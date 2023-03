13 najlepszych monet do gier do zainwestowania w 2023 roku

Krypto monety do gier to jedne z najbardziej poszukiwanych okazji inwestycyjnych w Web3 i to nie bez powodu. Sektor GameFi to szybko rozwijająca się branża, która może na zawsze zrewolucjonizować tradycyjne gry.

Dla każdego, kto szuka najlepszych tokenów do gier do kupienia już teraz, oto 13 najbardziej obiecujących dostępnych obecnie inwestycji:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – Jedna z najgorętszych monet krypto do gier

Co to jest MCADE?

Metacade to największa arkada on-chain. Platforma ta oferuje największą kolekcję gier arkadowych typu „graj, aby zarobić” ze wszystkich porównywalnych projektów, co jest ewenementem w świecie Web3. Podczas gdy większość platform do gier oferuje jedno doświadczenie w grach, Metacade zapewnia wiele z nich w jednym miejscu.

W gry w Metacade można grać w trybie swobodnym lub rywalizacyjnym, a każdy tytuł zapewnia automatyczne nagrody finansowe dzięki mechanice „graj, aby zarobić”. Użytkownicy mogą zdobywać tokeny MCADE, przechodząc przez niekończące się poziomy lub rywalizując bezpośrednio z innymi graczami w ekskluzywnych turniejach.

Metacade ma również stać się głównym centrum społeczności Web3. Będzie on zawierał wszystkie najświeższe informacje o najlepszych projektach krypto do gier, w tym najnowsze trendy i alfa. Jego centrum społeczności nagradza twórców treści za ich wkład, co jest innowacyjnym systemem motywacyjnym, który może służyć wielu użytkownikom w nadchodzących latach.

Metacade ma również na celu wspieranie ekspansji technologii blockchain bezpośrednio poprzez program Metagrants. Społeczność może głosować, aby zdecydować, które nowe gry arkadowe są według nich najlepsze, zanim Metacade zapewni bezpośrednie finansowanie, aby pomóc urzeczywistnić dany pomysł. Członkowie społeczności mogą również testować nowe gry, zanim zostaną one oficjalnie wydane i zarabiać w ten sposób w krypto.

Dlaczego warto jest kupić MCADE?

Metacade to wszechstronna platforma GameFi i obecnie jeden z najbardziej ekscytujących projektów krypto do gier. Token MCADE został niedawno uruchomiony podczas bardzo udanej presale, która wciąż trwa.

Presale ta daje inwestorom wyjątkową okazję do zaangażowania się w projekt blockchain o wysokim potencjale na najwcześniejszych jego etapach rozwoju, co skłoniło wielu ekspertów do prognozowania imponujących zwrotów z każdej inwestycji w presale.

MCADE jest obecnie wart zaledwie $0.02. W ciągu zaledwie 18 tygodni od rozpoczęcia, jego presale przyciągnęła już $14.2m inwestycji i jest ona teraz w końcowej fazie tuż przed notowaniem na giełdach.

2. AltSignals (ASI)

Co to jest ASI?

AltSignals, choć oferuje coś nieco innego niż wiele monet krypto do gier z tej listy, nadal pozostaje silną inwestycją w przyszłość Web3. AltSignals jest jedną z odnoszących największe sukcesy społeczności handlowych online od czasu jego uruchomienia w 2017 r., a wskaźnik AltAlgo™ często ma poziom dokładności równy 90%.

Token ASI jest obecnie uruchamiany, aby przyspieszyć postęp społeczności handlowej. AltSignals opracowuje nowy zestaw narzędzi handlowych o nazwie ActualizeAI, które łączą potężne technologie sztucznej inteligencji, aby dostarczać bardziej dochodowe sygnały transakcyjne dla rynków krypto.

AltSignals pomaga każdemu stać się ekspertem w handlu, a jego nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces. ActualizeAI został specjalnie zaprojektowany, aby wykorzystać wcześniejsze sukcesy AltAlgo™, które już pomogły handlarzom zwiększyć 10-krotnie swój portfel w ciągu 19 z 32 miesięcy jego działania.

