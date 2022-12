Wraz z szybkim rozwojem świata kryptowalut, inwestowanie w nowe aktywa cyfrowe może być trudnym przedsięwzięciem, ale również bardzo lukratywnym.

Aby upewnić się, że podejmujesz mądre decyzje o inwestycjach w przedsprzedaży, ten artykuł zawiera obszerne spojrzenie na nadchodzące projekty – nakreślając, w jaki sposób inwestorzy mogą znaleźć swoje idealne aktywa spośród wszystkich najlepszych opcji przedsprzedaży kryptowalut dostępnych w tej chwili.

Oto 10 najlepszych przedsprzedaży kryptowalut, w które warto zainwestować, wraz z recenzjami każdego projektu.

Najlepsze przedsprzedaże kryptowalut, w które warto zainwestować już teraz

Patrząc w przyszłość do 2022, nasze wyszukiwanie ujawniło kuszącą gamę przedsprzedaży kryptowalut gotowych do inwestycji. Z przedstawionych ofert, te wyróżniały się jako szczególnie zachęcające perspektywy.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Sleep Care (SEN) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfact (ARTY) Metropoly (METRO) Bet2ken (BTK)

10 najlepszych kryptowalut do kupienia w przedsprzedaży w 2022

Metacade jest narzędziem Web3 do wszystkich gier metaverse, umożliwiając zarówno graczom, jak i fanatykom kryptowalut interakcję w szybko rozwijającym się świecie Play2Earn.

Wzmacnia użytkowników, nagradzając ich tokenami MCADE za każdym razem, gdy udostępniają recenzje, wersje alfa lub inne pomocne artykuły – tworząc centrum, w którym gracze mogą dowiedzieć się więcej o GameFi, zanurzając się w tym rozwijającym się ekosystemie.

Z ambitną wizją zmierzającą do 2022, której celem jest 10-krotne zwiększenie jego wartości jako jednego z najgorętszych nowych tokenów metaverse na rynku, Metacade stoi na czele mostu dostępności między aspirującymi twórcami gier i zapalonymi graczami na platformach w dowolnym miejscu w dzisiejszym istnieniu.

Metacade, ekscytująca nowa platforma tokenów metaverse, jest pełna funkcji, które z pewnością przyciągną graczy ze wszystkich grup demograficznych.

Turnieje i losowania nagród to tylko niektóre z jej ofert – Metagrants zapewniają również innowacyjną możliwość dla członków, aby sfinansować swoje własne gry za pomocą systemu opartego na konkursie w wirtualnym salonie gier.

Użytkownicy mogą nawet mieć szansę przetestowania tytułów poprzez pracę z twórcami gier – potencjalnie zarabiając na siebie w tym unikalnym ekosystemie Play2Earn.

Z tak fascynującymi perspektywami zamkniętymi na pokładzie, czy naprawdę ma on tak duży potencjał na 10-krotny wzrost w 2023 roku?

Metacade, token metaverse powiązany z GameFi, który według prognoz ma osiągnąć 10-krotny wzrost rynku tradycyjnych gier do 2025 roku (Crypto.com), ma zostać wkrótce uruchomiony.

Przy cenie przedsprzedażowej 0,020 USD za token MCADE i 1,4 miliarda tokenów znajdujących się w obiegu podczas pierwszej oferty publicznej, inwestorzy oczekują szacunkowego potencjalnego wzrostu kapitalizacji rynkowej z 28 milionów dolarów do ogromnego dziesięciokrotnego wzrostu – aż do imponującej wartości bliskiej trzystu milionom dolarów (dokładniej 280 milionów USD).

Sektor GameFi nabiera rozpędu, a wraz z nim pojawia się nowa generacja tokenów metaverse. Świat kryptowalut już zwrócił uwagę na takie jak The Sandbox i Decentraland, które widziały, jak ich kapitały rynkowe osiągają niesamowite szczyty, osiągając odpowiednio 6,5 miliarda dolarów i 7 miliardów dolarów w 2021 roku!

Jeśli Metacade podąży tym tropem, wszystko wskazuje na to, że jego wycena wzrośnie 100-krotnie do 2023 roku – osiągając imponujący poziom 2,8 miliarda dolarów, który może być osiągalny, jeśli szacunki dotyczące ogólnej wielkości branży okażą się trafne (Crypto.com przewiduje wzrost do 50 miliardów).

