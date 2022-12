Kluczowe wnioski

Salda giełd są niższe o prawie 200.000 bitcoinów w porównaniu do stanu sprzed krachu FTX, ponieważ klienci stracili zaufanie do giełd

To przewyższa upadłość Celsiusa w czerwcu, gdzie 128,000 bitcoinów zostało wycofanych z giełd

Terra upadła w maju, ale ponieważ był to protokół DeFi, zaufanie do scentralizowanych jednostek nie zostało jeszcze wtedy złamane

Tylko czas pokaże, jak poważny jest efekt uboczny bankructwa FTX

Zaufanie do giełd kryptowalutowych jest na rekordowo niskim poziomie . Nie trudno się domyślić przyczyny, ponieważ upadek FTX wysłał lawinę wstrząsów przez branżę. Jeszcze niecały miesiąc temu FTX był uważany za jedną z najbezpieczniejszych giełd na świecie.

Klienci wycofują bitcoiny z FTX

Liczby to potwierdzają. My w CoinJournal.net/pl/ spojrzeliśmy na dane on-chain, gdzie widzieliśmy jak Bitcoin wypływa z giełd z bezprecedensową prędkością w następstwie bankructwa FTX. Potwierdzają to liczby.

W ciągu 27 dni, odkąd historia FTX zaczęła się rozprzestrzeniać, liczba prawie 200,000 Bitcoinów została wycofana z giełd. Wygląda na to, że tysiące posiadaczy Bitcoinów ucieka na wzgórza ze swoimi BTC, przenosząc je do bezpiecznych zimnych magazynów.

„FTX był liderem jeśli chodzi o giełdy. Jego upadek spłoszył inwestorów, tak jak można się było tego spodziewać. Przejrzystość giełd jest niewiarygodnie niska, a rzeczywistość jest taka, że prawie niemożliwe jest wiedzieć, co dzieje się za kulisami. Wycofanie Bitcoina z giełd pokazuje, że klienci zdają sobie z tego sprawę” – powiedział Max Coupland, dyrektor CoinJournal.

Niestety, skandal FTX jest daleki od jedynego, który wstrząsnął kryptowalutami w tym roku. Jak więc tym razem różni się reakcja klientów?

Celsius przyniósł podobną panikę

Kiedy Celsius wysłał e-mail do klientów w niedzielę, 12 czerwca 2022 roku, że zawiesza wypłaty na swojej platformie, był to sztylet w sercu wszystkich inwestorów, którzy posiadali aktywa na platformie.

Podczas gdy te aktywa były oczywiście niedostępne, klienci szybko wpadli w panikę, że środki przechowywane na innych platformach pożyczkowych mogą być wkrótce zagrożone, ponieważ zarażenie przenikało przez całą branżę.

Kluczowa różnica polegała na tym, że giełdy nie były pod presją. Mimo to klienci nadal wpadali w panikę, co pokazuje poniższy wykres. Salda giełd zostały zmniejszone o 128,000 bitcoinów w ciągu następnego miesiąca, przy czym ponad 100,000 wypłynęło w ciągu 5 dni wkrótce po tym, jak Celsius został uznany za niewypłacalnego.

Upadek Terry był inny

Trzecią szokującą zmienną, która wstrząsnęła rynkami kryptowalut w tym roku, była spirala śmierci Terra w maju. W rzeczywistości to właśnie od niej wszystko się zaczęło. Celsius upadł w wyniku zarażenia (coś, co i mnie dotknęło ) – wraz z Three Arrows Capital, Voyager Digital i całą masą innych firm.

Warto zauważyć, że w tym samym czasie firma handlowa Alameda Research poniosła duże straty, co doprowadziło do tego, że Bankman-Fried rzekomo wysłał depozyty klientów z FTX, aby podtrzymać płynność w firmie. Tak więc w pewnym sensie wszystko to wywodzi się od Terry.

Ale sytuacja z Terrą różniła się tym, że nie była to firma scentralizowana i okazała się niewypłacalna. Był to zdecentralizowany protokół finansowy z wadliwym modelem. Reakcja klientów była więc diametralnie różna.

Możemy to zobaczyć patrząc na przepływ Bitcoinów do i z giełd na poniższym wykresie.

Należy zauważyć, że pierwsze kilka dni pokazują ogromny napływ Bitcoinów na giełdy. Był to skarbiec, który posiadała Luna Foundation Guard, wysłany na giełdy, aby zostać spieniężony, kiedy Terra desperacko walczyła o obronę pegu.

Po tym czasie aktywność jest całkiem normalna, bez wyraźnego wzorca pomiędzy Bitcoinami płynącymi do i z giełd.

Podsumowanie 2022 roku

Zaufanie do giełd nie było tak niskie od czasu upadku Mt Gox w 2014 roku. Ale przeglądając cały rok aktywności giełdowej, widać wyraźnie, że dwa incydenty nadszarpnęły to zaufanie bardziej niż jakiekolwiek inne: Celsius i FTX.

Jeśli chodzi o przyszłość, tylko czas pokaże, jak bardzo reputacja kryptowalut została naruszona w dłuższej perspektywie.

Metodologia badań

Dane pochodzą z łańcucha on-chain. Portfele pochodzą od znanych publicznych portfeli giełdowych.