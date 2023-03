12 najlepszych i najtańszych krypto obecnie do kupienia — niska cena, duży potencjał

Każdy inwestor wie, że znalezienie monet krypto o najniższej cenie z perspektywy jej wartości jest kluczem do zapewnienia sobie ogromnych zwrotów z inwestycji. Znalezienie obiecujących projektów może być dość wymagające, dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć, które projekty są tymi, które według analityków mają wzrosnąć w zawrotnym tempie przed zainwestowaniem swoich ciężko zarobionych pieniędzy na rozpoczęcie tej inwestycji.

Jakie są najlepsze tanie krypto do kupienia z dużym zyskiem w 2023 roku?

W całej rewolucji Web3 jest tak dużo tanich krypto i wiele wysokiej jakości projektów, że najlepszy wybór krypto uważanych za świetne inwestycje obejmuje wiele różnych sektorów. Oto lista najlepszych tanich projektów krypto, która z pewnością pomoże określić, gdzie można uzyskać największe zwroty:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – Rewolucjonizuje świat gier

Co to jest Metacade?

Metacade to nowy, innowacyjny projekt, który po niedawnym opublikowaniu swojego ambitnego i dalekosiężnego dokumentu whitepaper przyciąga wiele uwagi różnych grup inwestorów.

Publikacja tego oficjalnego dokumentu przyniosła niesamowite wyniki w presale tego projektu, w której doświadczeni inwestorzy gromadzili się, aby zabezpieczyć swoje tokeny, podczas gdy nadal pozostaje on jedną z monet krypto o najniższej cenie — co doprowadziło do zebrania niewiarygodnej kwoty $14.6m w ciągu zaledwie 18 tygodni.

Metacade buduje największą na świecie arkadę typu „graj, aby zarobić” (P2E) i wydaje się, że robiąc to, wykorzysta on ogromny wzrost przewidywany dla rozwijającej się przestrzeni GameFi. Ten salon gier obsługuje szeroką gamę różnych stylów gier, co oznacza, że niezależnie od tego, czy gracze preferują swobodną rozgrywkę, czy bardziej konkurencyjne gry, Metacade obejmuje je wszystkie.

Dzięki platformie oferującej nagrody nawet za czynności niezwiązane z grami, takie jak pisanie recenzji gier i udostępnianie wersji alfa, które poprawiają ogólne wrażenia użytkowników, ten projekt krypto prawdopodobnie przyczyni się do niewiarygodnie wysokiego wzrostu liczby użytkowników i ich retencji. Dzięki tokenowi użytkowemu tego projektu, MCADE, niezbędnego dla korzystania z ekosystemu, ten wzrost liczby użytkowników może zapewnić ogromną presję zakupową na token MCADE w miarę pojawiania się nowych wydań.

Dlaczego warto jest zainwestować w Metacade?

MCADE służy jako natywny token i waluta platformy Metacade, a także zasila rozbudowany system nagród. Token ten został również zaprojektowany tak, aby był on bardzo przyjazny inwestorom, z zapasem zaledwie 2 miliardów tokenów i dostępnymi opcjami obstawiania, aby umożliwić długoterminowym posiadaczom zarabianie pasywnego dochodu w zamian za obstawianie.

Inną cechą Metacade, która została niezwykle dobrze przyjęta, są Metagrants, które pozwalają twórcom gier wszystkich rodzajów przedstawiać swoje pomysły na gry społeczności Metacade. Posiadacze MCADE mogą następnie korzystać z praw zarządzania przyznanych im za pośrednictwem tego tokena, aby głosować na projekty, które ich zdaniem zasługują na sfinansowanie ze skarbca Metacade.

MCADE to atrakcyjny wybór inwestycyjny zarówno ze względu na innowacyjne wybory projektowe, jak i rozwijający się sektor, który nadal czeka na wzrost. Mając przed sobą świetlaną przyszłość, Metacade jest obecnie jednym z najbardziej cenionych tanich projektów krypto.