Czy historia się powtórzy? Tylko czas pokaże…

Metacade jest w doskonałej pozycji, aby skorzystać z szybkiego wzrostu zarówno GameFi, jak i technologii metaverse, będąc już świadkiem tego, jak udane mogą być nowe tokeny, takie jak The Sandbox i Decentraland.

Mając mocno nastawione plany zostania głównym graczem w tej szybko rozwijającej się przestrzeni, pierwsi użytkownicy mogą wkrótce czerpać ogromne korzyści – z potencjałem zarobkowym nawet 10-krotnie większym niż początkowo zainwestowali!

Możesz wziąć udział w przedsprzedaży Metacade tutaj.

2. EstateX (ESX)

EstateX szykuje się na jedną z najlepszych przedsprzedaży kryptowalut w tym roku, a jego innowacyjna koncepcja już przyciąga szeroką publiczność.

Projekt planuje zrewolucjonizować inwestowanie w nieruchomości, dając ludziom na całym świecie dostęp i przystępność w posiadaniu nieruchomości poprzez „własność frakcyjną”.

Z każdym zakupem lub sprzedażą ułatwioną za pośrednictwem ESX (natywny token EstateX), EstateX może potencjalnie wykorzystać rosnący europejski rynek nieruchomości tokenizowanych, który ma osiągnąć wartość 1,5 biliona euro w ciągu czterech lat.

Dzięki EstateX inwestorzy mogą dołączyć do rewolucyjnego nowego systemu blockchain, w którym udziały własnościowe są bardzo bezpieczne i przejrzyste.

Będą mieli dostęp do globalnych możliwości handlowych 24/7 na rynku wtórnym platformy – a także możliwość szybkiego pożyczania przy użyciu tokenów zabezpieczonych aktywami.

Ponadto w 2022 roku będą nawet zaangażowani w pomoc w podejmowaniu decyzji, które nieruchomości powinny być częścią tego innowacyjnego projektu kryptowalutowego DAO!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne robi w tym roku ogromną furorę w przestrzeni kryptowalutowej – i nie bez powodu. Ten projekt metaverse będzie wszechogarniającym wirtualnym światem, wykorzystywanym do gier, firm i celów edukacyjnych.

Jako zdecentralizowana organizacja autonomiczna (DAO), posiadacze tokenów mają bezpośredni wkład w kształtowanie sposobu działania LunaOne. Ponadto będą mogli cieszyć się wieloma najnowocześniejszymi funkcjami, takimi jak platformy strumieniowe z wbudowanymi systemami nagród, kompatybilność z zestawami słuchawkowymi wirtualnej rzeczywistości (VR), a nawet spersonalizowane awatary w ramach własnych wszechświatów użytkowników.

Nic dziwnego, że wielu uważa ją za jedną z najlepszych monet Web 3.0 — nie przegap możliwości zaangażowania się!

Przygotuj się, aby dołączyć do ponad 7 600 entuzjastów kryptowalut w bardzo oczekiwanej przedsprzedaży LunaOne. Jako platforma zbudowana na technologii Binance Smart Chain, użytkownicy mogą doświadczyć niskich opłat sieciowych i cieszyć się z przeprowadzania transakcji za pomocą XLN – jej rodzimego tokena.

W tej ekscytującej podróży z pewnością czeka na Ciebie wiele nagród, więc nie przegap tej okazji.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care ma zrewolucjonizować rosnącą niszę „Social-Fi” jako innowacyjna platforma oparta na blockchainie, która płaci użytkownikom za ich nawyki związane ze snem.

Wykorzystując czujniki GPS i czujniki ciała połączone z urządzeniami iOS lub Android, Sleep Care tworzy mapę danych o jakości snu, która nagradza użytkowników w tokenach $SLEEP po pięciu godzinach spokojnego snu.

Dla tych, którzy myślą, że mogą pokonać konkurencję każdego miesiąca, będą nawet nagrody dostępne na tablicach liderów. Teraz możesz otrzymać wynagrodzenie podczas łapania kilku drzemek – nie ma nic lepszego.

Innowacyjne podejście Sleep Care do kryptowalut już zyskało oddanych zwolenników w tej branży.

Dzięki funkcjom społecznościowym, takim jak porównywanie nawyków snu i wbudowany mechanizm spalania, inwestorzy patrzą na $SLEEP pod kątem ekscytujących długoterminowych zysków. Przyjrzyj się temu projektowi; ten klejnot o niskiej kapitalizacji może być twoim biletem do sukcesu finansowego.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo wstrząsa światem kryptowalut dzięki swojej innowacyjnej przedsprzedaży w 2022 roku. Oferując platformę crowdfundingową opartą na technologii blockchain, Avoteo ma na celu zrewolucjonizowanie procesu pozyskiwania kapitału dla startupów na całym świecie.

