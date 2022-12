Biorąc pod uwagę, że dzięki blockchainowi niemal codziennie dodawane są nowe projekty, może być trudno zdecydować, które z nich oferują inwestorom solidne zyski.

Aby Ci pomóc, przeprowadziliśmy wszelkie analizy, abyś Ty nie musiał. Nasza lista najlepszych nadchodzących ICO szczegółowo opisuje cechy i korzyści każdego projektu – jest idealna dla każdego inwestora, który chce wykorzystać niskie ceny podczas pierwszej publicznej oferty.

Odkryliśmy, jak potencjalne zyski z tych ofert początkowych monet mogą przynieść korzyści Twojemu portfelowi inwestycyjnemu już dziś.

Najlepsze nadchodzące ICO w 2022

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR Protocol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) SubQuery (SQT) SeaCoast (COAST) Social-Service (SSE) Mavia (MAVIA)

Top 10 nowych kryptowalut ICO do zainwestowania w 2022

Metacade to pierwsze tego typu miejsce w Web3 – przytulny hub dla graczy i członków społeczności, aby spotkać się, cieszyć się wzajemnie swoim towarzystwem, grać w różnorodne gry kryptowalutowe i potencjalnie zbierać nagrody inwestycyjne.

Umożliwia użytkownikom nagradzanie ich tokenami MCADE za każdym razem, gdy dzielą się recenzjami, wersjami alfa lub innymi pomocnymi zapisami – tworząc hub, w którym gracze mogą dowiedzieć się więcej o GameFi, jednocześnie zanurzając się w tym rozwijającym się ekosystemie.

Najlepsze jest to, że bez względu na to, jaki gatunek przyciągnie Twoją uwagę z dnia na dzień, w środku zawsze będzie coś przyjemnego.

Inwestowanie w tokeny MCADE jest kluczem do odblokowania rosnącej ekonomii gier i skorzystania z ekskluzywnych nagród.

Bądź wcześniej, bądź do przodu – możesz zbierać ogromne zyski, gdy Metacade się rozkręci. Co więcej, jest to również wirtualne miejsce spotkań, w którym gracze mogą nawiązywać kontakty i wspólnie tworzyć niesamowite projekty.

O Metacade mówi się w przestrzeni Web3, a ich platforma obiecuje zrewolucjonizować sposób, w jaki gracze znajdują możliwości.

Dzięki błyskawicznemu wzrostowi jako jeden z najważniejszych projektów w 2022 roku Metacade zasłużył sobie na pierwsze miejsce na naszej liście najbardziej ekscytujących tokenów kryptowalut.

Możesz wziąć udział w przedsprzedaży Metacade tutaj.

2. Hedera (HBAR)

Hedera zapewnia rewolucyjną platformę blockchain dla osób i organizacji, aby wprowadzić w życie swoje najbardziej kreatywne pomysły.

Jej różnorodne zastosowania – od obsługi tokenów, przez inteligentne kontrakty, po tworzenie i zarządzanie NFT – pomagają napędzać rozwój zdecentralizowanych aplikacji w domenach Web2 i Web3.

Narzędzie HCS wzmacnia pozycję użytkowników, zapewniając im dokładną funkcję znakowania czasu, przydatną w budowaniu przyszłościowych projektów, które pozostają odporne na manipulacje lub próby manipulowania danymi.

Uwolnienie pełnego potencjału sieci Hedera wymaga posiadania jej natywnego tokena, HBAR. Ta energooszczędna kryptowaluta oferuje użytkownikom zabezpieczenie przed złośliwymi atakami i służy do opłacania opłat za transakcje w aplikacji.

Jako jedna z najbardziej obiecujących kryptowalut ICO ustawionych do uruchomienia na Coinbase wkrótce, inwestowanie w tę unikalną monetę może być wysoce opłacalne.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol wprowadza nową erę internetu, upoważniając użytkowników do łatwego dostępu do zdecentralizowanych aplikacji.