2. AltSignals – Najlepszy dostawca sygnałów transakcyjnych

Co to jest AltSignals?

AltSignals to niesamowity projekt krypto, który może pochwalić się już liczbą ponad 50 000 użytkowników i zapewnia on najwyższej jakości sygnały transakcyjne przy użyciu technologii AltAlgo™. Pomimo dostarczenia już 1500 sygnałów z fenomenalnym wskaźnikiem skuteczności wynoszącym 64%, jego zespół naciska na jeszcze więcej, budując produkt ActualizeAI oparty na sztucznej inteligencji.

Token ASI zapewni dostęp do ActualizeAI, a także umożliwi swoim posiadaczom czerpanie korzyści z dołączenia do ActualizeAI Club, otwartej sieci, w której dostępne będą dalsze nagrody za wkład w rozwój całego produktu.

Wykorzystując najnowocześniejsze metodologie uczenia maszynowego, w tym przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analizę nastrojów i uczenie się przez wzmacnianie, projekt ten może w nadchodzących latach osiągnąć wielkie rzeczy.

Dlaczego warto jest kupić AltSignals?

Sygnały transakcyjne są coraz bardziej popularne, ponieważ coraz więcej użytkowników korzysta z możliwości dostępnych na różnych rynkach, takich jak krypto, biorąc pod uwagę zmienność, której one doświadczają. W rezultacie AltSignals wydaje się być przygotowanym do wykorzystania tego aspektu poprzez innowacyjność, jaką posiada jego produkt ActualizeAI.

Zważywszy na ogromną przewagę, jaką społeczność istniejących użytkowników daje AltSignals, nie jest niespodzianką, że inwestorzy z niecierpliwością wyczekiwali presale ASI. A sądząc po dużym wczesnym zainteresowaniu, możemy się spodziewać, że jego presale wyprzeda się bardzo szybko.

3. Dogecoin – Oryginalna moneta memowa

Co to jest Dogecoin?

Dogecoin to pierwsza moneta memowa, ale podróż, którą przeszedł ten projekt, pokazuje, że ta tania kryptowaluta memowa zdecydowanie nie jest żartem. Projekt ten został stworzony jako bardziej dostępna alternatywa dla Bitcoina i sam uważa się za realną opcję jako alternatywę dla standardowej globalnej infrastruktury płatniczej, z której korzystamy dzisiaj.

Historia transakcji blockchain pokazuje obszerną historię użytkowania, a pod koniec 2022 roku Dogecoin został zgłoszony jako czwarty najpopularniejszy projekt krypto do płatności w BitPay. Dzięki niskim kosztom transakcyjnym oraz bardzo wspierającej i pomocnej społeczności projekt ten zyskał silną pozycję jako zabawna alternatywa dla poważniejszych i mainstreamowych projektów.

Dogecoin od wielu lat jest jednym z najtańszych projektów krypto i chociaż jego cena jest znacznie wyższa niż w momencie uruchomienia, nadal pozostaje on jednym z najtańszych wyborów krypto, biorąc pod uwagę ogromną rozpoznawalność całego tego projektu.

Dlaczego warto jest kupić Dogecoina?

Dogecoin nadal zaskakuje prawie wszystkich jako projekt krypto, który ciągle nabiera rozpędu, mimo że istnieje już od dłuższego czasu. Postęp techniczny tego projektu może stworzyć jeszcze więcej przypadków użycia jego tokena, z wieloma rozwiązaniami interoperacyjnymi, co oznacza, że inteligentne kontrakty na Dogecoinie mogą nadejść, zanim się zorientujemy.

Przy tak dużym potencjale przyszłego rozwoju i tak niesamowicie pełnej pasji i pozytywnej społeczności wokół całego projektu, Dogecoin posiada wszelkie szanse na odnotowanie dużych zysków w ciągu najbliższych kilku lat i wreszcie przekroczenie bariery 1 dolara, nawet jeśli nie jest już jedną z monet krypto o najniższej cenie.

4. Filecoin – The storage layer of the decentralized internet

Co to jest Filecoin?

