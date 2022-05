Nayib Bukele, prezydent Salwadoru, poinformował na Twitterze, że w poniedziałek spotka się z przedstawicielami 33 banków centralnych i 12 urzędów finansowych, aby porozmawiać m.in. o adopcji Bitcoina.

Zgodnie z wątkiem na Twitterze, który pojawił się po tweecie dotyczącym spotkania w celu „omówienia integracji finansowej, gospodarki cyfrowej, bankowości dla nieubankowionych, wprowadzenia #Bitcoin i korzyści z niego płynących w naszym kraju”, niektóre z banków, które mają spotkać się z Bukelem, to między innymi Bank Rwandy, Urząd Regulacji Sacco Societies (SASRA) w Kenii, Bank Centralny Egiptu, Bank Centralny Nigerii i Urząd Monetarny Malediwów.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022