Dzięki innowacyjnemu blockchainowi warstwy 1 i unikalnemu mechanizmowi skalowania, platforma ta umożliwia deweloperom szybkie tworzenie dApps z optymalnymi wynikami – rewolucjonizując sposób, w jaki korzystamy z technologii.

NEAR Protocol (NEAR) to ostateczny zestaw narzędzi dla deweloperów, zapewniający wytrawnym koderom lub początkującym wszystko, czego potrzebują do budowania aplikacji Web3.0 z łatwością i wydajnością.

Dzięki potężnym narzędziom CLI i prostym zestawom SDK na wyciągnięcie ręki, użytkownicy mogą pisać inteligentne kontrakty w wybranym przez siebie języku – nie jest potrzebny trudny do nauczenia Solidity ani Vyper.

Jeśli po drodze potrzebna będzie jakakolwiek pomoc, dostępna jest bezpłatna dokumentacja wraz z gotowymi samouczkami, a także codzienne rozmowy telefoniczne oferowane przez NEAR dla dodatkowej wiarygodności.

4. Kryptview (KVT)

Czy słyszałeś o Kryptview, nowej kryptowalucie, która rewolucjonizuje rynek kryptowalut? Ta platforma typu „research-to-earn” gwarantuje dokładność i przejrzystość, umożliwiając użytkownikom wnoszenie swoich spostrzeżeń na temat cyfrowych tokenów.

Oferuje wyjątkową okazję dla uczestników do zarabiania nagród zwyczajnie poprzez dostarczanie recenzji o różnych firmach w tej nieuregulowanej branży – jest to bezprecedensowa szansa na zaangażowanie się w technologię blockchain.

Czy szukasz okazji, aby wejść na parter rewolucji napędzanej przez blockchain? Kryptview może być Twoją odpowiedzią.

Ta innowacyjna platforma ma na celu zapewnienie inwestorom kryptowalutowym przejrzystych, obiektywnych informacji o potencjalnych projektach kryptowalutowych – eliminując wszelkie wątpliwości wokół legalności i zapobiegając oszustwom w wykorzystywaniu zaufanych użytkowników.

Dla tych, którzy wnoszą wysokiej jakości treści (które mogą nawet zawierać własną ocenę cen), dostępna jest również nagroda w monetach KVT.

Nigdy nie było tak prostej drogi do sukcesu – dołącz do Kryptview już dziś i spraw, że będziesz zawsze o krok do przodu, jeśli chodzi o inwestowanie.

5. O-MEE (OME)

O-MEE to innowacyjne ICO uruchomione w 2022 roku, które zapewnia potężne połączenie mediów społecznościowych i rynku NFT, aby pomóc twórcom zarabiać na swoich dziełach cyfrowych.

Twórcy treści mogą w pełni korzystać z platformy O-MEE, oferującej narzędzia, takie jak modele subskrypcji i prywatne centra, a także dostęp do możliwości zarabiania na rynku NFT dzięki mocy tokena $OME.

Witamy w Web 3.0 – miejscu, gdzie kreatywność spotyka się z nagrodą finansową.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit wprowadza technologię blockchain do głównego nurtu dzięki swojej nowej platformie opartej na kryptowalutach, dzięki czemu przesyłanie dużych plików jest bezpieczne i łatwe.

Już widząc sukces w 150 krajach z 3,5 mln użytkowników, WeSendit nadal rewolucjonizuje udostępnianie danych, pozwalając członkom premium na całkowitą anonimowość ich plików, a także zachęcając do korzystania poprzez tokeny nagród z puli aktywności.

Posiadając tokeny WSI, możesz uzyskać dostęp do airdropu 45 milionów monet po ich publicznej sprzedaży.

To jednak nie wszystko. Po tej premierze WeSendit pozwoli inwestorom skorzystać ze stakingu do 200% APR. Weź udział w jednym lub obu i zdobądź duże zyski dzięki WSI.