Filecoin to zdecentralizowana sieć pamięci masowej, która umożliwia swoim użytkownikom bezpieczne i wydajne przechowywanie, pobieranie i udostępnianie danych. Jest on zbudowany w oparciu o technologię blockchain i wykorzystuje natywną kryptowalutę FIL, aby zapewnić bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty sposób przechowywania danych.

Jednym z kluczowych elementów Filecoina jest stworzenie rynku, na którym użytkownicy mogą kupować i sprzedawać przestrzeń dyskową, a dostawcy pamięci masowej mogą oferować swoją niewykorzystaną przestrzeń dyskową każdemu, kto jej potrzebuje, podczas gdy użytkownicy mogą płacić za przechowywanie swoich danych na tej sieci, a to tworzy rozproszoną sieć dostawców pamięci masowej, którzy mogą bezpiecznie przechowywać dane w całkowicie zdecentralizowany sposób.

Filecoin należy do rosnącej podgrupy projektów krypto, które wielu uważa za ważną część przyszłości całej sieci, koncentrując się na warstwie infrastruktury, która mogłaby zastąpić scentralizowane rozwiązania chmurowe, na których polegamy dzisiaj.

Filecoin stosuje system zachęt ekonomicznych, aby zapewnić, że dostawcy pamięci masowej zachowują się uczciwie i prawidłowo przechowują dane, przy czym dostawcy muszą przedstawiać dowody przechowywania, aby wykazać, że przechowują dane prawidłowo i mogą zdobywać nagrody FIL za swoje usługi. Jeśli okaże się, że dostawca zachowuje się niewłaściwie lub przechowuje dane nieprawidłowo, zostanie on ukarany i straci swoje nagrody w wyniku procesu znanego jako slashing.

Dlaczego warto jest kupić Filecoina?

Filecoin to projekt, który może stanowić podstawę przyszłej warstwy przechowywania zdecentralizowanego internetu. Jeśli będzie on w stanie przejąć znaczną część istniejącego rynku pamięci masowej w chmurze, nie ma wątpliwości, że w rezultacie cena FIL z pewnością gwałtownie wzrośnie.

Filecoin jest uważany za jeden z najlepszych tanich projektów krypto, biorąc pod uwagę jego potencjał i chociaż jest mało prawdopodobne, aby duże firmy technologiczne zrezygnowały z dominacji nad rynkiem pamięci masowej bez walki, szansa, że Filecoin będzie w stanie przejąć część ich kontroli, sprawia, że jest to bardzo interesujące krypto do zainwestowania.

5. Chainlink – Przenoszenie danych poza łańcuchem do inteligentnych kontraktów

Co to jest Chainlink?

Chainlink to projekt krypto, który wykorzystuje swój natywny token LINK do umożliwiania szeregu zachęt ekonomicznych, które pozwalają na bezufne pobieranie danych za pośrednictwem zdecentralizowanej sieci wyroczni Chainlink (DON) — rozwiązując tak zwany problem wyroczni. Chainlink działa w sieci Ethereum, ale w rzeczywistości jest on niezależny od łańcucha i umożliwia inteligentnym kontraktom dostęp do danych, które nie są przechowywane w łańcuchu bloków.

Zapotrzebowanie na zarządzanie danymi w ten sposób jest tak powszechne, że Chainlink może pochwalić się ogromną liczbą partnerstw, znacznie większą niż jakikolwiek inny projekt w przestrzeni krypto. Jest on już intensywnie wykorzystywany w wielu udanych projektach, od zdecentralizowanych giełd po pożyczkodawców DeFi, a rosnąca liczba zdecentralizowanych aplikacji wykorzystuje tę technologię.

Chainlink od dawna jest uważany za jedną z najlepszych kryptowalut, w które można zainwestować, i chociaż kapitalizacja rynkowa tego projektu krypto jest obecnie stosunkowo wysoka, w nadchodzących latach nadal może on odnotować znaczny wzrost wraz ze wzrostem wykorzystania zasobów cyfrowych.

