodobnie przesadzone, ponieważ Cosmos jest znacznie większy niż Terra. Poza tym Terra nie upadła, ponieważ została zbudowana przy użyciu SDK. Dlatego ATOM jest dobrą inwestycją krótkoterminową i długoterminową.

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service to wyjątkowy projekt blockchain, który zmienia branżę rejestrów domen. Ludzie mogą korzystać z jego sieci, aby kupować domeny z końcówką .eth. Sieć ta ma niemal monopol w tej branży. Przeniosła się również do branży NFT. Dlatego też, mimo że cena ENS gwałtownie spadła, istnieje możliwość, że moneta odzyska swoją wartość.

Dowiedz się więcej o tym, jak kupić Ethereum .

Litecoin (LTC)

Cena Litecoina gwałtownie spadła w tym roku. W dużej mierze moneta ta straciła nawet korelację z Bitcoinem. Mimo to jest to jedna z najstarszych monet w branży, co oznacza, że cieszy się zaufaniem inwestorów. Jeśli monety cyfrowe odbiją się od dna, istnieje możliwość, że Litecoin również wzrośnie.