ActualizeAI łączy algorytmy uczenia maszynowego z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) w celu analizy szerokiej gamy wskaźników cen. Pomaga to w dostarczaniu pojedynczego sygnału kupna lub sprzedaży z nowym i ulepszonym wskaźnikiem sukcesu.

Dlaczego warto jest kupić ASI?

Token ASI zostanie wykorzystany do uzyskania dostępu do zestawu funkcji ActualizeAI. Dla każdego, kto chce zacząć zarabiać na handlu na rynkach krypto, token ASI może być idealnym sposobem na rozpoczęcie nauki.

ASI przyznaje również wstęp do ActualizeAI Club, który zapewni społeczności AltSignals więcej możliwości zarobkowych, w tym dostęp do publicznej i prywatnej sprzedaży różnych projektów łącznie z nowymi tokenami krypto do gier.

Dzięki ogromnej użyteczności wbudowanej w tokenie ASI posiada on bardzo duży potencjał wzrostu. Dodatkowo ASI jest wciąż na wczesnym etapie, a jego presale może być doskonałą okazją do długoterminowej inwestycji w platformę opartą na sztucznej inteligencji .

3. DApp Rader (RADAR)

Co to jest RADAR?

Dapp Radar to platforma reklamująca zdecentralizowane aplikacje. Pozwala on każdemu uzyskać większy dostęp do najlepszych projektów krypto do gier. Działa on podobnie do tradycyjnych sklepów z aplikacjami, takich jak Google Play Store lub Apple Store, ponieważ Dapp Radar zawiera tysiące aplikacji opartych na blockchainie, które użytkownicy mogą pobrać i następnie używać.

Dapp Radar rozwiązuje kluczowy problem dla branży blockchain, która często polega na przekazie ustnym w celu rozpowszechniania wiedzy na temat nowych dApps i projektów krypto do gier. Zbierając wiele najlepszych dApps w jednym miejscu, Dapp Radar uzyskał silną pozycję na nadchodzące lata.

RADAR to nowy natywny token dla tej platformy, który ma pomóc w skalowaniu Dapp Radar. Platforma ta ma na celu ulepszenie listy projektów i zwiększenie liczby dApps, które są dostępne do pobrania. RADAR obsługuje funkcje zarządzania, dzięki czemu jego posiadacze mogą głosować i przyczyniać się do przyszłych sukcesów całej platformy.

Oprócz tego RADAR może być także używany do zdobywania pasywnych nagród za staking na platformie Dapp Radar. Daje to wszystkim posiadaczom tokenów szansę na generowanie dochodu podczas długoterminowego inwestowania w ten sklep z aplikacjami blockchain.

Dlaczego warto jest kupić RADAR?

RADAR to nowa oferta blockchain wprowadzana przez odnoszącą sukcesy istniejącą platformę. Ponieważ reprezentuje projekt on, który bezpośrednio obsługuje ponad 9000 dApps i przyciąga ponad 1 milion użytkowników miesięcznie, może on znacznie wzrosnąć ze swojego obecnego poziomu cen.

RADAR jest wart zaledwie 0,017 USD za token. Niedawno wykonał on duży ruch w górę, co jest silnym sygnałem, że token ten może w przyszłości odnotować spore zyski. Jego obecny wolumen obrotu wynosi ponad 10 milionów dolarów, czyli znacznie więcej niż wiele nowych tokenów na porównywalnym etapie ich rozwoju.

Dzięki obsłudze tysięcy dApps i wszystkich najlepszych krypto do gier w jednym miejscu, przyszłość Dapp Radar z pewnością rysuje się w jasnych barwach. Przy obecnym poziomie cen może to być doskonała okazja inwestycyjna.

4. Axie Infinity (AXS)

Co to jest AXS?

Axie Infinity (AXS) to zdecentralizowana platforma do gier zbudowana na Ethereum, która pozwala graczom zbierać, hodować i walczyć cyfrowymi stworzeniami zwanymi Axies. Metaverse Axie Infinity umieszcza graczy w tętniącym życiem świecie pełnym miejsc do odkrycia i misji do wykonania.