Dlaczego warto jest kupić Chainlink?

Chainlink intensywnie korzysta z tokena LINK, a to oznacza, że wraz ze wzrostem adopcji Chainlink rośnie również presja zakupowa na token LINK. Projekt ten przeszedł również próbę z gigantem płatniczym Swift, a jeśli Chainlink miałby stać się częścią globalnych sieci finansowych w najbliższej przyszłości, mogłoby to oznaczać astronomiczne zwroty dla tych posiadaczy LINK, którzy byli w stanie dołączyć do niego wystarczająco wcześnie.

To, czy token LINK jest silniejszym krypto do inwestowania niż inne projekty, takie jak tokeny fanów i inne projekty krypto, dopiero się okaże, ale Chainlink pozostanie jednym z tych, które z pewnością będą obserwowały rozwój całej tej przestrzeni.

6. Uniswap – Wymiana bez pośredników

Co to jest Uniswap?

Być może jednym z najbardziej innowacyjnych zastosowań technologii Web 3.0 jest rozwój zdecentralizowanych aplikacji, a nie bardziej zdecentralizowanej giełdy, która wykorzystuje innowacyjny zestaw inteligentnych kontraktów, aby umożliwić użytkownikom handel kryptowalutami bez żadnego pośrednictwa, takiego jak np. w scentralizowanych giełdach.

Uniswap działa w oparciu o model automatycznego animatora rynku (AMM), który wykorzystuje algorytm matematyczny do określania ceny tokenów na giełdzie i jest on obecnie liderem zdecentralizowanej przestrzeni giełdowej. Cena tego tokena oparta jest na stosunku podaży tokena do całkowitej wartości pozostałych tokenów w puli płynności giełdy, co oznacza, że wraz ze zmianą podaży tokena na giełdzie jego cena będzie się automatycznie dostosowywać w oparciu o ten algorytm.

Użytkownicy mogą zapewnić płynność Uniswap, wpłacając dwa rodzaje tokenów do puli płynności, a w zamian za zapewnienie płynności, użytkownicy zarabiają część ponoszonych opłat transakcyjnych generowanych przez giełdę. Zachęca to użytkowników do dodawania płynności do giełdy, co z kolei poprawia płynność rynku krypto dla wszystkich innych użytkowników.

Uniswap odegrał kluczową rolę w umożliwieniu handlu nowymi i wciąż powstającymi kryptowalutami, które nie są jeszcze notowane na tradycyjnych giełdach, a także stał się popularną platformą do integracji aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Dlaczego warto jest kupić Uniswap?

Uniswap jest najbardziej znaną zdecentralizowaną giełdą na świecie, a biorąc pod uwagę, że jest on zbudowany w sieci Ethereum, utrzymuje silny rynek adresowalny. W miarę jak coraz więcej zasobów cyfrowych jest uruchamianych i integrowanych z Ethereum, zakres roli Uniswap w ekosystemie systematycznie wzrasta, co oznacza, że może tu nastąpić ogromny wzrost liczby użytkowników, gdy TradFi zacznie angażować się w tę przestrzeń.

Rynek krypto jest nieprzewidywalny, ale Uniswap to zasób krypto, który odgrywa istotną rolę w zapewnianiu alternatywy dla scentralizowanych giełd. Oznacza to, że posiada on duże szanse na utrzymanie się w starciu z głównymi giełdami krypto, a zatem może okazać się platformą blockchain o bardzo świetlanej przyszłości.

7. Luna Classic – Czy stary projekt może wrócić do życia?

Co to jest Luna Classic?

Luna Classic to kryptowaluta będąca oryginalną wersją projektu Luna, który spektakularnie upadł po depeggingu algorytmicznego stablecoina tego projektu, UST. Doprowadziło to do hard forka podobnego do tego, którego doświadczyło Ethereum w 2016 roku.