7. SubQuery (SQT)

Dla programistów, którzy chcą tworzyć zdecentralizowane aplikacje, SubQuery to doskonały zestaw narzędzi typu „wszystko w jednym”.

Zbudowany do użytku na popularnych platformach, takich jak Polkadot, Substrate i Avalanche, obsługuje „zdecentralizowaną usługę danych” z łatwym „Kursem Bohatera” prowadzącym użytkowników przez każdy krok budowania ich dApps – bez potrzeby skomplikowanych systemów zaplecza.

Koniecznie pamiętaj, aby nie przegapić tego niesamowitego projektu.

Nadchodzące ICO SubQuery stanowi ekscytującą okazję dla inwestorów, aby wyprzedzić krzywą i kupić tokeny, zanim projekt nabierze rozpędu.

Niespełna 9% całkowitej podaży SubQuery jest do zgarnięcia, z USDC akceptowanym jako płatność po stałym kursie 0,0275 USD za token – więc nie przegap tej doskonałej szansy, aby wcześnie wskoczyć na pokład.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast rewolucjonizuje platformę kryptowalut, oferując użytkownikom więcej niż tylko wymianę aktywów cyfrowych.

Ta sieć nowej generacji ma nadzieję „tokenizować wybrzeże”, zapewniając wgląd w niektóre z najbardziej malowniczych regionów przyrody – w tym wiedzę związaną z naszymi wybrzeżami i oceanami.

Udostępniając geotagowane treści innym członkom, użytkownicy mogą być nagradzani tokenami $COAST, które są następnie „zakotwiczone” w funduszu SeaCoast w celu uzyskania dodatkowych korzyści. Dzięki tak szerokiej gamie przypadków użycia SeaCoast może stać się jednym z najgorętszych projektów kryptowalutowych.

Wejdź na parter ambitnego projektu SeaCoast. Uczestnicząc w nadchodzącym ICO za jedyne 100 EUR (102 USD), inwestorzy mogą otrzymać ekskluzywne NFT i mieć szansę stać się częścią tego cyfrowego ekosystemu, który ma zostać ukończony w 2025 roku.

Przygotuj się na rozpoczęcie przygody z kryptowalutami — zarejestruj się teraz.

9. Social-Service (SSE)

Uwalniając wolność finansową na całym świecie, Social-Service to przełomowy projekt kryptowalutowy, który ma zrewolucjonizować sposób korzystania z usług P2P i technologii blockchain.

Platforma ma na celu połączenie sieci społecznościowych z przedsięwzięciami udostępniania zasobów, które zapewniają „obustronnie korzystne możliwości” bez transakcji pieniężnych.

Ze swoją zdecentralizowaną strukturą umożliwiającą korzystanie z niej w każdym kraju na świecie, startuje już wkrótce – najpierw poprzez „Pre-ICO” w tym roku, po czym wkroczy na pełne terytorium ICO w 2023 roku.

Dodatkowo w najbliższych miesiącach pojawi się wersja Beta ich aplikacji, gotowa do oficjalnego wydania w przyszłym roku – czy to może być jeden wielki skok naprzód w naszym podejściu do gospodarki?

Z zaledwie kilkoma tygodniami pozostałymi do skorzystania z fazy pre-ICO, ponad 108,000 tokenów $SSE zostało już zakupionych dla ekosystemu Social Service.

Ten wyjątkowy projekt nie ujawnił jeszcze wszystkich swoich szczegółów, ale z pewnością warto go śledzić, gdy wchodzimy w 2023 rok – jest to ICO, którego nie będziesz chciał przegapić.

10. Mavia (MAVIA)

Gracze, przygotujcie się na wejście do świata, jakiego jeszcze nie widzieliście. Mavia to nadchodząca gra AAA „oparta na blockchainie” w 2022 roku.

Gracze mogą tworzyć własne bazy w grze i podbijać innych za pomocą strategicznych działań wojennych inspirowanych Command & Conquer.