Dla posiadaczy AVO, głosowanie na ekscytujące projekty może skutkować nie tylko wprowadzeniem zmian, ale także zarabianiem pasywnego dochodu dzięki funkcjom podziału zysków.

Poza tym jest jeszcze więcej: startupy szukające freelancerów znajdą swoje potrzeby również dzięki opcjom rynku umiejętności, a użytkownicy, którzy zainwestują, będą mieli dostęp do wyraźnych korzyści, takich jak głosowanie na zarządzanie lub zakup towarów / usług za pomocą AVO w obsługiwanych firmach – nie da się tego lepiej wymyślić.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Avoteo został już poddany audytowi przez Certik i jest wspierany przez wiele wiodących firm kryptowalutowych, takich jak Coinzilla i Blockchain Army.

Projekt jest obecnie w fazie drugiej przedsprzedaży, z inwestorami mogącymi kupić tokeny AVO za pośrednictwem strony internetowej projektu. Z datą uruchomienia ustaloną na wrzesień, wszystkie oczy będą skierowane na postęp Avoteo w drugiej części roku.

6. WeSendit (WSI)

Z 10-letnim doświadczeniem w biznesie, WeSendit stał się zaufaną platformą dla ponad 3,5 miliona użytkowników w 150 krajach, którzy mogą łatwo dzielić się plikami.

Teraz szwajcarska firma robi krok dalej i wkracza w Web 3.0 ze swoją zdecentralizowaną wersją, która wykorzysta technologię blockchain do ochrony bezpieczeństwa danych i prywatności podczas przesyłania transakcji.

WeSendit rewolucjonizuje przestrzeń cyfrową dzięki swojej nowej platformie, oferując użytkownikom dwa sposoby dostępu do swoich usług.

Obie opcje zapewniają bezpieczne doświadczenie – możesz zalogować się i zapłacić za pośrednictwem PayPal lub anonimowo przelać swoje środki za pomocą tokenów WESENDIT, jednocześnie korzystając z imponującej 60% zniżki.

Ponadto posiadacze tokenów otrzymają dodatkowe nagrody po uruchomieniu przedsprzedaży. Już dziś przygotuj się na ten innowacyjny sposób wysyłania pieniędzy na cały świat.

7. Toon Finance (TFT)

Od swojego stosunkowo niedawnego uruchomienia, Toon Finance wzbił się na szczyty rankingów kryptowalut! Za tym sukcesem stoi godny podziwu zespół programistów i artystów.

Dzięki swoim zwinnym umiejętnościom i wyzwalającej kreatywności zrewolucjonizowali sposób, w jaki zawieramy transakcje; łączenie łańcuchów bloków, handel kryptowalutami i angażowanie nas w wciągające NFT w jednym miejscu.

Toon Finance Coin szybko stał się najpopularniejszą monetą meme na rynku i wzbudza wiele uwagi – nie tylko wśród inwestorów, ale także ze względu na ich zmieniającą gry platformę DEX.

Ich natywny token użytkowy TFT może być używany do kupowania NFT, które wzbogacają doświadczenia w grze, a także głosować na gry społecznościowe za pomocą swojego zasobu Cross Chain.

Ta niesamowita nowa technologia może zrewolucjonizować handel kryptowalutami, dając dodatkowy autorytet i wiarygodność takim akcjom jak Toon Finance, nawet po tym, jak rozpoczął życie wyłącznie jako udostępniany w memach!

Użytkownicy TFT Coin będą mogli prowadzić bezpieczne i opłacalne wymiany bez angażowania strony trzeciej. Ta sieć peer-to-peer pozwala handlowcom ominąć konwencjonalne protokoły handlowe, umożliwiając im kupowanie i sprzedawanie bezpośrednio ze sobą w łatwy i skuteczny sposób.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact jest ambitnym projektem, łączącym wysokiej jakości grafikę i wciągającą rozgrywkę nowoczesnej gry z otwartym światem z rewolucyjnymi funkcjami Play-and-Earn (PAE).

