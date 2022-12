2022: Spojrzenie na dziesięć najlepszych monet sprzed roku

Kluczowe wnioski

Kryptowaluty zostały zmiażdżone na całej linii, a wszystkie z 10 najlepszych monet doznały wstrząsu

Najgorzej wypadła LUNA, która w maju spadła do poziomu bliskiego zeru

Solana straciła 92% swojej wartości w tym roku, spadając z trzeciej największej kryptowaluty na szesnastą pozycję

Trzema najlepiej radzącymi sobie kryptowalutami były BNB, XRP i Dogecoin, ale i tak spadły one o ponad 56%

Bitcoin spadł o 64%, a Ethereum o 67%

2022. Co to był za rok.

Na rynkach kryptowalut można śmiało powiedzieć, że nie należał on do najlepszych. Świat przeszedł do nowego paradygmatu stóp procentowych, a rynki zdały sobie sprawę, jak bardzo przestrzeń kryptowalutowa była przewidywana na nadmiernej dźwigni przy tanich stopach procentowych.

Ten tani kredyt już się skończył, a dywan płynności został wyciągnięty, w wyniku czego ceny rynkowe się załamały. Dorzuć kilka skandali – FTX, LUNA i Celsius, aby wymienić tylko kilka – a rynki były absolutnie gorączkowe.

W tym artykule przyglądamy się dziesięciu najlepszym monetom z początku roku.

Rok 2022 wydaje się teraz bardzo odległym czasem

Poniżej znajduje się historyczny zrzut ekranu z początku roku, zaczerpnięty z CoinMarketCap.

Bitcoin nie znajduje się daleko od biliona dolarów, jest notowany w pobliżu 50,000 USD i jest liderem dla całego rynku. Ethereum zanurzyło się z kolei poniżej 4000 USD, podczas gdy trzecie miejsce zajmuje moneta Binance, BNB.

Tether jest pierwszym stablecoinem na liście na czwartym miejscu, podczas gdy Solana przeskakuje na piąte miejsce. Moneta, związana z szanowanym przedsiębiorcą o imieniu Sam Bankman-Fried, reklamuje się jako pogromca ETH i osiąga poważne zyski, przekraczając wówczas 50 miliardów dolarów w kapitalizacji rynkowej.

Jedynym innym stablecoinem jest USD Coin na siódmym miejscu, podczas gdy Dogecoin zajmuje dziesiąte miejsce, jeśli wykluczyć stablecoiny, lub dwunaste ogólnie. Na dziewiątym miejscu znajduje się również LUNA, czyli Terra – moneta, która zasila rozwijający się ekosystem DeFi, jakim jest Terra.

Wszystko jest w porządku, życie jest zabawne, czas płynie spokojnie. Jasne, rynek trochę się cofnął od listopada, kiedy Bitcoin osiągnął swój rekord wszech czasów – 68,739 USD, ale ceny są nadal wysokie, a przychody napływają. Szczęśliwy Nowy Rok i początek 2022.

Rok później

Po upływie roku, można prawdopodobnie twierdzić, że sprawy mają się nieco inaczej. Zebrałem wyniki 10 najlepszych monet (z wyłączeniem dwóch stablecoinów) w poniższym wykresie:

Luna, oczywiście, poszła na dno. Solana zajmuje drugie miejsce, tracąc w 2022 roku aż 92% swojej wartości. Z miejsca w rankingu jako czwarta największa kryptowaluta, jest teraz szesnasta. Avalanche również wykończył inwestorów, spadając z jedenastego na osiemnaste miejsce i zmniejszając 87% swojej wartości w tym procesie.

Najlepiej radzą sobie natomiast BNB, XRP i Dogecoin – trio to straciło „tylko” ~56/57% swoich wartości. BNB, pomimo ostatnich kontrowersji wokół Binance, wygląda na to, że zakończy rok jako piąta największa kryptowaluta, pozwalając USDC i USDT na jego wyprzedzenie.

W tym roku naprawdę tylko stablecoiny były odporne na akcję cenową. Nawet Bitcoin i Ethereum spadły odpowiednio o 64% i 67%. Ponownie, wszystkie te liczby zostałyby jeszcze bardziej powiększone, gdyby rozszerzyć je z powrotem do dotychczasowych maksimów z listopada.

Inwestorzy z ulgą stwierdzą, że koniec roku dobiega końca, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach. Jedynym problemem jest to, że nadal znajdujemy się w środowisku wysokich stóp procentowych, branża nadal zajmuje się spadkiem po FTX, a świat jest obecnie bardzo niepewnym miejscem.