Zwycięscy gracze zdobędą $RUBY – rewolucyjny natywny token Mavia, który nagradza użytkowników za umiejętną grę, a także zapewnia im różne ulepszenia w grze i wyzwania.

Ponadto, mogą oni używać go w samym metaverse, co czyni go jedną z najbardziej wszechstronnych walut cyfrowych dostępnych obecnie.

Mavia szybko nabiera rozpędu, a oczekiwanie na jej premierę w czwartym kwartale 2022 roku jest coraz większe. Dzięki zintegrowanemu rynkowi NFT i możliwości streamowania bitew na żywo, Mavia obiecuje jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które z pewnością zachwyci, gdy pojawi się na rynku.

W ciągu zaledwie kilku tygodni Mavia otworzy swoją sprzedaż tokenów oraz sprzedaż wirtualnej ziemi – upewnij się więc, że nie przegapisz tej wyjątkowej okazji.

Czym jest ICO?

Inwestycja w ICO to wyjątkowa okazja, aby uzyskać dostęp do przedpublicznej sprzedaży kryptowalut. W przeciwieństwie do IPO, które oferują akcje spółek wchodzących na giełdę, osoby inwestujące w ICO otrzymują w zamian cyfrowe tokeny.

Rok 2022 będzie kluczowym rokiem dla tych inwestorów, ponieważ potrzebują projektów, które rozwiązują pilne problemy i udowadniają, że ich potencjalne zyski są tego warte – przekształcając dobre pomysły w świetne inwestycje.

Nowy świat ICO kryptowalut oferuje podekscytowanie i innowacje, ponieważ szeroka gama projektów pozostaje niezwiązana z tradycyjnymi przepisami. Może to być atrakcyjna perspektywa dla tych, którzy szukają możliwości uruchomienia własnych przedsięwzięć, które w przeciwnym razie mogą być utrudnione przez złożone wymagania administracyjne.

Jak działają ICO?

ICO zyskują na popularności jako nowy, innowacyjny sposób finansowania projektów. Zamiast polegać na bankach lub tradycyjnych metodach, każdy, kto ma odpowiednią technologię i wiedzę, może opracować własną strukturę ICO – czy to nieograniczona ilość zapasów, ograniczone limity lub cokolwiek innego, co odpowiada.

Trzy główne struktury ICO to:

Wstępnie ustalona cena tokena + Ograniczona podaż

Zmienna cena tokena + Ograniczona podaż

Wstępnie ustalona cena tokena + Zmienna podaż

Oczywiście, aby te inicjatywy odniosły sukces, potrzebują inwestorów, więc kluczowym czynnikiem staje się również przemyślany marketing. Począwszy od współpracy z wiodącymi agencjami ICO, aż po zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Chcesz zainwestować w rozwijającą się kryptowalutę? Proces jest łatwy. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć projekt, który odpowiada Twoim celom, zarejestrować się na stronie internetowej projektu i kupić tokeny za pośrednictwem jego platformy wymiany. Jak tylko zostaną one nabyte, przechowuj je bezpiecznie w portfelu kryptowalutowym, dopóki nie zostanie wystawiony na sprzedaż – wtedy przygotuj się na jakąś potencjalną okazję rynkową.

Jak znaleźć nowe nadchodzące ICO

Inwestycje w kryptowaluty kwitną, co sprawia, że inwestorzy mogą łatwiej niż kiedykolwiek odkryć potencjalne nowe ICO.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, istnieje wiele sposobów, które można wykorzystać do zidentyfikowania kolejnej dużej możliwości związanej z kryptowalutami – od monitorowania postów na blogach i forach po uczestnictwo w wydarzeniach.

Niezależnie od Twojej strategii, odkrywanie nadchodzącej sprzedaży tokenów nigdy nie było bardziej dostępne.