Wykorzystując technologię blockchain Binance Smart Chain i możliwości silnika Unreal Engine 5, Artyfact może być pierwszą metaverse dla gier, która naprawdę łączy elementy P2P i P2E w jednym pakiecie – pozwalając graczom połączyć swoją pasję do grania w gry z zarabianiem na nich.

Po ogłoszeniu dema na początku tego miesiąca, gracze na całym świecie już ekscytują się wejściem do immersyjnego świata Web3 od Artyfact!

9. Metropoly (METRO)

Metropoly rewolucjonizuje świat inwestycji w nieruchomości – dając użytkownikom na całym świecie szansę na czerpanie korzyści finansowych z nieruchomości generujących dochód.

Bez barier i ukrytych opłat, osoby fizyczne mogą skorzystać z tego łatwego i bezproblemowego sposobu inwestowania mając do dyspozycji zaledwie 100 USD wymagane do wejścia.

Doświadczony zespół starannie wybiera każdą nieruchomość na podstawie raportów z inspekcji, dzięki czemu klienci wiedzą, w co się pakują przed dokonaniem inwestycji! Platforma oferuje inwestorom zarówno długoterminowy wynajem, jak i krótkoterminowe domy wakacyjne – otwierając nowe ścieżki w osiąganiu swoich celów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Metropoly wstrząsa grami kryptowalutowymi dzięki ich limitowanej edycji tokena ERC-20, METRO. Zbudowany na blockchainie Ethereum i szczycący się całkowitą podażą 1 miliarda tokenów, ten token użytkowy może być używany do dokonywania płatności lub otrzymywania nagród w innowacyjnym ekosystemie Metropoly.

Teraz fani wczesnej adopcji mają wyjątkową szansę stać się jej częścią podczas nadchodzącej przedsprzedaży!

Z pięcioma poziomami, od Studenta do Tycoon – każdy oferuje specjalne zachęty, takie jak NFT, inwestycje cashback i tokeny bonusowe do wykorzystania na platformie – każdy może dołączyć do wszystkiego, co Metropoly ma do zaoferowania. Nie przegap — zdobądź swój kawałek historii już dziś!

10. Bet2ken (BTK)

Z Bet2ken, można dostać się do akcji głównych sportów i wydarzeń na całym świecie. A kiedy mówimy „akcja”, mamy to na myśli – ta premierowa platforma online oferuje nie tylko tradycyjne (i bezpieczne) zakłady za pośrednictwem kryptowalut, ale także gry Play-to-Earn i rynek prognoz.

Możliwe jest nawet zarabianie pieniędzy dzięki zakładom na kursy walut Peer-to Peer. Wszystkie wyniki graczy są zapewnione dzięki inteligentnym kontraktom, co oznacza, że każdy zostanie sprawiedliwie wynagrodzony za swoje zakłady.

Plus, jako dodatkowy bonus, istnieje wyłączny dostęp do natywnego tokena ekosystemu – więc niezależnie od tego, czy wybierzesz zakłady sportowe, czy zagrasz w innej grze, Bet2ken oferuje graczom wiele sposobów na duże wygrane.

Uruchomienie przez Bet2ken rewolucyjnego tokena zbiegnie się z Mistrzostwami Świata FIFA w Katarze, dając inwestorom dostęp do niezrównanych nagród i praw do zarządzania.

Dzięki 25% zyskom redystrybuowanym co miesiąc dla graczy, którzy umieścili przegrane zakłady – nawet straty są szansą na wygraną. Nie tylko to, ale ta kryptowaluta w regularnej przedsprzedaży może być również stakowana bezpośrednio na stronie Bet2ken – nie przegap więc swojej szansy na stanie się częścią tego historycznego wydarzenia.

Czym jest przedsprzedaż kryptowalut?

Przedsprzedaż kryptowalut daje inwestorom wyjątkową okazję – możliwość uzyskania ogromnych zysków z aktywów cyfrowych zakupionych po obniżonych cenach.

Przed pierwszą ofertą monet (ICO) tokeny te można nabyć bezpośrednio na stronie internetowej platformy lub za pośrednictwem innych kanałów inwestorskich, a następnie odsprzedać z zyskiem po wprowadzeniu na giełdy.

Oczywiście, które podejście jest najlepsze, zależy w dużej mierze od indywidualnej gotowości do ryzyka, a także od tego, jak silny jest każdy projekt pod względem jego ogólnej rentowności.