Gracze mogą zarobić AXS, natywną monetę do gier, grając w Axie Infinity. Tokeny AXS służą do nagradzania graczy za postępy w grze i pokonywanie innych graczy w bitwach. Użytkownicy mogą również wymieniać Axies jako zasoby cyfrowe z innymi użytkownikami na zintegrowanym rynku platformy, który zapewnia kolejną metodę zarabiania krypto w grze.

Jako projekt gry blockchain, Axie Infinity zapewnia użytkownikom ogromną autonomię. Gracze zbierają Axies i w pełni posiadają swoje przedmioty w grze, a także eksplorują tajemnicze krainy i postępują w porywającej fabule.

Misją Axie Infinity jest zapewnienie użytkownikom sprawiedliwego dostępu do oryginalnych dzieł kreatywnych, a jednocześnie umożliwienie wolności finansowej poprzez tworzenie płynnych rynków dla tych aktywów. Dzięki Axie Infinity każdy może stać się częścią wciągającego świata blockchain.

Dlaczego warto jest kupić AXS?

Axie Infinity był jedną z najskuteczniejszych platform do gier krypto w ciągu ostatnich kilku lat. Pomimo ostatnich problemów, w tym poważnego włamania do Ronin Bridge, Axie Infinity pozostaje jedną z najlepszych monet do gier, w które można obecnie zainwestować.

Axie Infinity wykorzystuje unikalny łańcuch boczny Ethereum, aby zmaksymalizować wrażenia użytkownika podczas rozgrywki. Ronin Bridge został ostatnio wzmocniony i posiada on potencjał do obsługi rosnącej liczby użytkowników w nadchodzących miesiącach i latach.

Po osiągnięciu ważnego kamienia milowego w 2021 roku, kiedy prawie 2 miliony indywidualnych użytkowników codziennie grało w Axie Infinity, token AXS osiągnął wycenę 160 USD. Jego obecna cena – 10 USD – może być świetnym punktem wyjścia dla długoterminowych inwestycji, czyniąc AXS jedną z najlepszych dostępnych obecnie opcji krypto do gier.

5. Enjin Coin (ENJ)

Co to jest ENJ?

Enjin, reprezentowany przez ENJ, jest platformą krypto przeznaczoną do tworzenia, zarządzania i zarabiania na wirtualnych aktywach. Zapewnia on twórcom krypto gier, aplikacji i stron internetowych obszerny zestaw produktów i usług opartych na blockchainie, które pozwalają im zintegrować Enjin Coin i zasoby w grach z ich platformą.

Technologia Enjin wykorzystuje token Enjin Coin, aby pomóc zwiększyć ogólny poziom innowacji w ruchu gier krypto. ENJ można zablokować w niestandardowych zasobach cyfrowych za pomocą zestawu narzędzi Enjin, który zapewnia natychmiastową płynność zasobów w grze. Pomaga to każdemu uruchamiać nowe gry na blockchainie, gdyż Enjin ułatwia wydawanie zasobów opartych na blockchainie.

Enjin oferuje również narzędzia takie jak EnjinX, który jest eksploratorem gier na blockchainie Ethereum, Enjin Beam, który jest usługą skanowania adresów QR oraz Enjin Wallet – portfel na wiele monet zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.

Wykorzystując najnowocześniejszą technologię Enjin, twórcy gier mogą odblokować potężne funkcje, które pozwalają im udostępniać wirtualne przedmioty na wielu platformach do gier. Dzięki tej usłudze Enjin jest najlepszym tokenem do gier, który może zapoczątkować nową erę dla tradycyjnej branży gier.

Dlaczego warto jest kupić ENJ?

ENJ posiada ogromną użyteczność w ekosystemie Enjin, więc z czasem może on stać się jedną z najlepszych monet do gier. Projekt ten był prowadzony przez doświadczony zespół twórców gier, którzy starali się przyspieszyć ekspansję platform gier opartych na technologii blockchain, a token ENJ jest integralną częścią misji tego projektu.

Dla twórców gier, którzy chcą przejść na blockchain, pakiet narzędzi Enjin może odegrać ważną rolę. Blokując płynność w nowych aktywach wybijanych na platformie, gracze mogą grać w gry blockchain z niskimi opłatami transakcyjnymi i niemal natychmiastowymi potwierdzeniami.