Spirala hiperinflacji, której doświadczył LUNC przed hard forkiem, oznacza, że w podaży znajduje się teraz oszałamiające siedem bilionów jego tokenów, ale to nie powstrzymało jego oddanej społeczności, która nadal wspiera ten projekt, aby zrobić triumfalny powrót na nadchodzące lata.

To, czy projekt ten będzie w stanie temu podołać, będzie zależeć, podobnie jak w przypadku wielu innych projektów, od przypadków ich użycia, które mogą zostać ożywione przez rozwój poza jego zdolnością do przewidywalnego działania z wykorzystaniem LUNC do walidacji transakcji. Obiecującym pierwszym krokiem jest jednak niedawno zaakceptowana propozycja przeniesienia projektu do USTC, co wymagałoby ogromnego wypalenia jego tokenów w tym procesie.

Może to również wywołać problemy regulacyjne z SEC, zwłaszcza w świetle istniejących obaw wniesionych przez departament po jego widowiskowym upadku.

Dlaczego warto jest kupić Luna Classic?

Luna Classic jest ciekawą inwestycją, ponieważ może on udowodnić swoim niedowiarkom, że byli oni w błędzie i z czasem powrócić do swojej dawnej świetności. Kapitalizacja rynkowa tego projektu spadła o 90% w stosunku do jego szczytów sprzed upadku w 2022 r., więc jeśli uda mu się w jakiś sposób wrócić do tych poziomów, może to stanowić doskonałą okazję dla inwestorów.

LUNC jest jednym z najpopularniejszych tanich projektów krypto, biorąc pod uwagę jego rozpoznawalność i ambitne plany wskrzeszenia, ale tylko czas może pokażać, czy projekt ten i jego społeczność mają to, czego potrzeba, aby osiągnąć niemożliwe i przywrócić LUNC do dawnej świetności poza bardzo małe projekty wykorzystujące łańcuch, takie jak tokeny fanów.

8. Cardano – Sprawdzony łańcuch bloków

Co to jest Cardano?

Cardano to platforma blockchain stworzona przez Charlesa Hoskinsona, współzałożyciela Ethereum. Został on zaprojektowany jako bardziej zaawansowany i bezpieczny blockchain niż jego poprzednie iteracje, koncentrując się na badaniach i akademickim rygorze w swoim rozwoju, a żadne nowe badania nie są wdrażane na jego platformie, zanim nie zostaną odpowiednio zweryfikowane.

Cardano wykorzystuje mechanizm konsensusu typu proof-of-stake do walidacji transakcji, co może również pozwolić na bardziej zdecentralizowaną kontrolę nad siecią, ponieważ zmniejsza to koncentrację władzy w rękach kilku dużych graczy.

Innym ważnym aspektem Cardano jest zastosowanie architektury warstwowej, która pozwala na większą elastyczność i skalowalność. Platforma ta jest zbudowana na dwóch warstwach: Cardano Settlement Layer (CSL) i Cardano Computation Layer (CCL). CSL odpowiada za przetwarzanie transakcji i utrzymanie technologii rozproszonej księgi rachunkowej, podczas gdy CCL służy do uruchamiania inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji.

Dlaczego warto jest kupić Cardano?

Cardano zbudował z biegiem czasu pełną pasji społeczność, w wyniku czego jest on jednym z najbardziej aktywnych protokołów warstwy 1, jeśli chodzi o aktywność programistów, z projektami od DeFi po tokeny fanów. Jest to ważne, ponieważ w miarę jak coraz więcej projektów jest budowanych na tej platformie, rośnie również szansa na skokową zmianę wolumenu transakcji, która spowodowałaby wzrost ceny tokena ADA.

Chociaż ADA jest popularną kryptowalutą do zainwestowania i dostępną na większości giełd krypto, jej kapitalizacja rynkowa jest już stosunkowo wysoka, więc zwroty z tej inwestycji mogą być skromniejsze niż w przypadku niektórych projektów, które znajdują się na wcześniejszym etapie rozwoju.

9. The Sandbox – Pozwalanie użytkownikom zarabiać na zasobach przez nich tworzonych

Co to jest The Sandbox?