Przedsprzedaż kryptowalut to lukratywna okazja dla inwestorów, przy czym niektóre projekty oferują nagrody dla wczesnych uczestników, co czyni ich wkład jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Podczas gdy niektóre platformy wymagają wcześniejszej rejestracji, inne, takie jak Metacade, dają każdemu szansę na udział w akcji – bez żadnych zobowiązań!

Jak znaleźć najlepszą przedsprzedaż kryptowalut, w którą można zainwestować

Rynek kryptowalut nie jest już branżą obrzeżną, ponieważ aktywa cyfrowe mają teraz potencjał, aby zająć miejsce w głównym nurcie biznesu.

Pomimo niedźwiedzich nastrojów wielu inwestorów w tym okresie zimowym kryptowalut, nadal istnieją tokeny wykazujące niezwykłą odporność i prezentujące doskonałe możliwości dla bystrych nabywców, którzy mogą dostrzec wyłaniający się projekt.

Przy większej liczbie nowych kryptowalut wchodzących na scenę każdego miesiąca, ważne jest, aby inteligentne inwestycje polegały na solidnej analizie tych projektów przed ich zakupem.

Inwestorzy nie muszą ślepo szukać najbardziej dochodowych przedsprzedaży kryptowalut za pomocą kluczowych wskaźników. Biorąc pod uwagę te podstawowe czynniki, można podjąć mądre decyzje o zakupie, które mogą przynieść obiecujące wyniki.

Szukaj we właściwych miejscach

Dla tych, którzy szukają nadchodzących premier kryptowalut, ważne jest, aby przeprowadzić analizę przed inwestycją.

Agregatory kryptowalut, takie jak Coinmarketcap i Coingecko, są niezbędnymi narzędziami, ale nie zapominaj o popularnych portalach społecznościowych i forach internetowych, takich jak Twitter lub Reddit, które mogą zapewnić cenny wgląd w to, które nowe tokeny cyfrowe mogą pojawić się wkrótce.

Dzięki temu, że przedsprzedaż odbywa się jeszcze przed wprowadzeniem ICO lub IDO na giełdę, z pewnością znajdzie się tam mnóstwo informacji – miej oczy szeroko otwarte.

Przeprowadź odpowiednią analizę projektu

Inwestowanie w nowy projekt kryptowalutowy może być zniechęcającym zadaniem, ponieważ mnogość oszustw utrudnia rozróżnienie, które z nich są legalne.

W związku z tym, analiza jest niezbędne dla tych, którzy chcą dokonać mądrych inwestycji. Po wybraniu potencjalnych projektów z krótkiej listy i zapoznaniu się z ich białymi księgami, rozważ jeszcze dokładniejsze przyjrzenie się ich mapie drogowej – pokaże ci ona, kiedy planują osiągnąć każdy kamień milowy wraz z tym, jak udane były do tej pory.

Ostatecznie wszystkie te elementy łączą się w jeden potężny sposób zrozumienia, czy inwestowanie w ten konkretny projekt może przynieść później korzyści.

Jeśli określony projekt kryptowalutowy nie ma białej księgi lub mapy drogowej, jest to czerwona flaga, której inwestorzy nie powinni przeoczyć.

To powiedziawszy, nie każdy projekt z białą księgą stanowi dobry wybór. Zamiast tego inwestorzy powinni rozważyć, jaka jest unikalna propozycja wartości projektu i dlaczego będzie to atrakcyjna okazja.

Zbadaj zespół deweloperski

Najwyższej klasy projekt kryptowalutowy jest produktem kompetentnego zespołu, który rozumie i obejmuje swoją branżę.

Aby zapewnić sukces, projekty muszą być wspierane przez ekspertów, którzy są zaznajomieni z technologią blockchain, a także innymi powiązanymi koncepcjami, takimi jak modele gier typu „play-to-earn”. W ten sposób można osiągnąć długoterminową długowieczność dla każdego przedsięwzięcia.

Sprawdź i zrozum „tokenomikę” projektu

Przedsprzedaż kryptowalut oferuje unikalną możliwość uzyskania wczesnego dostępu do najnowszych i najbardziej obiecujących tokenów w przestrzeni blockchain.

Aby zapewnić sukces, inwestorzy muszą sprawdzić tokenomikę – ile monet ogółem zostało wyemitowanych i czy jakiekolwiek zostaną „spalone” po uruchomieniu – ponieważ może to drastycznie wpłynąć na długoterminowy potencjał cenowy.

Nasz przewodnik po wstępnym zakupie kryptowalut pomaga zainteresowanym odblokować wszystkie te szczegóły, dzięki czemu mają wszystko, co potrzebne do udanych inwestycji, które wyróżniają się z tłumu!