Przy obecnej cenie 0,50 USD ENJ wygląda bardzo obiecująco. Inwestorzy, którzy chcą kupić najlepsze projekty do gier krypto, powinni rozważyć zakup ENJ, ponieważ rozwój tej platformy wydaje się być nieunikniony dzięki jej unikalnym rozwiązaniom technologicznym i szerokiej ofercie wartości.

6. STEPN (GMT)

Co to jest GMT?

STEPN (GMT) to rewolucyjny system oparty na łańcuchu bloków, który w unikalny sposób nawiązuje do gier krypto typu „graj, aby zarobić”. STEPN wykorzystuje technologię move-to-earn do stworzenia nowej, innowacyjnej platformy SocialFi. GMT jest również znany jako Global Movement Token – jest to środek wymiany na platformie, który zapewnia automatyczne nagrody dla użytkowników podczas chodzenia.

Ponieważ użytkownicy mogą zdobywać nagrody po prostu poruszając się w świecie rzeczywistym, STEPN stał się popularną nazwą w branży Web3. GMT zachęca użytkowników do codziennego wychodzenia na zewnątrz, poznawania otoczenia i ćwiczeń.

Unikalna oferta STEPN jest możliwa tylko dzięki zaawansowanemu protokołowi blockchain. Pozwala to na pełną przejrzystość sposobu, w jaki działa STEPN, dzięki czemu użytkownicy mogą być pewni, że rzeczywiście uzyskają oni korzyści finansowe podczas przemieszczania się w ciągu dnia. Unikalne rozwiązanie stworzone przez zespół STEPN oferuje nieograniczone możliwości zarabiania. Geneza STEPN była z pewnością ekscytującym osiągnięciem w technologii blockchain.

Dlaczego warto jest kupić GMT?

GMT to stosunkowo nowy token. Po uruchomieniu w 2022 roku GMT szybko stał się dobrze znany w Web3 dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu typu blockchain. Aplikacje Walk2Earn również nie są nowe, ale rozwiązanie GMT może być w stanie obsłużyć szerszą liczbę użytkowników na całym świecie dzięki bezgranicznemu charakterowi blockchain.

GMT jest obecnie wyceniony na poziomie 0,40 USD, po spadku ze swojego poprzedniego rekordowego poziomu 4 USD. Eksperci przewidują znaczące zyski dla tego tokena, który w unikalny sposób przemodeluje najlepszą ofertę gier krypto, z potencjałem 10-krotnych zwrotów na horyzoncie podczas następnej hossy.

7. Star Atlas (ATLAS)

Co to jest ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) to platforma krypto 3D zaprojektowana w celu zrewolucjonizowania gier przy użyciu technologii blockchain. Gra ta osadzona jest we wciągającej rzeczywistości wirtualnej, która zabiera graczy w kosmos, umożliwiając im odkrywanie wszechświata w swoich statkach kosmicznych.

Wszystkie przedmioty w Star Atlas są wybijane jako NFT, co pozwala graczom w pełni posiadać i dostosowywać swoje wrażenia. Gracze mogą brać udział w międzygalaktycznych bitwach i szukać skarbów w całym kosmosie. Star Atlas nagradza również graczy kryptowalutą za postępy w grze.

System podwójnych żetonów wdrożony przez Star Atlas umożliwia graczom zakup zaawansowanych akcesoriów do gier i broni, a także głosowanie nad propozycjami zarządzania w Star Atlas DAO. Przedmioty w grze można wymieniać bezpośrednio z innymi graczami, co pomaga użytkownikom w tworzeniu idealnego, niestandardowego wyposażenia.

Dlaczego warto jest kupić ATLAS?

Dzięki Star Atlas gracze znajdują się w czołówce ekscytujących nowych sposobów na granie i podejmowanie interakcji w cyfrowym świecie. Token ATLAS to token zarządzający Star Atlas DAO, który daje wszystkim swoim posiadaczom uprawnienia do głosowania i szansę na napędzanie postępu całej platformy.

