Awaria Terra LUNA wywołała obawy o kolejne topowe kryptowaluty, które mogą ulec awarii. Podobnie jak w przypadku LUNY, niezwykle trudno jest to przewidzieć. Poza tym w większości przypadków monety poruszają się zgodnie. Tak więc, moim zdaniem, oto dwie kryptowaluty, których należy unikać po krachu LUNA .

Waves

Waves jest jednym z największych blockchainów na świecie. Jego token WAVES ma kapitalizację rynkową w wysokości ponad 797 milionów dolarów. Jest to popularna moneta, która została wykorzystana do stworzenia jednych z najbardziej popularnych produktów w branży zdecentralizowanej. Jednymi z najpopularniejszych aplikacji w ekosystemie Waves są Vires Finance i Waves Exchange.

Największe obawy związane z Waves budzi Neutrino, algorytmiczny stablecoin, który jest bardzo podobny do Terra USD. Moneta ta w ciągu ostatnich kilku miesięcy miała kilka poważnych problemów. Na przykład, w kwietniu straciła swój peg i spadła do najniższego w historii poziomu 33 centów.

Moneta nadal znajduje się poniżej swojego parytetu, co prowadzi do poważnych obaw, że w najbliższych miesiącach lub tygodniach również straci swoje powiązanie. Jeśli to się powtórzy, możemy być świadkami poważnej wyprzedaży zarówno Neutrino, jak i Waves. Cena Waves spadła już o ponad 88% z najwyższego poziomu w tym roku.

Cardano

Cardano jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut na świecie. Podobnie jak Terra, jest to również jedna z największych monet na świecie, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 19 miliardów dolarów. Jedyna istotna różnica między Cardano a Terrą polega na tym, że nie jest ona powiązana z żadnym dużym stablecoinem.

Główną obawą związaną z Cardano jest to, że jego ekosystem jest nieco wybrakowany. Podczas gdy ADA jest wyceniana na ponad 19 miliardów dolarów, wartość ekosystemu DeFi wynosi ponad 130 milionów dolarów. Krytycy zwracają uwagę na fakt, że ekosystem Terra w szczytowym momencie miał TVL w wysokości ponad 30 miliardów dolarów.

Jednak inwestorzy powinni być zaniepokojeni, ponieważ Cardano wydaje się być łańcuchem widmo, który nie ma żadnego znaczącego projektu w swoim ekosystemie. Dzieje się tak pomimo faktu, że został on uruchomiony w 2015 roku.

W rzeczywistości wygląda na to, że inwestorzy martwią się o Cardano już od jakiegoś czasu, ponieważ jego rynek spadł z ponad 91 miliardów dolarów.