The Sandbox jest zbudowany na blockchainie Ethereum i zapewnia on swoim użytkownikom gamingowy ekosystem metaverse, który pozwala im tworzyć zasoby na świecie i dodatkowo na nich zarabiać. Projekt ten został stworzony przez Pixowl i oddaje własność w ręce użytkowników — cała treść generowana przez użytkowników należy właśnie do nich dzięki cudowi technologii NFT.

The Sandbox zapewnia narzędzia, które pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać jego ekosystem, przy czym VoXEdit umożliwia tworzenie zasobów 3D, a Game Maker umożliwia tworzenie gier 3D. Wszystkimi elementami należącymi do użytkownika można handlować na wbudowanym rynku wtórnym znanym jako The Sandbox Marketplace.

The Sandbox używa tokena SAND jako swojej waluty, a także zawiera token wirtualnej nieruchomości LAND, umożliwiając użytkownikom wynajmowanie i ulepszanie swoich działek. The Sandbox odnotował dobre wyniki na rynkach krypto, dzięki czemu jest on obecnie jedną z najlepszych gier metaverse.

Dlaczego warto jest kupić The Sandbox?

The Sandbox to innowacyjny projekt, który naprawdę bada granice tego, co jest możliwe za pomocą pojedynczego doświadczenia w metaverse. Jeśli projekt ten będzie w stanie nadal nabierać tempa i uda mu się wykorzystać ogromny tradycyjny rynek gier, popyt na SAND może znacznie wzrosnąć w 2023 r. i w dalszym czasie.

10. Ripple – Przyszłość płatności transgranicznych?

Co to jest Ripple?

Ripple jest obecnie tak samo znany w kręgach krypto ze względu na trwającą walkę z SEC, jak z innowacyjnego wykorzystania XRP w celu ułatwienia bezproblemowych płatności transgranicznych. Od momentu powstania w 2012 roku firma ta koncentruje się jednak na opracowywaniu rozwiązań opartych na blockchainie dla instytucji finansowych.

Jednym z głównych produktów Ripple jest RippleNet, czyli globalna sieć płatności, która umożliwia instytucjom finansowym wysyłanie i odbieranie płatności w różnych walutach szybko, bezpiecznie i po niskich kosztach, co skłoniło wielu w tej przestrzeni do przekonania, że RippleNet może być przyszłością wydajniejszych płatności międzynarodowych.

XRP to waluta cyfrowa używana przez sieć RippleNet w celu ułatwienia płatności transgranicznych poprzez zapewnienie płynności w sieci, a także jest używana jako waluta pomostowa w celu ułatwienia płatności natychmiastowych i wymiany różnych walut. Oznacza to, że gdy instytucja finansowa chce dokonać płatności transgranicznej za pomocą RippleNet, może zamienić swoją lokalną walutę na XRP, a następnie przekonwertować XRP na walutę docelową — proces ten jest szybszy, tańszy i bardziej wydajny niż tradycyjne metody płatności w transakcjach transgranicznych.

Dlaczego warto jest kupić Ripple?

Wielu wierzy, że epicki proces dotyczący niezarejestrowanego handlu papierami wartościowymi z SEC zbliża się do końca, a jeśli ta platforma krypto uzyska pozytywny wynik, którego zespół Ripple jest pewny, może dojść do ogromnego wzrostu kapitalizacji rynkowej XRP i prawdopodobnie także reszty rynku krypto.

XRP jest jednym z najstarszych aktywów cyfrowych i chociaż nie posiada on tak dużego udziału w rynku krypto jak kiedyś, nadal pozostaje dużym graczem. Oznacza to, że chociaż cena XRP jest stosunkowo niska, jego kapitalizacja rynkowa jest znacznie wyższa niż w przypadku większości innych projektów, więc chociaż inwestorzy spekulacyjni mogą otrzymać duże zwroty, prawdopodobnie będą one mniejsze niż w przypadku projektów o mniejszej sumie wartość kapitalizacji rynkowej.