Jako jedna z najlepszych platform krypto do gier, Star Atlas został wydany ze złożoną rozgrywką i fotorealistyczną grafiką. Pomaga to zwiększyć immersję graczy, którzy mogą bez końca eksplorować świat, jednocześnie generując dochód, który ma wrodzoną wartość finansową.

Token ATLAS ucierpiał podczas krypto zimy 2022 r., ale inwestorzy spodziewają się, że uda mu się odbudować. Wynika to z wrodzonej wartości proponowanej przez projekt, który z czasem może obsługiwać ogromną liczbę użytkowników. Star Atlas może stać się jedną z najlepszych monet krypto do gier na blockchainie Solany i znacznie wzrosnąć ze swojej obecnej ceny 0,003 USD.

8. The Sandbox (SAND)

Co to jest SAND?

The Sandbox to krypto platforma do gier i metaverse. Użytkownicy mogą tam tworzyć, posiadać i zarabiać na doświadczeniach grach w The Sandbox za pośrednictwem niestandardowych wirtualnych światów opartych na wokselach. Projekt ten zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi umożliwiający proste budowanie świata, który można również wykorzystać do tworzenia dostosowywanych przedmiotów w grze a nawet pełnych gier.

Natywny token The Sandbox, SAND, służy jako bezpieczny środek wymiany między użytkownikami i zainteresowanymi stronami w The Sandbox. Wszystkie kreacje można kupować i sprzedawać na zintegrowanym rynku The Sandbox, a token SAND jest tego integralną częścią.

SAND napędza zdecentralizowaną autonomiczną ekonomię aktywów (DAE). Umożliwi on również portfelowi metaverse The Sandbox dostarczanie bezproblemowych transakcji między graczami bez względu na to, w jakim świecie gry będą oni obecnie grać.

Zapewniając użytkownikom możliwość tworzenia, posiadania i zarabiania na swoich aktywach w różnych wirtualnych światach i grach, The Sandbox sprawia, że przemierzanie zdecentralizowanej autonomicznej ekonomii aktywów jest naprawdę satysfakcjonującym doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych.

Dlaczego warto jest kupić SAND?

SAND stał się jedną z najcenniejszych platform gier krypto w Web3 dzięki swojej wyjątkowej ofercie. Został on opisany jako naturalny następca Minecrafta z zawartością generowaną przez użytkowników ( UGC ) będącą rdzeniem jego rozgrywki. Z milionami kopii gry Minecraft sprzedanych w ciągu wielu dziesięcioleci, The Sandbox może mieć przed sobą wielką przyszłość.

Kluczową różnicą między The Sandbox a Minecraftem jest możliwość posiadania przez użytkowników własnych dzieł w grze i ich wymiany. Pozwala to graczom generować zysk i zarabiać podczas rozgrywki. Jest to rewolucyjne rozszerzenie tej samej podstawowej propozycji wartości, która skłoniła wielu inwestorów do podkreślenia ogromnego potencjału The Sandbox.

Obecna cena The Sandbox wynosi 0,70 USD. Aktualnie jest to najlepsza kryptowaluta do gier pod względem kapitalizacji rynkowej oparta wyłącznie na metaverse i wygląda na to, że będzie on kontynuować swój dalszy rozwój w przyszłości.

9. ApeCoin (APE)

Co to jest APE?

ApeCoin (APE) to natywny token dla projektu ApeCoin, którego celem jest wspieranie rozwoju zdecentralizowanych społeczności w metaverse. Jako projekt, którego podstawową wizją jest napędzania postępu w światach wirtualnej rzeczywistości na blockchainie, APE jest bez wątpienia jedną z najważniejszych krypto do gier.

Fundacja APE jest kontrolowana przez ApeCoin DAO, co umożliwia posiadaczom tokenów APE głosowanie nad propozycjami zarządzania. Finansuje ona także nowe projekty gier krypto oparte na metaverse, takie jak Otherside – jest to gra z otwartym światem, w której można zdobyć tytuły opracowywane przez Yuga Labs.

ApeCoin został zainspirowany kolekcją NFT firmy Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC), która była jednym z najwcześniejszych przykładów bardzo udanej zdecentralizowanej społeczności. Posiadacze BAYC często się spotykają i cieszą się wyjątkowymi korzyściami świecie rzeczywistym, co stanowi główny powód, dla którego ApeCoin ma na celu pomóc w rozwoju zdecentralizowanych społeczności.