Korzystaj z mediów społecznościowych

Monety cyfrowe odniosły wielki sukces dzięki mediom społecznościowym, czego najnowszym przykładem jest Dogecoin.

Tweety Elona Muska i dyskusje na Reddicie spowodowały wzrost jego ceny w oszałamiającym pokazie zbiorowej władzy nad rynkami finansowymi.

Fora społecznościowe mogą być zatem potężnymi narzędziami dla inwestorów, którzy chcą odkryć potencjalne nowe kryptowaluty – ale powinni oni podjąć podstawowe kroki, takie jak badanie otoczenia, zanim podejmą jakiekolwiek działania.

Czy inwestowanie w przedsprzedaże kryptowalut to dobry pomysł?

Przedsprzedaż kryptowalut pozwala inwestorom na skorzystanie z obniżonych cen i potencjału przyszłych zysków poprzez zdobycie tokenów po najniższych kosztach, zanim trafią one na giełdy.

Wysoki potencjał cenowy

Dzięki obniżonym kosztom wejścia i ekspansywnym możliwościom wzrostu, doświadczeni inwestorzy kryptowalut mogą wykorzystać zakup większych ilości, które mogą okazać się bardzo satysfakcjonujące, jeśli wartość tych monet wzrośnie z czasem.

Możliwość zarabiania pasywnego dochodu

Projekty kryptowalutowe nie tylko dają inwestorom możliwość wczesnego wejścia w przełomowe nowe technologie, ale także potencjalnie przynoszą dochód pasywny.

Rzeczy takie jak tokeny Avoteo dystrybuują podatek zebrany z transakcji z powrotem do posiadaczy – do 3% od każdej transakcji.

Aby uzyskać dodatkowy zysk, wiele inicjatyw kryptowalutowych ma funkcję stakowania, która pozwala zablokować inwestycję w celu uzyskania większych nagród.

Jeśli zastanawiasz się, która przedsprzedaż jest warta Twojego czasu i pieniędzy, upewnij się, że sprawdzisz wszystkie związane z tym korzyści. Może to oznaczać większe zyski niż tylko wzrost ceny.

Przewaga wczesnego inwestora

Inwestowanie w projekty kryptowalutowe w przedsprzedaży pozwala inwestorom wskoczyć na parter innowacyjnej koncepcji, zabezpieczając potencjalnie wysokie zyski na lata do przodu.

Ponadto jest to świetna okazja do nawiązania kontaktu z innymi pasjonatami i doświadczonymi członkami społeczności.

Dogecoin jest być może jednym z najlepszych przykładów – to, co zaczęło się jako moneta meme, od tego czasu spowodowało, że jej pierwsi użytkownicy zostali sowicie nagrodzeni za udział w tak wczesnym etapie.

Ryzyka związane z przedsprzedażą kryptowalut

Inwestowanie w przedsprzedaż kryptowalut może być ekscytującym sposobem na rozpoczęcie pracy nad swoim portfelem walut cyfrowych, ale potencjalni inwestorzy powinni pamiętać o jednej rzeczy – ryzyku.

Projekt może nie wypalić zgodnie z oczekiwaniami i pozostawić Cię z bezwartościowymi tokenami lub jeśli warunki rynkowe zmienią się nagle po ICO, wszelkie możliwości zarobku mogą zatonąć wraz z nim.

Sporządzenie bilansu tych zagrożeń jest niezbędne dla każdego, kto ma nadzieję na spełnienie swoich marzeń o kryptowalutach.

Najlepsze przedsprzedaże kryptowalut – końcowe przemyślenia

Dzięki obietnicy obniżonych tokenów i dodatkowych nagród, skok w przedsprzedaży może być atrakcyjną opcją dla inwestorów, którzy chcą być o krok do przodu przed resztą.

Jednak przy dziesiątkach nowych projektów uruchamianych każdego miesiąca trudno jest znaleźć te, w które naprawdę warto zainwestować – aż do teraz!

Metacade oferuje swoją ostatnią fazę przedsprzedaży tokena MCADE, dając inwestorom dostęp do wszystkiego, czego potrzebują, aby odnieść sukces na tym rozwijającym się rynku wraz ze zniżkami niedostępnymi nigdzie indziej. Zapewnij sobie udział, póki jeszcze masz czas i zacznij korzystać z tego, co ma do zaoferowania ta kryptowaluta.