11. Basic Attention Token – Rewolucja w reklamie cyfrowej

Co to jest Basic Attention Token?

BAT to projekt, który został stworzony przez twórcę Javascript, Brendana Eicha, w celu usprawnienia branży reklamy cyfrowej. Ambicją BAT jest stworzenie bardziej wydajnego i sprawiedliwego systemu reklamy cyfrowej, w którym użytkownicy witryny są nagradzani za poświęcanie uwagi, reklamodawcy są w stanie bardziej skutecznie docierać do pożądanych odbiorców, a wydawcy witryn i produktów są godziwie wynagradzani za treści, które produkują.

Ekosystem BAT koncentruje się na przeglądarce internetowej o nazwie Brave, która domyślnie blokuje reklamy i chroni prywatność użytkowników, jednocześnie umożliwiając im udział w programie Brave Rewards, który daje im szansę na zarabianie tokenów BAT poprzez wyświetlanie reklam dostosowanych do ich kręgu zainteresowań. Reklamodawcy mogą dokładniej kierować reklamy na określone grupy demograficzne, a wydawcy otrzymują wynagrodzenie w tokenach BAT za treści, które produkują.

BAT zapewnia sposób na zachęcenie użytkowników do oglądania reklam, jednocześnie poprawiając ogólną jakość reklamy cyfrowej. Tworząc zatem bardziej przejrzysty i sprawiedliwy system reklamy cyfrowej, BAT może stworzyć bardziej zrównoważony ekosystem zarówno dla użytkowników, jak i reklamodawców.

Dlaczego warto jest kupić Basic Attention Token?

Chociaż będzie to trudna walka o przejęcie udziału w rynku od wielkich gigantów technologicznych, którzy obecnie dominują w przestrzeni przeglądarek, jeśli BAT uda się wykazać znacznie lepszym doświadczeniem użytkownika w porównaniu z zasiedziałymi już graczami, to z czasem może on odnotować silny wzrost.

Z prawie 5 miliardami użytkowników Internetu na całym świecie, BAT celuje w ogromny rynek, więc nawet niewielki jego wycinek może sprawić, że cena BAT gwałtownie wzrośnie – co czyni go interesującą kryptowalutą do zainwestowania.

12. Theta Network – Zdecentralizowana sieć dostarczania wideo

Co to jest Theta Network?

Theta Network to zdecentralizowana sieć dostarczania wideo, której celem jest poprawa jakości, szybkości i niezawodności usług przesyłania strumieniowego wideo przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dostarczania treści tego rodzaju — co czyni go kolejnym projektem, który ma nadzieję zadomowić się w podstawowej warstwie infrastruktury sieci Web 3.0.

Sieć Theta wykorzystuje architekturę peer-to-peer (P2P) do dostarczania treści wideo, co pozwala na szybsze i wydajniejsze przesyłanie strumieniowe w porównaniu z tradycyjnymi sieciami scentralizowanymi, a także wykorzystuje konsensus Proof of Stake (PoS) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci.

Theta Network używa tokena użytkowego o nazwie THETA, który jest używany do zachęcania użytkowników do przekazywania niewykorzystanej przepustowości i mocy obliczeniowej oraz zasobów do sieci w zamian za nagrody.

Innym ważnym aspektem Theta Network jest jego partnerstwo z głównymi dostawcami treści i platformami streamingowymi, takimi jak MGM i Lionsgate. Partnerstwa te umożliwiają sieci dostarczanie wysokiej jakości treści wideo z różnych źródeł, jednocześnie dając twórcom treści szansę na zarabianie większych dochodów ze swojej pracy.

Theta Network zyskał wiele uwagi w społecznościach blockchain i streamingu, a wielu ekspertów postrzega go jako potencjalne zakłócenie tradycyjnej branży streamingu. Wykorzystując technologię blockchain i architekturę P2P, Theta Network dąży do stworzenia bardziej wydajnego i ekonomicznego rozwiązania do dostarczania wysokiej jakości treści wideo użytkownikom na całym świecie.

