10 najlepszych tokenów metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku

Od 2021 roku było wiele emocji wokół kryptowalut związanych z metaverse. Ma to wiele wspólnego z ruchem Facebooka, który postanowił zmienić nazwę na Meta. Będąc jedną z największych organizacji technologicznych na świecie, Facebook stworzył błyskawiczny oddźwięk na rynku, który odnotował wiele ulepszeń technicznych od 2019 roku.

W rzeczywistości, pod koniec 2021 roku kryptowaluty metaverse były jednymi z najlepiej radzących sobie monet na rynku. Niektóre z nich dostarczyły zwyżki sięgające 10,000% w ciągu roku. Z wieloma pozytywnymi prognozami wokół Metaverse wszystko wskazuje na to, że kryptowaluty z nim związane mogą prześcignąć rynek w tym roku.

Na tej podstawie, sensowne jest rozpoczęcie poszukiwań najlepszych kryptowalut metaverse do kupienia na 2022 rok. Rynek kryptowalut dopiero zaczyna się odradzać po ogromnej korekcie na początku roku, co oznacza, że obecne ceny są doskonałym punktem wejścia w wysokiej jakości projekty.

Aby ułatwić Ci wybór, oto 10 najlepszych monet kryptowalutowych metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku. Podczas gdy rynek kryptowalut nie oferuje żadnych gwarancji, te 10 kryptowalut metaverse ma wysoki potencjał, aby pokonać rynek w 2022 roku.

Decentraland (MANA)

Decentraland wyłonił się jako jedna z najbardziej zaadoptowanych kryptowalut metaverse na dzisiejszym rynku. Pod koniec 2021 roku Decentraland trafił na pierwsze strony gazet, gdy został sprzedany kawałek wirtualnej nieruchomości o wartości 2,4 miliona USD .

Najnowsze wiadomości na temat Decentraland dotyczą Samsunga, który otworzył wirtualny sklep w tym Metaverse. Z tak głośnymi adopcjami, nie ma wątpliwości, że Decentraland może radzić sobie całkiem dobrze w 2022 roku.

Oprócz tej rosnącej adopcji, Decentraland ma przewagę, ponieważ zdobywa pełną istotę Metaverse. Ma ona być własnością społeczności, dając każdemu na planecie możliwość robienia tego, na co ma ochotę. Decentraland właśnie to robi, ponieważ rządzi nim DAO. Praktycznie każdy, kto posiada tokeny MANA ma prawo do decydowania o tym, jak podejmowane są decyzje w Decentraland. To bardzo ważne i może spowodować, że MANA poszybuje w górę w 2022 roku i później.

Sandbox (SAND)

W 2021 roku Sandbox zanotował tysiąckrotny wzrost. Chociaż rozpoczął rok na minusie, wydaje się, że odbił się od dna i obecnie nabiera rozpędu.

Jak na razie sukces Sandboxa ma wiele wspólnego z jego podejściem do dużego i szybko rozwijającego się ekosystemu gier. To przyciąga graczy, którzy szukają w grach play-to-earn możliwości zabawy i zarabiania na życie.

Poza tym nagrody zdobyte lub stworzone w ekosystemie gier Sandbox można łatwo przenieść na dowolną inną platformę . To sprawiło, że jest to jedna z najlepszych platform dla graczy i twórców, którzy chcą zarabiać na grach NFT.

Biorąc pod uwagę, że token SAND jest niezbędny do przeprowadzania transakcji w ekosystemie Sandbox, adopcja może wzrosnąć w 2022 roku. Mając na uwadze wszystkie te czynniki, nie jest zaskakujące, że SAND jest jedną z 10 najlepszych monet kryptowalutowych metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity podobnie jak dwie pozostałe powyżej, była czołowym performerem kryptowalut metaverse w 2021 roku. Patrząc w przyszłość na rok 2022 istnieje wiele powodów, aby wierzyć, że AXS może nadal osiągać lepsze wyniki niż szerszy rynek kryptowalutowy z ogromnym marginesem. Jednym z kluczowych czynników, które prawdopodobnie będą napędzać cenę akcji Axie Infinity w 2022 roku, jest FOMO wokół kryptowalut metaverse.