Dlaczego warto jest kupić APE?

APE to nowo uruchomiony token, który może przynieść znaczne zyski w nadchodzących latach. Chociaż jest to przede wszystkim token zarządzania, wartość APE jest powiązana z sukcesami projektów inwestycyjnych Fundacji APE.

Wraz z premierą długo oczekiwanych platform do gier krypto, takich jak Otherside, powszechnie oczekuje się, że token APE przyniesie spore korzyści. Pierwsi inwestorzy tego projektu mogą spodziewać się dużych zwrotów, co sprawia, że APE jest obecnie jednym z najlepszych krypto tokenów do gier.

10. Upland (UPX)

Co to jest UPX?

Upland to wirtualna gra związana z handlem nieruchomościami, która wykorzystuje adresy ze świata rzeczywistego. Gracze mogą kupować, zbierać, handlować i odsprzedawać ziemię w dowolnym mieście lub regionie. Każda własność jest zabezpieczona na blockchainie i zapewnia graczom nagrody w walucie gry Upland – UPX. Przyszłe wersje tej gry umożliwią graczom konstruowanie i rozwijanie własnych wirtualnych lokacji.

Gra ta została zainspirowana grą Monopoly, w której gracze kupują działki i zarabiają, gdy wejdzie na nie inny gracz. Kluczowa różnica między Monopoly a Upland polega na tym, że Upland tokenizuje adresy w świecie rzeczywistym i pozwala graczom zarabiać na handlu prawdziwymi nieruchomościami.

Upland to nowatorskie zastosowanie technologii blockchain, które zapewnia graczom nagrody finansowe podczas handlu nieruchomościami w grze. Jest to jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń w przestrzeni gier krypto w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ wszystkie aktywa są bezpośrednio reprezentowane przez rzeczywiste budynki.

Dlaczego warto jest kupić UPX?

UPX został zaprojektowany przez zespół odnoszących sukcesy przedsiębiorców z Doliny Krzemowej. Biznesowy rodowód jego zespołu założycielskiego jest silnym sygnałem przyszłego sukcesu, a projekt był również wspierany przez głównych inwestorów blockchain, w tym Animoca Brands.

Token UPX ma szerokie zastosowanie w świecie metaverse, ponieważ użytkownicy mogą kupować przedmioty, handlować nimi i zdobywać ten token jako nagrodę. Dzięki unikalnej funkcji tej platformy i silnej użyteczności tokena, UPX posiada duży potencjał zwrotu.

11. Gala Games (GALA)

Co to jest GALA?

Gala Games to innowacyjna platforma skupiająca się na rozwoju zdecentralizowanych gospodarek należących do użytkowników. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain, Gala Games umożliwia graczom stanie się właścicielami i beneficjentami ich własnych ekonomii w grze.

Stosując swój token użytkowy GALA, Gala Games zapewnia graczom nowy sposób korzystania z zasobów cyfrowych. Mogą oni odkrywać nowe sposoby generowania wartości w grach, takie jak udział w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez Gala Games i zdobywanie nagród w postaci tokenów GALA.

Gala Games pozwala również użytkownikom zarabiać na tworzonych przez nich projektach gier, korzystać z ekonomii Gala i posiadać pełną kontrolę nad transakcjami w grze bez ryzyka włamania lub odebrania im ich własności.

Dzięki Gala Games gracze mają teraz pełną kontrolę nad wykorzystaniem swoich talentów i kreatywności w grach, jednocześnie ulepszając swoje doświadczenia z nią związane. Jest to silny przypadek użycia w sferze gier krypto.

Dlaczego warto jest kupić GALA?

Token GALA może znacznie wzrosnąć w nadchodzących latach dzięki swojej wyjątkowej użyteczności i atrakcyjnej platformie. Gala uruchamia ogromną platformę gier typu blockchain, która zawiera wiele gier AAA, umożliwiając graczom zarabianie na krypto, przy jednoczesnym oddawaniu się zabawie.