Korzystaj z mediów społecznościowych: Entuzjaści kryptowalut są obdarzeni bogactwem zasobów, aby informować o swoich inwestycjach. Twitter i Reddit zapewniają niezrównane aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące nowych projektów, podczas gdy kanały YouTube oferują wciągające i obiektywne dyskusje na temat nadchodzących początkowych ofert monet kryptowalutowych (ICO). Trzymanie palca mocno na pulsie jest niezbędne dla każdego inwestora kryptowalut.

Śledź z kalendarzem ICO: kalendarz ICO od CoinMarketCap zapewnia ekscytujące spojrzenie na przyszłość krypto-finansów. Oferuje kompleksowy przegląd nadchodzących ofert początkowych monet, w tym ich przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia, a także cele finansowania każdego projektu. Inwestowanie za pośrednictwem ICO wymaga dokładnych analiz – ale mając do dyspozycji to cenne narzędzie, będziesz przygotowany do podejmowania świadomych decyzji o tym, które projekty zasługują na uwagę.

Platformy ICO: Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w ICO i IDO, istnieje wiele dostępnych zasobów. Dedykowane strony internetowe dostarczają informacji na temat możliwości, które oferują, a także przeprowadzają dokładne kontrole KYC, aby nadać potencjalnym inwestycjom oceny w oparciu o ich przewidywany wskaźnik sukcesu.

Czy nowe monety ICO to dobra inwestycja?

Przedsprzedaż kryptowalut i wejście na rynek ICO może być częścią portfela inwestora, ale czy naprawdę warto ryzykować? Zanim zdecydujesz się wskoczyć na pasmo cyfrowych walut, rozważ te czynniki: potencjalne zyski, ochronę prawną i przejrzystość. Dzięki przemyślanej analizie możesz znaleźć się na czele lukratywnych możliwości inwestycyjnych.

Dostęp do nowych i ekscytujących przypadków użycia

Inwestowanie w ICO może pomóc rozsądnym inwestorom uzyskać dostęp do wartościowych tokenów, które mogą zakłócić rynek kryptowalut. Doskonałym tego przykładem jest ambitny projekt Battle Infinity, który próbuje połączyć imponujące sześć różnych pomysłów w jeden ekosystem napędzany metaverse – coś, czego nie osiągnął jeszcze żaden inny blockchain.

Potencjał ogromnych zysków

ICO zapewniają wyjątkową okazję dla inwestorów, z potencjałem do zbierania ogromnych nagród, jeśli wybrany przez nich projekt osiągnie sukces. Kosztując tylko ułamek tego, co będzie możliwe w dalszej części linii, inwestycje te są dostępne dla prawie każdego, kto chce dodać trochę pikanterii i zysków finansowych do swojego portfela.

Tokeny kryptowalutowe oferują inwestorom możliwość wejścia w parter potencjalnie lukratywnych projektów. EOS to jedno ze studiów przypadku, które pokazuje, co jest możliwe, jeśli chodzi o zyski – ich ICO z 2017 roku sprawiło, że pierwsi inwestorzy czterokrotnie zwiększyli swoje środki w ciągu dwunastu miesięcy.

Generowanie pasywnego dochodu

Świat kryptowalut nigdy nie był tak lukratywny. Czy to poprzez staking, yield farming czy pasywne nagrody podatkowe na „statycznych” projektach, inwestorzy mogą teraz zgarniać regularne strumienie dochodów wyłącznie za posiadanie tokenów. A ponieważ wiele monet ICO oferuje również ekscytujące możliwości związane z grą P2E, które oferują jeszcze większe zyski – nie ma lepszego momentu, aby dołączyć do rewolucji cyfrowych walut i zacząć zarabiać.

Najlepsze nadchodzące ICO – końcowe przemyślenia

Dzięki inwestorom uważnie obserwującym rynek, 2022 zapowiada się na ciekawy rok pod względem ofert początkowych monet. Wśród dziesięciu wyjątkowych projektów ogłoszonych w tym tygodniu znajduje się Metacade, który już zrobił furorę wśród wczesnych użytkowników i obiecuje ekscytujące możliwości dla tych, którzy są gotowi podjąć ryzyko.