Dlaczego warto jest kupić Theta Network?

Chociaż może to zająć kilka lat, ewolucja Internetu w celu spełnienia standardów Web 3.0 już trwa, a jeśli okaże się, że Theta Network jest kluczową częścią tej infrastruktury, nie ma wątpliwości, że projekt ten odnotuje niewiarygodny wzrost liczby użytkowników w nadchodzących latach.

Jeśli tak się stanie, cena tokena THETA może być 2-3 razy wyższa niż obecnie, nawet przy stosunkowo wysokiej kapitalizacji rynkowej w tej chwili.

Wniosek – Jakie jest obecnie najlepsze tanie krypto do kupienia?

Nie ma wątpliwości, że chociaż istnieje wiele projektów, które mogą przynieść duże zyski, Metacade jest obecnie uważany za jeden z najbardziej obiecujących z nich. W nadchodzących latach świat krypto czeka masowa ekspansja, a wygląda na to, że Metacade w pełni wykorzysta to dzięki swojemu atrakcyjnemu projektowi o wysokim potencjale.

Czy powinienem kupować kryptowaluty groszowe, aby zbudować zróżnicowane portfolio?

Inwestycje w kryptowaluty groszowe mogą wydawać się atrakcyjnym wyborem dla dużych zysków, ale ważniejsza jest tutaj kapitalizacja rynkowa danego projektu, ponieważ jest to kluczowy czynnik w otrzymywanych zwrotach. Wielu inwestorów będzie dążyć do zrównoważenia swojego portfela krypto za pomocą wybranych aktywów krypto groszowych, aby zapewnić sobie ekspozycję na określone rynki, ale w grę wchodzi tutaj wiele różnych czynników, a inwestorzy powinni zawsze dokładnie badać dane projekty, aby zrozumieć ich ryzyko i możliwości.

Czym są krypto monety Web 3.0?

Krypto monety Web 3.0 odnoszą się do zasobów krypto, które są w jakiś sposób wykorzystywane, aby pomóc zapewnić podstawową warstwę sieci następnej generacji. Koncentruje się to na bezpieczeństwie i prywatności poprzez decentralizację i obejmuje cały ekosystem zdecentralizowanych aplikacji i zdecentralizowanych giełd.

Ta nowa warstwa Internetu oznacza duże zmiany w finansach, ponieważ Web 3.0 ułatwia globalne transakcje za pośrednictwem różnych sieci płatniczych bez wymogu obecnego poziomu centralizacji.

Która kryptowaluta wybuchnie w 2023 roku?

Nie można z całą pewnością stwierdzić, które projekty wybuchną w 2023 r., jednak istnieje wiele najbardziej obiecujących projektów krypto, takich jak Metacade, które można by uznać za dobre krypto do zainwestowania, biorąc pod uwagę jego wysoki potencjał i niskie ceny tokenów podczas jego etapu presale.

Jaką tanią kryptowalutę najlepiej teraz kupić?

Cena tokena jest kluczowym czynnikiem przy określaniu jego ogólnej wartości i tego, czy opłaca się trzymać go w portfelu krypto. Chociaż istnieje wiele silnych projektów, które można uznać za najlepsze tanie krypto, Metacade i AltSignals są tutaj silnymi kandydatami, biorąc pod uwagę niesamowitą użyteczność, jaką zapewniają one w rozwijających się sektorach — zwłaszcza, że są one obecnie jednymi z najtańszych projektów krypto.

Jaka jest najtańsza kryptowaluta memowa?

Dogecoin to moneta memowa, która pozostaje jednym z najlepszych tanich projektów krypto. Wielokrotnie udowodnił on, że jest w stanie generować duże zyski wbrew wszelkim przeciwnościom, a jeśli projekt ten będzie nadal promował się jako realny wybór płatności we własnej sieci płatniczej i generował większą użyteczność, może okazać się dużą wygraną dla spekulacyjnych inwestorów krypto, nawet bardziej opłacalną niż wiele innych groszowych projektów krypto.