Po osiągnięciu rekordowego poziomu podczas hossy w 2021 r., token GALA kosztuje teraz 0,04 USD za token. Może to być świetny punkt wejścia dla długoterminowych inwestycji, ponieważ Gala posiada potencjał, aby stać się jednym z najlepszych tokenów do gier dzięki swojej szerokiej ofercie GameFi.

12. Decentraland (MANA)

Co to jest MANA?

Decentraland to platforma rzeczywistości wirtualnej oparta na blockchainie Ethereum, która pozwala użytkownikom tworzyć, doświadczać i zarabiać na treściach i aplikacjach. Decentraland używa swojej kryptowaluty zwanej MANA, aby umożliwić ludziom zakup ziemi w wirtualnym świecie Decentraland, która jest wybijana jako niewymienne tokeny i jest przedmiotem obrotu na giełdzie Decentraland.

Platforma Decentraland składa się z działek wirtualnej przestrzeni 3D, które użytkownicy mogą eksplorować i na których można budować. Jego świat pełen jest niestandardowych doświadczeń, takich jak gry typu „graj, aby zarobić”, hazard w stylu Las Vegas i galerie sztuki NFT. Gracze mogą nawet spotykać się z innymi użytkownikami Decentraland, korzystając jednocześnie ze wszystkiego, co ma do zaoferowania ten ogromny otwarty świat metaverse.

Decentraland to projekt oprogramowania typu open source poświęcony tworzeniu symulowanego świata, w którym każdy może tworzyć, eksplorować i spotykać się z innymi w bezpiecznym środowisku wirtualnym. Celem Decentraland jest stworzenie wciągającego świata 3D, dającego każdemu możliwość wniesienia swoich pomysłów i kreatywności, przy jednoczesnym przekształcaniu Decentraland w wyjątkowy cyfrowy krajobraz.

Na ten moment metaverse Decentraland został podzielony na kilka dystryktów. Mapa wirtualnej rzeczywistości składa się z niekończących się aktywności, tworzonych zarówno przez indywidualnych twórców treści, jak i większe firmy. Daje to Decentraland ogromny potencjał na przyszłość, ponieważ jest to bardzo wszechstronny świat metaverse.

Dlaczego warto jest kupić MANA?

Token MANA jest środkiem wymiany na platformie Decentraland. Przewiduje się, że popyt na ten token będzie stale rósł w nadchodzących latach, gdyż Decentraland staje się siłą przełomową w świecie internetowych rozrywek.

Ponieważ Decentraland jest w stanie wspierać zarówno pracę, jak i rozrywkę, może on stać się niezwykle popularny. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli weźmie się pod uwagę powszechność umów o pracę zdalną, w których ludzie mogą zbliżyć się do siebie bez względu na dzielącą ich odległość geograficzną.

Decentraland sprawia, że łączność internetowa jest nieco bardziej realna, łącząc rozwój z technologiami wirtualnej rzeczywistości. Dla użytkowników możliwość zdobywania nagród w postaci krypto i pełnego dostosowywania krajobrazu do własnych upodobań to wyjątkowe zalety, która powinny dobrze wpłynąć na wartość MANA.

Na razie MANA jest wart zaledwie 0,65 USD za token po osiągnięciu rekordowego poziomu 7 USD w 2021 r. Eksperci przewidują znaczne zyski z jego obecnego poziomu cen, co czyni Decentraland jedną z najlepszych krypto do gier do kupienia w tej chwili.

12. Illuvium (ILV)

Co to jest ILV?

Illuvium (ILV) to zdecentralizowana gra blockchain, która oferuje graczom możliwość odkrywania magicznego świata. W istiocie ILV działa na własnym, samodzielnym łańcuchu bloków, który umożliwia swoim użytkownikom dostęp do Federacji Illuvium i możliwość grania z innymi użytkownikami w bezpiecznym środowisku.

Poprzez swoją tokenomikę i modele ekonomiczne, Illuvium zachęca graczy do wykonywania określonych zadań w celu zdobycia nagród i korzyści podczas gry. Istnieją różne poziomy, które nagradzają za różne doświadczenia i wiedzę podczas gry.