Ponieważ jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kryptowalut metaverse, prawdopodobnie doświadczy wzrostu inwestycji, gdy wzrośnie entuzjazm.

Co najlepsze, Axie Infinity ma silny i dobrze finansowany zespół deweloperów. Już w 2021 roku firma stojąca za Axie Infinity zebrała ponad 150 milionów dolarów od swoich sponsorów venture capital. Pieniądze te zostały dobrze wykorzystane, a w październiku 2021 roku ukazała się 2 wersja Axie Infinity .

Połączenie rozpoznawalności rynku i dobrze naoliwionej maszyny pieniężnej stawia AXS wśród 10 najlepszych monet kryptowalutowych metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku.

RFOX (RFOX)

Metaverse jest jak każdy inny aspekt rynku kryptowalut. Podczas gdy opłaca się inwestować w kryptowaluty o dużej kapitalizacji, maksymalny potencjał zarobkowy można zwykle znaleźć w kryptowalutach o niższej kapitalizacji. To właśnie tutaj RFOX wkracza do gry. Kryptowaluta ma kapitalizację rynkową nieco ponad 120 milionów dolarów . To daje jej dużo miejsca na wzrost wraz z rosnącą ekscytacją wokół metaverse.

Poza niską kapitalizacją rynkową, istnieją podstawowe powody, dla których RFOX ma sens jako inwestycja. Podczas gdy większość kryptowalut metaverse koncentruje się na branży gier, RFOX stosuje bardziej holistyczne podejście do tematu i dąży do zbudowania repliki rzeczywistego świata , w tym handlu.

Daje to RFOX szerszy zakres adopcji i może odegrać ogromną rolę w jego długoterminowym wzroście. Z tego powodu RFOX jest jedną z 10 najlepszych monet kryptowalutowych metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku.

Terra Virtua Kolect (TVK)

Podobnie jak RFOX, Terra Virtua Kolect znajduje się na liście 10 najlepszych tokenów metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku ze względu na niską kapitalizację rynkową. TVK jest wciąż w powijakach i ma nieco ponad 116 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej. Oznacza to, że ma dużo miejsca na rozwój wraz ze wzrostem inwestycji w sektor metaverse.

Jednak to nie tylko niska kapitalizacja rynkowa sprawia, że TVK jest godną inwestycją w 2022 roku. Istnieje również fakt, że ma wiele cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich . Posiada wszystko od Godzilla-v-Kong do Top Gun. To sprawiło, że stał się ulubieńcem graczy, czynnik, który może pomóc w zwiększeniu wartości TVK w miarę postępu roku.

Star Atlas DAO (POLIS)

Atlas jest idealnym Metaverse dla graczy play-to-earn i futurystów, którzy uwielbiają wyobrażać sobie świat setki lat do przodu. Sposób działania jest prosty. Gracze rozwiązują problemy w futurystycznej wersji Ziemi za 600 lat i zdobywają za to nagrody. Podobnie jak w przypadku innych projektów metaverse dostępnych obecnie na rynku, aspekt zdobywania nagród, które można sprzedać jako NFT sprawia, że POLIS jest bardzo atrakcyjną platformą metaverse dla graczy.

POLIS jest idealną inwestycją, ponieważ z perspektywy inwestora jest to token wykorzystywany do transakcji w ramach Star Atlas DAO. Oznacza to, że w miarę jak więcej graczy wchodzi do tego ekosystemu, wartość POLIS będzie rosła.

Poza tym POLIS ma dość niską kapitalizację rynkową (poniżej 100 milionów dolarów) . To pozostawia dużo miejsca na wzrost, jeśli weźmiemy pod uwagę, że metaverse może być rynkiem o wartości biliona dolarów do 2030 roku.

Defina Finance (FINA)

Podczas gdy rynek kryptowalut znajdował się w trendzie spadkowym przez pierwsze dwa tygodnie stycznia 2022 roku, FINA przeciwstawiła się tej tendencji. Przez cały ten okres kryptowaluta notowała trend wzrostowy, w tym nabrała impetu.

Defina to stosunkowo nowa platforma, która daje graczom uniwersalną platformę do zbierania, grania i handlu NFT . Wszystko, co gracze tworzą w ekosystemie Defina Finance, są w pełni własnością. Wszystko, co gracze stworzą w ekosystemie Defina Finance, jest w pełni ich własnością. To sprawia, że platforma jest bardzo atrakcyjna dla graczy, którzy chcą również stworzyć portfel NFT w celu długoterminowego budowania bogactwa.

Jednak największym powodem, dla którego ten projekt jest w tym roku pozycją obowiązkową, jest jej program odkupu tokenów. W grudniu 2021 roku Defina ogłosiła hojny budżet BNB, który jest wykorzystywany do wykupu tokenów z rynku wtórnego i nagradzania stakingu. Z 40% sprzedaży zostanie utworzona bardziej elastyczna pula swapowa.

Podobnie jak program wykupu akcji na rynkach akcji, jest to czynnik, który może pomóc pchnąć FINA na nowe szczyty w 2022 roku. Z tego powodu nie może zabraknąć tej kryptowaluty wśród 10 najlepszych monet metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku.

Etherland (ELANDIA)

Etherland jest jednym z projektów metaverse o największym potencjale adopcji w przyszłości. Dzieje się tak dlatego, że ma na celu połączenie świata wirtualnego i rzeczywistego , przekształcając przedmioty ze prawdziwego świata w NFT.

Tokeny ELAND są środkiem wymiany, który zapewnia unikalność, wiarygodność i autentyczność treści NFT reprezentujących dane ze świata rzeczywistego. Gwarantują również, że dostałeś to, co należy do Ciebie.

To wielka sprawa, ponieważ może odblokować zupełnie nowy świat, w którym prawie wszystko, od samochodów po nieruchomości może zostać przekształcone w NFT. Ten potencjał w połączeniu z faktem, że ELAND jest nadal kryptowalutą o małej kapitalizacji (wynoszącej 1 milion dolarów) czyni ją jedną z najlepszych monet metaverse, która może eksplodować w 2022 roku.

DotMoovs (MOOV)

DotMoovs to jedna z interesujących platform metaverse, która zajmuje się wielomiliardowym rynkiem piłki nożnej. Pozwala znajomym stawiać na gry, a nawet grać w wirtualną piłkę nożną, tak jak w przypadku konwencjonalnych platform wirtualnej piłki nożnej, takich jak FIFA.

Jedyną różnicą jest to, że nagrody są w tokenach MOOV, które mogą być zamienione na walutę fiat lub inne kryptowaluty. Zasadniczo, gracze mogą się dobrze bawić, a jednocześnie zarabiać pieniądze z wirtualnej piłki nożnej.

MOOV można również stakować, co tworzy element pasywnego dochodu . Połączenie dużego rynku i szumu wokół metaverse jako całości jest powodem, dlaczego MOOV jest jedną z 10 najlepszych monet metaverse, które mogą eksplodować w 2022 roku.

MetaHero (HERO)

MetaHero to jeden z projektów metaverse, który od czasu jego uruchomienia rozrósł się dość szybko. Rozwinął się tak dzięki wykorzystaniu technologii, która tworzy ultrarealistyczne awatary w świecie metaverse.

Dało to duży potencjał do przyjęcia nie tylko w grach, ale także w wielu innych branżach. Oprócz możliwości technicznych MetaHero ma stosunkowo niską kapitalizację rynkową . Daje to dużo miejsca na wzrost w przyszłości, gdy adopcja będzie postępować.

Podsumowanie

Wszystkie powyższe tokeny metaverse mają duże szanse na eksplozję wartości w 2022 roku. Musisz jednak mieć świadomość, że kryptowaluty są bardzo zmiennymi inwestycjami. W związku z tym, najlepiej jest przeprowadzić własną analizę przed zainwestowaniem w którąkolwiek z nich.