Podsumowując, Illuvium zapewnia graczom wciągające wrażenia dzięki rozgrywce opartej na kryptowalutach, która jest zarówno zabawna, jak i satysfakcjonująca. Łączy ona w sobie fabułę AAA z ultra realistyczną grafiką, pomagając graczom wciągnąć się ten świat na dłużej.

Dlaczego warto jest kupić ILV?

Illuvium łączy w sobie najlepsze elementy tradycyjnych gier z technologią blockchain. Pomaga to poprawić ogólne wrażenia użytkownika, ponieważ gracze otrzymują szerokie korzyści ze swojej rozgrywki.

Podczas eksploracji świata wirtualnej rzeczywistości można odkryć własne zasoby cyfrowe, a nagrody w postaci krypto stanowią podstawę wszystkich aspektów rozgrywki. Oczekuje się, że ta silna struktura zachęt zaprojektowana przez Illuvium z czasem przyciągnie coraz większą liczbę użytkowników, ponieważ ILV może stać się jednym z najlepszych tokenów krypto do gier pod względem kapitalizacji rynkowej w ciągu najbliższych kilku lat.

Poza tym token ILV jest niezwykle rzadki. W obiegu jest tylko 2,2 miliona tokenów ILV, a jego protokół posiada całkowity limit podaży wynoszący 10 milionów ILV. Oczekuje się, że ILV przekroczy granicę 1000 USD w nadchodzących latach i potencjalnie osiągnie nowe maksima powyżej 2000 USD.

Czym są tokeny do gier?

Tokeny do gier reprezentują projekty gier typu blockchain. Jedną z podstawowych funkcji tokenów do gier jest to, że zapewniają one automatyczne nagrody finansowe dla graczy, którzy grają w gry oparte na blockchainie. Często są one również środkiem wymiany na rynkach w grze, gdy gracze handlują przedmiotami kolekcjonerskimi.

W jakie krypto do gier najlepiej zainwestować?

Jednym z najbardziej ekscytujących dostępnych obecnie krypto do gier jest Metacade . Projekt ten właśnie rozpoczął swoją podróż i powszechnie uważa się, że ma on ogromny potencjał na przyszłość. Dzieje się tak dlatego, że łączy on ogromną arkadę Metaverse z unikalnymi strukturami motywacyjnymi, które mogą z czasem pomóc w przyciągnięciu znacznej bazy użytkowników.

Na razie token MCADE jest nadal w przedsprzedaży, z aktualną ceną $ 0,02. Inwestorzy mają jednak ograniczony czas na zaangażowanie się w tę przedsprzedaż, ponieważ weszła ona już w końcową fazę.

Powiązane krypto FAQ

Do czego służą monety do gier?

Monety do gier można zdobywać podczas grania w gry blockchain dzięki mechanice „graj, aby zarobić”. Są one również często używane do kupowania przedmiotów w grach i innych aktywów, uzyskiwania dostępu do platform gier typu blockchain i uzyskiwania praw głosu w zdecentralizowanych autonomicznych organizacjach (DAO).

Czy mogę zarabiać krypto, grając w gry?

Mechanika „graj, aby zarobić” leży u podstaw większości gier blockchain. Niektóre gry są darmowe, podczas gdy inne wymagają niewielkiej odgórnej inwestycji, aby zapewnić sobie stabilność finansową. Jednak prawie każda gra zbudowana na blockchainie zapewnia automatyczne nagrody finansowe podczas rozgrywki.

Jaki jest najlepszy token do gier?

Najlepszy token do gier zawsze będzie zależny od osobistych preferencji. Jednak obecnie dostępnych jest kilka świetnych opcji do wyboru. Jednym z przykładów jest The Sandbox, który pozwala każdemu tworzyć i sprzedawać własne doświadczenia w grach, a innym jest Metacade, który łączy w jednym miejscu wiele różnych doświadczeń typu „graj, aby zarobić”.

Jaka jest najlepsze krypto do gier metaverse?

Token do gier, który ma obecnie najwyższą kapitalizację rynkową to Decentraland (MANA). Wykorzystuje on własne zasoby cyfrowe i w pełni konfigurowalne krajobrazy metaverse, aby zapewnić ekscytującą rozgrywkę.

